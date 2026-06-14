Αρναούτογλου: «El Niño 2026–27, τι πρέπει πραγματικά να παρακολουθούμε και γιατί οι εύκολες προβλέψεις είναι παγίδα» (Video)

Στο καιρικό φαινόμενο «El Niño» αναφέρεται με κείμενό του ο γνωστός μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, τονίζοντας πως ένα παρατεταμένο κύμα ζέστης αναμένεται να επηρεάσει και πάλι και τη δυτική και κεντρική Ευρώπη μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα καθώς και ότι η παρατήρηση του φαινομένου δεν αφορά μόνο το κλίμα καθεαυτό αλλά και μια σειρά από άλλους τομείς όπως την γεωργία, τους υδάτινους πόρους και την ενέργεια.

Αναλυτικά το κείμενο του Σάκη Αρναούτογλου:

Τις τελευταίες ημέρες πληθαίνουν οι τίτλοι που μιλούν για ένα ισχυρό ή ακόμη και «Super El Niño». Μαζί τους εμφανίζονται προβλέψεις για ιστορικούς χιονιάδες, μεγάλες ξηρασίες ή ακραία φαινόμενα στην Ευρώπη. Η αλήθεια όμως είναι πιο σύνθετη.

Το El Niño είναι πράγματι ένας από τους σημαντικότερους κλιματικούς μηχανισμούς του πλανήτη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ένα ισχυρό El Niño μεταφράζεται αυτόματα σε έναν συγκεκριμένο χειμώνα για την Ευρώπη ή για την Ελλάδα. Στην πραγματικότητα, είναι μόνο η αρχή μιας πολύ μεγαλύτερης ιστορίας.

Για να καταλάβουμε τι μπορεί να συμβεί τον χειμώνα 2026–27, δεν αρκεί να παρακολουθούμε μόνο τον τροπικό Ειρηνικό. Εξίσου σημαντικά είναι η συμπεριφορά του Βόρειου Ατλαντικού, η εξέλιξη της γνωστής ψυχρής κηλίδας νότια της Γροιλανδίας, η κατάσταση της AMOC, οι δείκτες NAO και AO, αλλά και ο πολικός στρόβιλος.

Γι’ αυτό και σήμερα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν ο χειμώνας θα είναι ήπιος ή ψυχρός, αν θα κυριαρχήσουν οι βροχές ή οι ξηρές συνθήκες, ούτε αν η Ελλάδα θα επηρεαστεί περισσότερο ή λιγότερο από άλλες περιοχές της Ευρώπης.

Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι το El Niño αναπτύσσεται και ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι ιδιαίτερα σημαντικοί. Από τώρα μέχρι το φθινόπωρο θα παρακολουθούμε την εξέλιξή του, τη συμπεριφορά του Ατλαντικού και τα πρώτα σήματα από τον πολικό στρόβιλο. Τότε θα αρχίσουμε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα.

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, η προσοχή των μετεωρολόγων στρέφεται σε ένα ιδιαίτερα έντονο αλλά αυτή τη φορά παρατεταμένο κύμα ζέστης που αναμένεται να επηρεάσει και πάλι και τη δυτική και κεντρική Ευρώπη μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στον τροπικό Ειρηνικό, εξελίσσεται ένα El Niño που ενδέχεται να επηρεάσει την παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία τους επόμενους μήνες.

Η κατανόηση αυτών των εξελίξεων δεν αφορά μόνο τους ειδικούς. Αφορά τη γεωργία, τους υδάτινους πόρους, την πολιτική προστασία, την ενέργεια και συνολικά την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ίσως γι’ αυτό τα τελευταία χρόνια παρακολουθώ αυτά τα ζητήματα όχι μόνο μέσα από την πολυετή ενασχόλησή μου με τον καιρό και το κλίμα, αλλά και μέσα από τη θέση του ευρωβουλευτή και τακτικού μέλους της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Για όσους θέλουν να παρακολουθούν αυτή την ιστορία να εξελίσσεται βήμα-βήμα, μέσα από τα δεδομένα και όχι μέσα από την κινδυνολογία, οι σχετικές αναλύσεις και τα δελτία καιρού συνεχίζουν πλέον μέσα από το κανάλι «Ο Καιρός» στο YouTube.

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