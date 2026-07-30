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30.07.2026 08:04

Μαρκόπουλο: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χώρο εργοστασίου – Kαταστράφηκε ολοσχερώς (video)

30.07.2026 08:04
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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες (29/7) γύρω στις 21:40 σε χώρο εργοστασίου στη θέση Πάτημα Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε χθες γύρω στις 21:40 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στο εργοστάσιο, με το κτίριο να καταστρέφεται ολοσχερώς.

Για την διερεύνηση των αιτιών της ενεργοποιήθηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

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ΠΕΜΠΤΗ 30.07.2026 08:26
fotia_ergostasio_markopoulo_new
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