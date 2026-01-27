Απεργία στον κλάδο τροφίμων μετά την τραγωδία στη Βιολάντα – Συλλαλητήριο σήμερα στη Λάρισα

Σε πανελλαδική απεργία στις 3 Φεβρουαρίου προχωρά ο κλάδος τροφίμων και γάλακτος, στον απόηχο του πολύνεκρου εργατικού δυστυχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο εργοστάσιο της βιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τόσο αδικα τη ζωή τους πέντε εργάτριες.

Την απεργιακή κινητοποίηση προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων & Ποτών, κάνοντας λόγο για κλίμα «οργής και αγανάκτησης» στον κλάδο.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, «ο κλάδος και η εργατική τάξη της χώρας καθημερινά στο μεροκάματο του τρόμου θρηνούμε δολοφονημένους και σακατεμένους συναδέλφους στους χώρους δουλειάς για τα κέρδη των βιομηχάνων».

Η Ομοσπονδία επισημαίνει την «έλλειψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και υγείας» στους χώρους εργασίας, ενώ αποδίδει ευθύνες και στην «αποψίλωση των ελεγκτικών μηχανισμών και την ανυπαρξία ελέγχων από τις αρμόδιες κρατικές αρχές», τις οποίες χαρακτηρίζει ως βασικές αιτίες «και για το έγκλημα στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»».

Παράλληλα, η ΠΟΕΥΓΤΠ τονίζει ότι απαιτεί «να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη να αποκαλυφτούν τα αίτια της πυρκαγιάς και της έκρηξης και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για το έγκλημα».

Κλείνοντας, στην ανακοίνωσή της αναφέρει: «Η Ομοσπονδία μας εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια προς τις οικογένειες και τους συναδέλφους των εργατριών και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Καλούμε τα Συνδικάτα και τους εργαζόμενους του κλάδου οργανωμένα και αποφασιστικά να προετοιμάσουν την Πανελλαδική Απεργιακή απάντηση για την Τρίτη 3 Φλεβάρη που αποφάσισε η Διοίκηση της Ομοσπονδίας και ανυποχώρητα να αγωνιστούν σε όλους τους χώρους δουλειάς για πραγματικά μέτρα ασφάλειας και την τήρηση τους ώστε να μπει τέρμα στο μακελειό, να γυρίζουμε ζωντανοί και υγιείς στα σπίτια μας στις οικογένειες μας».

Ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ

«Η σημερινή μέρα είναι μια μαύρη μέρα για την πατρίδα μας», δηλώνει o Aνδρέας Στοϊμενίδης, πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ, γραμματέας ΥΑΕ στη ΓΣΕΕ και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ΥΑΕ (EU OSHΑ).

«Το εργατικό δυστύχημα που έγινε στα Τρίκαλα είναι το πλέον πολύνεκρο των τελευταίων χρόνων. Η ιδιαιτερότητά του, εκτός του μεγάλου αριθμού των νεκρών, είναι ότι ήταν όλες γυναίκες εργαζόμενες που δούλευαν νύχτα.

Σύμφωνα με τις στατιστικές, το 93% στις ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας είναι άντρες. Το νέο δυστύχημα ‘σπάει’ τα μοτίβα. Πρόκειται για μια ιστορικών διαστάσεων τραγωδία, η οποία εξελίσσεται και δεν αντιμετωπίζεται», μας λέει.

Ο ίδιος μας θυμίζει ότι το 2022 είχαμε έκρηξη σε εργοστάσιο δυναμίτιδας στα Γρεβενά με τρεις νεκρούς.

«Πόσες φορές ακόμα πρέπει να τιναχθούν εργοστάσια στον αέρα στη χώρα μας για να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα στα αίτιά τους και να αλλάξουν αυτά που πρέπει να αλλάξουν;», αναρωτιέται ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ.

Πολλοί επίσης θυμόμαστε το εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο το 2015, επίσης από έκρηξη, με θύματα τέσσερις εργαζόμενους που πραγματοποιούσαν έργα συντήρησης».

Συλλαλητήριο στη Λάρισα

Συλλαλητήριο στο κέντρο της Λάρισας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 19:00 από το Εργατικό Κέντρο Λάρισας που καταγγέλλει το «νέο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα επιβεβαιώνοντας ότι η εργατική τάξη της χώρας μας πληρώνει βαρύ φόρο αίματος στη μάχη για το μεροκάματο»..

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΕΚΛ «οι νεκροί και οι τραυματίες στα Τρίκαλα προστίθενται στον μακρύ και μαύρο κατάλογο των εργοδοτικών εγκλημάτων στους χώρους δουλειάς.

Μόνο μέσα στο 2025, 201 συνάδελφοι μας έχασαν τη ζωή τους σε εργοστάσια, εργοτάξια, αποθήκες, καταστήματα, μετατρέποντας τους χώρους εργασίας σε αρένες θανάτου, σε μία ατελείωτη «κοιλάδα των Τεμπών».

Οι κακοσυντηρημένες εγκαταστάσεις, τα εξαντλητικά ωράρια και τα υποστελεχωμένα πόστα είναι οι βασικές αιτίες για τα ατυχήματα εν ώρα εργασίας και όχι «η κακιά η ώρα» πίσω από την οποία κρύβονται οι ευθύνες, ενώ σήμερα υπάρχουν όλα τα μέσα και οι μέθοδοι για να ζούμε και να δουλεύουμε με ασφάλεια».

