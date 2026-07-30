Σεισμός στην Ιαπωνία: Στους 28 οι νεκροί – Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα και νερό (video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στους 28 έφτασε ο αριθμός των θυμάτων από τον πολύ ισχυρό σεισμού που έπληξε προχθές, Τρίτη (28/7), τη νοτιοανατολική Ιαπωνία, ανακοίνωσε σήμερα η ιαπωνική κυβέρνηση, σημειώνοντας ωστόσο ότι το σύνολο αυτό συμπεριλαμβάνει «ανθρώπους οι θάνατοι των οποίων διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθεί εάν οφείλονταν» στη σεισμική δόνηση.

Εκατοντάδες διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν κάπου 48 ώρες μετά τον σεισμό 7,1 βαθμών προχθές, με την ελπίδα να βρουν επιζώντες, ιδίως στα συντρίμμια εμπορικού κέντρου στην Κάσιμα, στον νομό Κουμάμοτο.

Ο προχθεσινός σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στη νήσο Κιούσου. Σπίτια καταστράφηκαν, γέφυρες υπέστησαν ζημιές, ξέσπασαν πυρκαγιές, ενώ η ηλεκτροδότηση και η ύδρευση έχουν διακοπεί σε χιλιάδες νοικοκυριά.

Μετά τον κύριο σεισμό, καταγράφτηκε σειρά δεκάδων μετασεισμικών δονήσεων, επιτείνοντας την εξάντηση των κατοίκων, που υπομένουν εξάλλου την αποπνικτική ζέστη, με τα θερμόμετρα να αναμένεται να φτάσουν τουλάχιστον τους 35 ° Κελσίου μέσα στην ημέρα.

Οι πολίτες που βρισκόταν στο εμπορικό κέντρο απομακρύνθηκε εσπευσμένα όταν έγινε ο σεισμός, όμως, περίπου 50 λεπτά αργότερα, το κτίριο υπέστη μεγάλη ζημιά όταν έγινε τεράστια έκρηξη, ενώ ακόμη βρισκόταν στο εσωτερικό του άγνωστος αριθμός εργαζομένων.

Παράλληλα, έχουν επιβεβαιωθεί πέντε θάνατοι και τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται στο εργοστάσιο της Nippon Paper Industries στην πόλη Γιατσούσιρο, μέρος του οποίου κατέρρευσε, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο κυβερνητικός αξιωματούχος.

Χθες το απόγευμα κάπου 31.200 νοικοκυριά κι εγκαταστάσεις συνέχιζαν να μην έχουν ρεύμα, ενώ κάπου 84.000 ακίνητα δεν είχαν νερό, σύμφωνα με τις αρχές.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από ιαπωνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εικονίζουν κόσμο να σχηματίζει ουρές για να αγοράσει πόσιμο νερό, ή να ανεφοδιαστεί με καύσιμα.

Διαβάστε επίσης:

Βολιβία: Νέο ένταλμα σύλληψης για τον Έβο Μοράλες για «ένοπλη εξέγερση» και «τρομοκρατία»

Ουκρανία: Τουλάχιστον έξι νεκροί σε ρωσικό βομβαρδισμό στην Κρεβί Ρι, ανάμεσά τους δυο παιδιά – Χτυπήματα και στο Κίεβο

Το περιβαλλοντικό τίμημα της πύρινης κρίσης