Θεσσαλονίκη: Πολύωρη διακοπή νερού στην Τούμπα λόγω σοβαρής βλάβης στο δίκτυο της ΕΥΑΘ

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Μεγάλη ταλαιπωρία έχει προκληθεί στους κατοίκους της ανατολικής Θεσσαλονίκης, εν μέσω καλοκαιριού, από την Τετάρτη 29/7 μέχρι και σήμερα 30/7, καθώς η ΕΥΑΘ προχώρησε σε ολική διακοπή νερού σε πολλές περιοχές της, μετά από πρόκληση σοβαρής βλάβης στο δίκτυο υδροδότησης.

Η βλάβη με βάση την ΕΥΑΘ σημειώθηκε αρχικά το απόγευμα της Τετάρτης 29/7, στην περιοχή γύρω από την Παπάφη και την Κανάρη, με την υπηρεσία να βγάζει ανακοίνωση αργότερα τα μεσάνυχτα, κάνοντας λόγο για «πολλαπλά προβλήματα στους αγωγούς στην Τούμπα, λόγω των οποίων θα διεξαχθεί έρευνα και εργασίες, κατά των οποίων θα κλείσει η δεξαμενή της περιοχής, κάτι που θα επηρεάσει σημαντικά την υδροδότηση σε όλη την ανατολική Θεσσαλονίκη μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης 30/7».

Αξίζει να σημειωθεί πως οι βλάβες στους αγωγούς υδροδότησης στην ανατολική Θεσσαλονίκη προκλήθηκαν παράλληλα με προγραμματισμένες εργασίες για την εγκατάσταση και σύνδεση νέου αγωγού επί της συμβολής των οδών Αλεξάνδρου Σταύρου με Παπαναστασίου, με προβλήματα στην υδροδότηση να σημειώνονται στις περιοχές που περικλείονται από τις οδούς Καραμανλή, Αλεξάνδρου Σαύρου, Παπαναστασίου, Μαρτίου και και τις παρακείμενες οδούς τους.

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