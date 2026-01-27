search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 11:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.01.2026 09:42

Τραγωδία στη Βιολάντα: Εντοπίστηκε νεκρή και η πέμπτη εργαζόμενη – Έλιωσε μέχρι και ο χάλυβας από τη φωτιά (photos/video)

27.01.2026 09:42
Untitled design

Και επίσημα νεκρή η πέμπτη εργαζόμενη του εργοστασίου «Βιολάντα».

Η νεκρή γυναίκα εντοπίστηκε απαναθρακωμένη στο ισόγειο του κτιρίου, όπου δούλευε την ώρα της φονικής έκρηξης.

Πρόκειται για την Αγάπη Μπουνόβα, η οποία αφήνει πίσω της τον σύζυγό της, τα παιδιά και τα εγγόνια της

Αναπάντητα ερωτήματα

Πολλά παραμένουν τα αναπάντητα ερωτήματα για την ανείπωτη τραγωδία στο εργοτάσιο μπισκότων της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Ακόμα ερευνώνται τα αίτια για τη φονική έκρηξη που προκάλεσε τον θάνατο 5 γυναικών και η οποία ακούστηκε έως 8 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο.

Με τη βοήθεια γερανών και άλλων ειδικών μηχανημάτων οι πυροσβέστες έως και αυτήν την ώρα προσπαθούν να απομακρύνουν τα συντρίμια ώστε να ερευνηθούν όλοι οι χώροι του εργοστασίου.

Την ίδια ώρα η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) έχει ήδη μεταβεί στο σημείο και συλλέγει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που κατάφεραν να σωθούν, προκειμένου να ρίξει φως στο γεγονός.

Παράλληλα, δύο πραγματογνώμονες έχουν οριστεί από την Αθήνα για να διερευνήσουν τις συνθήκες της έκρηξης, με έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό, έναν χημικό μηχανικό και έναν πυροτεχνουργό να αναλαμβάνουν την ανάλυση των αιτίων.

Άνω των 1000 βαθμών

Ο θόρυβος από την έκρηξη ήταν τόσο ισχυρός που ακούστηκε ακόμα και σε γειτονικά χωριά, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων. Από τη φωτιά αναπτύχθηκε θερμοκρασία άνω των 1.000 βαθμών, είναι ενδεικτικό ότι έλιωσε ο χάλυβας ενώ κατέρρευσε μέρος της υποδομής τόσο από την έκρηξη, όσο και από τη θερμοκρασία που αναπτύχθηκε. 

Ως βασικό σενάριο εξετάζεται αυτό της «βίαιης έκρηξης»: Να υπήρξε, δηλαδή, διαρροή προπανίου που δεν ανιχνεύτηκε και με τη βοήθεια σπινθήρα (θα μπορούσε να ήταν ακόμη και από το άναμμα ενός διακόπτη) να προκλήθηκε η έκρηξη.

Η φωτιά ακολούθησε ως συνέπεια. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά, με βασικό γιατί δεν ανιχνεύτηκε το αέριο, αν υπήρχαν τέτοιοι ανιχνευτές στο χώρο και εν λειτουργία, πότε ελέγχθηκε η επάρκεια των συστημάτων.

Από καθαρή τύχη

Η Έλενα, η Σταυρούλα, η Βάσω, η Αναστασία και η Αγάπη, ήταν οι 5 σκληρά εργαζόμενες γυναίκες, μητέρες και σύζυγοι που άφησαν την τελευταία τους πνοή ενώ δούλευαν. Οι 5 άτυχες γυναίκες φέρεται πως πέθαναν ακαριαία. Από καθαρή τύχη δεν θρηνούμε περισσότερα θύματα, μιας και η βάρδια ήταν ελλιπής καθώς το προηγούμενο βράδυ είχε γίνει η κοπή της πίτας στη βιομηχανία.

Την ίδια ώρα, σοκάρει μαρτυρία εργαζόμενης, που αποκάλυψε πως συνάδελφός της αποφάσισε τελευταία στιγμή να μην πάει στην δουλειά γιατί ανέβασε πυρετό το παιδί της. «Με έσωσε ο γιος μου», φέρεται να είπε όταν έμαθε για την τραγωδία.

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι σε αυτήν την βάρδια ήταν γυναίκες, που επέλεγαν να δουλεύουν βράδυ ώστε να μπορούν να φροντίζουν τα παιδιά τους την υπόλοιπη ημέρα.

Τα θύματα της τραγωδίας

Με ένα πελώριο γιατί οι συγγενείς των πέντε θυμάτων θρηνουν τοιυς δικούς τους ανθρώπους.

Το πρώτο θύμα που έχει αναγνωριστεί είναι η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, από το Γαρδίκι Τρικάλων, μητέρα δύο παιδιών.

Ήταν ιδιαίτερα γνωστή στην περιοχή καθώς στο παρελθόν είχε κομμωτήριο.

Η δεύτερη είναι η 45χρονη Έλενη Κατσαρού από τον Γλίνο, η τρίτη η Σταυρούλα Μπουκοβάλα από την Καρδίτσα αλλά και η Αναστασία Νάσιου. Σύμφωνα με πληροφορίες οι πρώτες 3 εργαζόμενες της βιομηχανίας είναι μητέρες μικρών παιδιών.

Όλα τα πτπώματα που έχουν ανασυρθεί από τις κατεστραμμένες εγκαταστάσεις έχουν μεταφερθεί στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, όπου οι συγγενείς έδωσαν δείγμα DNA προκειμένου να γίνει η ταυτοποίησή τους.

 Σκοπός των αρχών είναι να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση και να αποδοθούν οι σοροί στις οικογένειές ώστε να γίνουν οι κηδείες.

Διαβάστε επίσης

Ελευσίνα: Με κάταγμα στο χέρι 11χρονος μαθητής – «Τον κυνήγησαν και τον έσπρωξαν»

Απεργία στον κλάδο τροφίμων μετά την τραγωδία στη Βιολάντα – Συλλαλητήριο σήμερα στη Λάρισα

Τραγωδία στη Βιολάντα: Τα μέτρα στήριξης στις οικογένειες των θυμάτων – «Εφαρμόζουμε σταθερά τα πρωτόκολλα ασφαλείας» λέει η εταιρία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kalpi2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Στο 27% η «δεξαμενή» της Καρυστιανού – Με ίδια ή καλύτερη άποψη ο ένας στους δύο

diastima
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διάστημα: Δημοσιεύτηκε λεπτομερής χάρτης της σκοτεινής ύλης στο Σύμπαν από δύο τηλεσκόπια

ntalaras-papakonstantinou-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Νταλάρας – Παπακωνσταντίνου: Το μαγικό ταξίδι ολοκληρώνεται στο VOX – Μαζί τους ο Οδυσσέας Ιωάννου

P90551945_highRes_the-all-new-bmw-1-se
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BMW που είναι No1 στην κατηγορία της σε πωλήσεις στην Ελλάδα

epistliki psifos new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολική Ψήφος: Η κυβέρνηση θέλει να αλλάξει την πολιτική σκακιέρα, προβληματισμός στην αντιπολίτευση 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

megali-ximaira-346
MEDIA

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» ή το μεγάλο πείραμα

Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για την επέτειο γνωριμίας με τον σύζυγό του: «Σαν σήμερα άρχισε η αληθινή μου ζωή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 11:16
kalpi2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Στο 27% η «δεξαμενή» της Καρυστιανού – Με ίδια ή καλύτερη άποψη ο ένας στους δύο

diastima
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διάστημα: Δημοσιεύτηκε λεπτομερής χάρτης της σκοτεινής ύλης στο Σύμπαν από δύο τηλεσκόπια

ntalaras-papakonstantinou-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Νταλάρας – Παπακωνσταντίνου: Το μαγικό ταξίδι ολοκληρώνεται στο VOX – Μαζί τους ο Οδυσσέας Ιωάννου

1 / 3