Πάρος: Ανεξέλεγκτη χωματερή μέσα στον ΧΥΤΑ όπου ξεκίνησε η φωτιά – Στον εισαγγελέα οι 4 συλληφθέντες, ανάμεσά τους ο δήμαρχος

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Στην εισαγγελία Σύρου οδηγούνται σήμερα οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) της Πάρου.

Πρόκειται για τον δήμαρχο Πάρου, τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον εργολάβο του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και έναν υπάλληλο του Δήμου, οδηγό απορριμματοφόρου.

Όπως αναφέρει το parianostypos.gr, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, εντός του περιφραγμένου χώρου του ΧΥΤΑ, σε απόσταση περίπου 200–300 μέτρων, φέρεται να είχε διαμορφωθεί ανεξέλεγκτη χωματερή, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν εφαρμόζονταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προήλθε από αυτανάφλεξη των απορριμμάτων ή από εστία καύσης που βρισκόταν μέσα στη μάζα τους. Μετά τη συλλογή των στοιχείων, η αρμόδια εισαγγελική αρχή, σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε εντολή για σύλληψη των παραπάνω προσώπων για εμπρησμό κατ’ ενδεχόμενο δόλο (βαριά αμέλεια).

Παράλληλα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 8.437,50 ευρώ.

Η πυρκαγιά ξέσπασε εντός του ΧΥΤΑ στην περιοχή Καμπί και επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενη έκταση με χαμηλή βλάστηση, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

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