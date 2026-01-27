Το ΕΚΠΑ κορυφαίο Πανεπιστήμιο σε Ελλάδα και Κύπρο – Άλμα 100 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη

Τη βελτιωμένη παρουσία των πανεπιστημίων της Ελλάδας και της Κύπρου καταδεικνύουν α τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης Times Higher Education World University Rankings 2025–2026.

Η συγκεκριμένη κατάταξη, μαζί με τις QS World University Rankings και τη Λίστα της Σανγκάης, θεωρείται μία από τις πλέον αξιόπιστες και επιδραστικές παγκοσμίως, καλύπτοντας φέτος περισσότερα από 2.100 πανεπιστήμια από 115 χώρες.

Ξεχωριστή θέση καταλαμβάνει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο αναρριχήθηκε κατά περίπου 100 θέσεις σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Πλέον, κατατάσσεται στη ζώνη 401–500 παγκοσμίως, καταλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την πρώτη θέση μεταξύ των 24 ελληνικών και κυπριακών ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται στη λίστα.

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα συνιστά μια πολύ σημαντική επιτυχία και διάκριση του Ιδρύματος το οποίοι βρίσκεται όπως δείχνουν τα στοιχεία της Κατάταξης σε συνεχή άνοδο.

Πιο συγκεκριμένα μεταξύ των ετών 2018-2026 το ΕΚΠΑ:

Βελτίωσε την θέση στον δείκτη «Ερευνητική Ποιότητα» κατά 44%

Βελτίωσε κατά 20% τη θέση του στο κριτήριο της διεθνούς διάστασης

Στην τελική λίστα περιλαμβάνονται είκοσι ελληνικά πανεπιστήμια, γεγονός που καταδεικνύει τη σταθερή συμμετοχή της χώρας στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη.

Παράλληλα, τέσσερα πανεπιστήμια από την Κύπρο εξασφάλισαν θέση στην παγκόσμια κατάταξη, ενισχύοντας τη συνολική εικόνα της ελληνόφωνης ακαδημαϊκής κοινότητας.

Τα δέκα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου

Στην 1η θέση παγκοσμίως για δέκατη συνεχόμενη χρονιά κατατάσσεται το University of Oxford, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική υπεροχή του τόσο στην ποιότητα της έρευνας όσο και στη διεθνή ακαδημαϊκή φήμη.

Στη 2η θέση ακολουθεί το Massachusetts Institute of Technology, το οποίο διατηρεί εξαιρετικές επιδόσεις κυρίως στους δείκτες καινοτομίας, ερευνητικής επιρροής και σχέσεων με τη βιομηχανία.

Η 3η θέση μοιράζεται μεταξύ του University of Cambridge και του Princeton University, δύο ιδρυμάτων με ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στην ποιότητα της έρευνας και στη συγκέντρωση επιστημονικής αριστείας.

Στις θέσεις 5–6 (ισοβαθμία) βρίσκονται το Harvard University και το Stanford University, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην κορυφή των παγκόσμιων κατατάξεων.

Την 7η θέση καταλαμβάνει το California Institute of Technology, με ιδιαίτερη έμφαση στην υψηλής έντασης καινοτόμο έρευνα, ενώ στην 8η θέση ακολουθεί το Imperial College London, το οποίο ενισχύεται σημαντικά από τις επιδόσεις του στην επιστημονική παραγωγή και τη διεθνή συνεργασία.

Στην 9η θέση βρίσκεται το University of California, Berkeley, ενώ η δεκάδα ολοκληρώνεται με το Yale University, στην 10η θέση.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στη Βιολάντα: Εντοπίστηκε νεκρή και η πέμπτη εργαζόμενη – Έλιωσε μέχρι και ο χάλυβας από τη φωτιά (photos/video

Ελευσίνα: Με κάταγμα στο χέρι 11χρονος μαθητής – «Τον κυνήγησαν και τον έσπρωξαν»

Απεργία στον κλάδο τροφίμων μετά την τραγωδία στη Βιολάντα – Συλλαλητήριο σήμερα στη Λάρισα