ΚΚΕ: Ο ελληνικός λαός χρυσοπληρώνει υπέρογκους εξοπλισμούς για τους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς – Η «σταθερότητα» σημαίνει «πολεμική εμπλοκή, ανασφάλεια και ακρίβεια»

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Οι εξοπλισμοί και η εμπλοκή της Ελλάδας στο χάος της Μέσης Ανατολής ήταν ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια των παρεμβάσεων του ΚΚΕ τις προηγούμενες μέρες. Αρχικά, αντέδρασε στην ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, το Σάββατο 25 Ιουλίου, ότι η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία αναχαίτισε βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι για να προστατεύσει διυλιστήρια στο Γιανμπού.

Στο στόχαστρο του ΚΚΕ μπήκε το σύνολο των κομμάτων εξουσίας (η κυβέρνηση της Ν.Δ., το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο «όλος ΣΥΡΙΖΑ», συμπεριλαμβανομένου του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα), επειδή έχουν υπερψηφίσει την αποστολή των Patriot με το αντίστοιχο προσωπικό στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση «ο ελληνικός λαός καλείται να χρυσοπληρώσει υπέρογκους πολεμικούς εξοπλισμούς που γίνονται με κριτήριο τη συμμετοχή της χώρας στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς και τη θωράκιση των συμμαχιών του κεφαλαίου, όπως η συμμαχία με το καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας».

Ως εκ τούτου καλεί τον λαό «να δυναμώσει την πάλη του» για να ανακληθεί από τη Σαουδική Αραβία η πυροβολαρχία Patriot μαζί με το προσωπικό που τη συνοδεύει, να επιστρέψει το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται σε αποστολές εκτός συνόρων, να αποδεσμευτεί η χώρα από το ΝΑΤΟ, να κλείσουν η βάση της Σούδας και όλες οι άλλες αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις.

Μια μέρα νωρίτερα, το ΚΚΕ είχε εκδώσει μια ανάλογου περιεχομένου ανακοίνωση αντιδρώντας στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού και στις αναφορές του περί «εξωγενών αναταράξεων», τις οποίες «η Ελλάδα δεν μπορεί να επηρεάσει», μιλώντας για κοροϊδία, που έχει τα όριά της!

Αυτή τη φορά η αφορμή είναι οι «νέες δήθεν “μειώσεις” που ανακοίνωσε στην τιμή του diesel», οι οποίες «θα έχουν την ίδια τύχη με τις αντίστοιχες που είχε ανακοινώσει πριν από λίγες μέρες, και από τότε τα λαϊκά νοικοκυριά βλέπουν τις τιμές να πηγαίνουν μόνο προς τα πάνω».

Η πρόταση του ΚΚΕ, η οποία επαναλαμβάνεται στην κυριακάτικη ανακοίνωση, περιλαμβάνει την «κατάργηση του ΕΦΚ στην ενέργεια και του ΦΠΑ σε όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας στη χονδρική αγορά και στους ενεργειακούς ομίλους και πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις».

Δεν δηλώνει ωστόσο αισιόδοξο για την υιοθέτησή της, καθώς «απέναντι σε αυτές τις προτάσεις η κυβέρνηση βλέπει μόνο “δημοσιονομικούς περιορισμούς”, ενώ τα κόμματα τις “κοστολογημένης” αντιπολίτευσης σιωπούν» επειδή «κανείς τους δεν θέλει να θιγούν τα κέρδη του κεφαλαίου και τα “ματωμένα πλεονάσματα” της Ε.Ε.».

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η ανακοίνωση της Δευτέρας, ως αντίδραση στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά τη συνάντησή του με τον Αυστριακό καγκελάριο Κρίστιαν Στόκερ, ότι «η Ελλάδα έχει σχέδια να γίνει μια χώρα στο επίκεντρο των διαδρόμων που προμηθεύουν φυσικό αέριο σε όλη την Ευρώπη». Ο Περισσός θεωρεί αυτές τις δηλώσεις, «τη στιγμή που οι ενεργειακοί κόμβοι και οι ενεργειακές εμπορικές αρτηρίες φλέγονται από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους σε ολόκληρη την περιοχή», απόδειξη για το ότι «η σταθερότητα την οποία επαγγέλλεται η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα σημαίνει για τον λαό πολεμική εμπλοκή, ανασφάλεια, μεγάλες ανατιμήσεις και ακρίβεια».

Και επισημαίνει πως «η κυβέρνηση, με τη συναίνεση του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος Τσίπρα κ.ά., βάζει τη χώρα πιο βαθιά στους ενεργειακούς ανταγωνισμούς, με κριτήριο τις ευρωατλαντικές συμμαχίες και τα συμφέροντα των ενεργειακών, κατασκευαστικών και μεταφορικών ομίλων και με αποτέλεσμα την εκτίναξη της ενεργειακής ακρίβειας για τον λαό».

Καταλήγει, δε, σημειώνοντας ότι «απέναντι σε αυτή την πολιτική και στα δύσκολα που έρχονται είναι μονόδρομος για τον λαό να ακολουθήσει το δικό του σχέδιο και, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, να περάσει στην αντεπίθεση βάζοντας μπροστά τις δικές του ανάγκες».

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