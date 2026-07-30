Ουκρανία: Τουλάχιστον έξι νεκροί σε ρωσικό βομβαρδισμό στην Κρεβί Ρι, ανάμεσά τους δυο παιδιά – Χτυπήματα και στο Κίεβο

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Έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο κορίτσια 5 και 12 ετών, σκοτώθηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη σε ρωσικό πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο σε κοινότητα κοντά στην Κρεβί Ρι, στην κεντρική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Σε χωριό στην περιφέρεια της Κρεβί Ρι, απευθείας πλήγμα πυραύλου Iskander-M που εκτοξεύτηκε από τη Βαρόνεζ έπληξε ιδιωτική κατοικία όπου ζούσε πολυμελής οικογένεια σκοτώνοντας δυο κορίτσια 5 και 12 ετών και τέσσερις ενηλίκους», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Ολεξάντρ Βίλκουλ.

Νωρίτερα, οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον έναν θάνατο στο Κίεβο στη ρωσική επιδρομή με βαλλιστικούς πυραύλους.

«Ο εχθρός πλήττει την πρωτεύουσα με βαλλιστικούς πυραύλους. Η απειλή νέων επιθέσεων παραμένει. Μείνετε σε καταφύγια!», είχε υπογραμμίσει νωρίτερα ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο. Έκανε κατόπιν λόγο για πυρκαγιές σε τρεις συνοικίες της πόλης.

Μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως άκουσε ισχυρές εκρήξεις αμέσως μετά την κήρυξη συναγερμού ενόψει αεροπορικής επιδρομής.

Η επίθεση ακολούθησε την προειδοποίηση χθες βράδυ του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι υπήρχε «ισχυρή πιθανότητα» οι ρωσικές δυνάμεις να εξαπολύσουν μαζική επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Οι Ρώσοι προετοίμασαν μαζική επίθεση πριν από μερικές ημέρες, κι υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να γίνει απόψε», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι μέσω X, αξιώνοντας ξανά οι σύμμαχοι της Ουκρανίας να της διαθέσουν πυραύλους για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που διαθέτει, εν μέσω ελλείψεων.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας κλιμακώνουν τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, που μπορούν να αναχαιτίσουν μόνο τα αμερικανικού σχεδιασμού συστήματα Patriot στο ουκρανικό οπλοστάσιο.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με έλλειψη πυρομαχικών, πιο συγκεκριμένα πυραύλων PAC-3, που οξύνθηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

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