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14.06.2026 17:41

Λευκός Οίκος σε… αναμμένα κάρβουνα: Πληροφορίες ότι δημοσιογράφοι απέκτησαν ηχογραφήσεις που… καίνε τον Τραμπ

14.06.2026 17:41
lefkos oikos nyxta – new

Μία πληροφορία που έφτασε στα στελέχη του Λευκού Οίκου έχει σκορπίσει… πανικό, σύμφωνα με δύο συγγραφείς που τις επόμενες ημέρες δημοσιεύουν βιβλίο με απόρρητες πληροφορίες που έφτασαν στα χέρια τους.

Πρόκειται για τους δημοσιογράφους των New York Times, Μάγκι Χάμπερμαν και Τζόναθαν Σουάν, οι οποίοι φέρονται να απέκτησαν ηχογραφήσεις από συνεδριάσεις της Αίθουσας Επιχειρήσεων για το επικείμενο βιβλίο τους, με τίτλο «Regime Change» («Αλλαγή καθεστώτος»), το οποίο καλύπτει τη δεύτερη θητεία του Τραμπ.

Σε αποσπάσματα που δημοσίευσαν οι New York Times υπάρχουν ακριβείς περιγραφές αρκετών συνεδριάσεων της Αίθουσας Επιχειρήσεων σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν και τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν.

Το σκάνδαλο της υπόθεσης ωστόσο έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από οτιδήποτε άλλο έχει συμβεί στο παρελθόν με τον Τραμπ. Αυτό γιατί το να διαρρεύσουν μυστικές συνομιλίες από την Αίθουσα Επιχειρήσεων, αποτελεί πρωτοφανή παραβίαση της ασφάλειας ενός από τα πιο ασφαλή περιβάλλοντα στον πλανήτη, όπως σχολιάζει χαρακτηριστικά το Axios.

Οι ανεξάρτητες συσκευές ηχογράφησης να σημειωθεί πως απαγορεύονται στην Αίθουσα Επιχειρήσεων…

«Φοβόμαστε ότι ορισμένες από τις πιο ευαίσθητες συνομιλίες μας ηχογραφούνταν και δεν έχουμε ιδέα ποιες ακριβώς», είπε στο Axios πηγή της κυβέρνησης.

Μέσα από τους διαλόγους, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ακούγεται και ο Μάρκο Ρούμπιο να αποκαλεί «μαλ@@@ες» τα σενάρια αλλαγής ηγεσία του Νετανιάχου στο Ισραήλ. Το ίδιο δημοσίευμα λέει ότι και ο Τραμπ είναι έξαλλος με τις περιγραφές.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 14.06.2026 17:48
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