Τραγωδία στη Βιολάντα: Εντοπίστηκε νεκρή και η πέμπτη εργαζόμενη – Έλιωσε μέχρι και ο χάλυβας από τη φωτιά (photos/video)

Και επίσημα νεκρή η πέμπτη εργαζόμενη του εργοστασίου «Βιολάντα».

Η νεκρή γυναίκα εντοπίστηκε απαναθρακωμένη στο ισόγειο του κτιρίου, όπου δούλευε την ώρα της φονικής έκρηξης.

Πρόκειται για την Αγάπη Μπουνόβα, η οποία αφήνει πίσω της τον σύζυγό της, τα παιδιά και τα εγγόνια της

Αναπάντητα ερωτήματα

Πολλά παραμένουν τα αναπάντητα ερωτήματα για την ανείπωτη τραγωδία στο εργοτάσιο μπισκότων της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Ακόμα ερευνώνται τα αίτια για τη φονική έκρηξη που προκάλεσε τον θάνατο 5 γυναικών και η οποία ακούστηκε έως 8 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο.

Με τη βοήθεια γερανών και άλλων ειδικών μηχανημάτων οι πυροσβέστες έως και αυτήν την ώρα προσπαθούν να απομακρύνουν τα συντρίμια ώστε να ερευνηθούν όλοι οι χώροι του εργοστασίου.

Την ίδια ώρα η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) έχει ήδη μεταβεί στο σημείο και συλλέγει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που κατάφεραν να σωθούν, προκειμένου να ρίξει φως στο γεγονός.

Παράλληλα, δύο πραγματογνώμονες έχουν οριστεί από την Αθήνα για να διερευνήσουν τις συνθήκες της έκρηξης, με έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό, έναν χημικό μηχανικό και έναν πυροτεχνουργό να αναλαμβάνουν την ανάλυση των αιτίων.

Άνω των 1000 βαθμών

Ο θόρυβος από την έκρηξη ήταν τόσο ισχυρός που ακούστηκε ακόμα και σε γειτονικά χωριά, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων. Από τη φωτιά αναπτύχθηκε θερμοκρασία άνω των 1.000 βαθμών, είναι ενδεικτικό ότι έλιωσε ο χάλυβας ενώ κατέρρευσε μέρος της υποδομής τόσο από την έκρηξη, όσο και από τη θερμοκρασία που αναπτύχθηκε.

Ως βασικό σενάριο εξετάζεται αυτό της «βίαιης έκρηξης»: Να υπήρξε, δηλαδή, διαρροή προπανίου που δεν ανιχνεύτηκε και με τη βοήθεια σπινθήρα (θα μπορούσε να ήταν ακόμη και από το άναμμα ενός διακόπτη) να προκλήθηκε η έκρηξη.

Η φωτιά ακολούθησε ως συνέπεια. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά, με βασικό γιατί δεν ανιχνεύτηκε το αέριο, αν υπήρχαν τέτοιοι ανιχνευτές στο χώρο και εν λειτουργία, πότε ελέγχθηκε η επάρκεια των συστημάτων.

Από καθαρή τύχη

Η Έλενα, η Σταυρούλα, η Βάσω, η Αναστασία και η Αγάπη, ήταν οι 5 σκληρά εργαζόμενες γυναίκες, μητέρες και σύζυγοι που άφησαν την τελευταία τους πνοή ενώ δούλευαν. Οι 5 άτυχες γυναίκες φέρεται πως πέθαναν ακαριαία. Από καθαρή τύχη δεν θρηνούμε περισσότερα θύματα, μιας και η βάρδια ήταν ελλιπής καθώς το προηγούμενο βράδυ είχε γίνει η κοπή της πίτας στη βιομηχανία.

Την ίδια ώρα, σοκάρει μαρτυρία εργαζόμενης, που αποκάλυψε πως συνάδελφός της αποφάσισε τελευταία στιγμή να μην πάει στην δουλειά γιατί ανέβασε πυρετό το παιδί της. «Με έσωσε ο γιος μου», φέρεται να είπε όταν έμαθε για την τραγωδία.

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι σε αυτήν την βάρδια ήταν γυναίκες, που επέλεγαν να δουλεύουν βράδυ ώστε να μπορούν να φροντίζουν τα παιδιά τους την υπόλοιπη ημέρα.

Τα θύματα της τραγωδίας

Με ένα πελώριο γιατί οι συγγενείς των πέντε θυμάτων θρηνουν τοιυς δικούς τους ανθρώπους.

Το πρώτο θύμα που έχει αναγνωριστεί είναι η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, από το Γαρδίκι Τρικάλων, μητέρα δύο παιδιών.

Ήταν ιδιαίτερα γνωστή στην περιοχή καθώς στο παρελθόν είχε κομμωτήριο.

Η δεύτερη είναι η 45χρονη Έλενη Κατσαρού από τον Γλίνο, η τρίτη η Σταυρούλα Μπουκοβάλα από την Καρδίτσα αλλά και η Αναστασία Νάσιου. Σύμφωνα με πληροφορίες οι πρώτες 3 εργαζόμενες της βιομηχανίας είναι μητέρες μικρών παιδιών.

Όλα τα πτπώματα που έχουν ανασυρθεί από τις κατεστραμμένες εγκαταστάσεις έχουν μεταφερθεί στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, όπου οι συγγενείς έδωσαν δείγμα DNA προκειμένου να γίνει η ταυτοποίησή τους.

Σκοπός των αρχών είναι να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση και να αποδοθούν οι σοροί στις οικογένειές ώστε να γίνουν οι κηδείες.

