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27.07.2026 12:12

Διπλή πρωτιά του ΕΚΠΑ σε προτιμήσεις και νέους επιτυχόντες

27.07.2026 12:12
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Την πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών Πανεπιστημίων ως προς τον συνολικό αριθμό νέων επιτυχόντων αλλά και ως προς την πρώτη προτίμηση (πρώτη επιλογή στο μηχανογραφικό δελτίο) καταλαμβάνει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σύμφωνα με συγκεντρωτική επεξεργασία των αποτελεσμάτων εισαγωγής του ακαδημαϊκού έτους 2026–2027.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών εισάγονται συνολικά 5.586 νέοι φοιτητές από τις επιμέρους κατηγορίες υποψηφίων.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό επιτυχόντων που καταγράφεται σε ελληνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

Στο σύνολο των 23 Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην επεξεργασία καταγράφονται 61.614 επιτυχόντες. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών συγκεντρώνει περίπου το 10% του συνολικού αριθμού, γεγονός που σημαίνει ότι περίπου ένας στους δέκα νέους επιτυχόντες στα ελληνικά Πανεπιστήμια εισάγεται σε Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τους επόμενους μήνες από τις μεταγραφές, καθώς το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι η πρώτη επιλογή για μεταγραφή των περισσότερων φοιτητών/φοιτητριών.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η πρωτιά του Πανεπιστημίου Αθηνών, όχι μόνο στο συνολικό αριθμό φοιτητών/τριών αλλά και στον αριθμό των φοιτητών που δηλώνουν ως πρώτη επιλογή Τμήματα ή Σχολές του.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει μεγάλο αριθμό Σχολών και Τμημάτων, τα οποία καλύπτουν ένα εξαιρετικά εκτεταμένο φάσμα επιστημονικών πεδίων: από τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες έως τις Θετικές Επιστήμες, την Πληροφορική, την Εκπαίδευση, τις Οικονομικές Επιστήμες και τις Επιστήμες Υγείας. Για άλλη μια χρονιά τα Τμήματα και οι Σχολές του πρώτου και μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της χώρας είναι τα πλέον περιζήτητα συγκεντρώνοντας τους καλύτερους υποψήφιους από όλα τα επιστημονικά πεδία (Ιατρική, Νομική, Οδοντιατρική, Ψυχολογία, Θετικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες κ.α.).

Η πρώτη θέση αποτυπώνει το μέγεθος και το ιδιαίτερα ευρύ ακαδημαϊκό αποτύπωμα του Ιδρύματος και αντανακλά τη διαχρονική εμπιστοσύνη που δείχνει η ελληνική κοινωνία προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο αποτελεί σταθερά σημείο αναφοράς για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και την επιστημονική προσφορά στη χώρα.

Ο Πρύτανης του Ιδρύματος Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η πρώτη θέση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στον αριθμό των νέων επιτυχόντων αλλά και στην πρώτη επιλογή των υποψηφίων, δεν αποτυπώνει μόνο το μέγεθος και το εύρος των ακαδημαϊκών του δραστηριοτήτων. Αποτελεί παράλληλα μια ακόμη ένδειξη της διαχρονικής εμπιστοσύνης που δείχνει η ελληνική κοινωνία προς το Ίδρυμα, αναγνωρίζοντας τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην εκπαίδευση, την έρευνα και την παραγωγή νέας γνώσης. Η εμπιστοσύνη αυτή αποτελεί για εμάς ισχυρή τιμή, αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη ευθύνη. Ως πρώτο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας συνεχίζουμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα την προσπάθειά μας για τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών, της έρευνας και των υπηρεσιών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο στους φοιτητές, στις φοιτήτριες και στην κοινωνία».

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