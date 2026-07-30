search
ΠΕΜΠΤΗ 30.07.2026 12:31
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.07.2026 11:31

Optima bank: Το καλύτερο εξάμηνο στην ιστορία της, με αύξηση κερδών 29% στα 104,3 εκατ. ευρώ

30.07.2026 11:31
optimabank

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Optima bank ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026 , καταγράφοντας τις υψηλότερες εξαμηνιαίες επιδόσεις στην ιστορία της σε όλα τα βασικά μεγέθη, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία και τη δυναμική του επιχειρηματικού της μοντέλου .

Ρεκόρ κερδοφορίας και κορυφαία αποδοτικότητα

Νέα ιστορικά υψηλή κερδοφορία κατέγραψε η Optima bank, με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε €104, 3 εκατ., έναντι των €81,1 εκατ. του α’ εξαμήνου 2025. Η υψηλή κερδοφορία συνοδεύτηκε από υψηλή αποδοτικότητα:

  • Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE ) διαμορφώθηκε σε 27 ,2% , αποτελώντας με διαφορά την υψηλότερη στην ελληνική αγορά και 2 η υψηλότερη στην Ευρώπη • Ο δείκτης εξόδων προς βασικά έσοδα (C:CI) υποχώρησε σε 22 ,6% , και αποτελεί την καλύτερη επίδοση τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο Ισχυρή άνοδος όλων των βασικών μεγεθών Η αναπτυξιακή δυναμική της Optima bank αποτυπώνεται σε όλα τα βασικά μεγέθη του ισολογισμού:
  • Για ακόμη ένα εξάμηνο η τράπεζα πέτυχε ισχυρή πιστωτική επέκταση, με τις συνολικές εκταμιεύσεις να διαμορφώνονται σε €2,0 δισ., σημειώνοντας αύξηση 19 ,3% σε ετήσια βάση
  • Τα υπόλοιπα δανείων ανήλθαν σε €5,8 δισ., αυξημένα κατά 37 % σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2025
  • Οι καταθέσεις άγγιξαν τα €7,1 δισ., αυξημένες κατά 37% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025
  • Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε €8,7 δισ., καταγράφοντας αύξηση 39 % Επιτυχημένη έκδοση AT1 και ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης Τον Ιούνιο η Optima bank ολοκλήρωσε την πρώτη της έκδοση Additional Tier 1, ύψους €200 εκατ., η οποία υπερκαλύφθηκε κατά 11 φορές.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υπερκάλυψη που έχει επιτευχθεί σε έκδοση € AT1 ελληνικού εκδότη και την υψηλότερη υπερκάλυψη σε έκδοση € AT1 στην Ευρώπη από την αρχή του έτους.

Η επιτυχία της έκδοσης αποτελεί ακόμη μία ισχυρή ένδειξη της εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας στη στρατηγική, τις προοπτικές και την κεφαλαιακή ισχύ της τράπεζας. Διεθνής αναγνώριση και world-class εμπειρία πελάτη Πρόσφατα, η Optima bank απέσπασε δύο σημαντικές διακρίσεις από τον διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό των Euromoney Αwards for Εxcellence 2026:

  • Καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα για την εμπειρία πελάτη
  • Καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν την πελατοκεντρική φιλοσοφία της τράπεζας, καθώς και τη διαχρονική δέσμευσή της στην υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας .

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης ικανοποίησης πελατών (Net Promoter Score – NPS) διαμορφώθηκε στο 87,55, παραμένοντας σε world-class επίπεδα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αξιολόγησης και επιβεβαιώνοντας ότι η βέλτιστη τραπεζική εμπειρία που προσφέρει στους πελάτες της η Optima bank συνεχίζει να αποτελεί βασικό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Αναθεώρηση στόχου κερδοφορίας για το 2026

Η ισχυρή επίδοση του πρώτου εξαμήνου δημιουργεί ακόμη πιο στέρεες βάσεις για τη συνέχεια της χρονιάς . Με βάση τη μέχρι σήμερα πορεία, η τράπεζα αναθεωρεί ανοδικά τον στόχο καθαρής κερδοφορίας για το 2026 , από τουλάχιστον €195 εκατ. σε άνω των €210 εκατ., επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του επιχειρηματικού της μοντέλου και την εμπιστοσύνη της στις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς.

Ο πρόεδρος της Optima bank, κ. Γεώργιος Τανισκίδης, δήλωσε: «Οι επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην πορεία της Optima bank και επιβεβαιώνουν ότι η ανάπτυξή μας παραμένει υγιής, συνεπής και ποιοτική. Έχουμε οικοδομήσει μία διαρκώς εξελισσόμενη τράπεζα, μια τράπεζα αναφοράς, η οποία έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς . Με το βλέμμα μας στο μέλλον, συνεχίζουμε να δημιουργούμε αξία για τους πελάτες, τους μετόχους και την ελληνική οικονομία».

Ο CEO της Optima bank κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης, δήλωσε: «Νιώθουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, καθώς αντικατοπτρίζουν τη συλλογική προσπάθεια των ανθρώπων μας και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν καθημερινά οι πελάτες μας. Η δυναμική ανάπτυξη όλων των μεγεθών μας, αλλά και οι προοπτικές που διαμορφώνονται για το δεύτερο εξάμηνο, μας επιτρέπουν να αναθεωρήσουμε ανοδικά τον στόχο καθαρής κερδοφορίας για το 2026 από τουλάχιστον €195 εκατ. σε άνω των €210 εκατ. Συνεχίζουμε με την ίδια φιλοδοξία και αποφασιστικότητα, επενδύοντας διαρκώς στην αναβάθμιση των υπηρεσιών μας».

Διαβάστε επίσης:

Ανατολική Αττική: 450 χιλιόμετρα αγωγών αποχέτευσης ήδη κάτω από τους δρόμους – Το μεγαλύτερο έργο αποχέτευσης της χώρας αποκτά απτή διάσταση

Public Group: Σταθερή βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων και πωλήσεις άνω των €500 εκατ. το 2025

Bureau Veritas: Η κυβερνοασφάλεια εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα ανθεκτικότητας για τις επιχειρήσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
epoxikoi_pyrosvestes
ΕΛΛΑΔΑ

Σκληρή απάντηση των εποχικών πυροσβεστών στην κυβέρνηση: Υποκριτικές οι ανακοινώσεις σας

finquest_3007
BUSINESS

FinQuest 2026: Για μία ακόμη χρονιά η Alpha Bank καλεί το ευρωπαϊκό startup οικοσύστημα να συνδιαμορφώσει το μέλλον του ελληνικού banking

teem_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφώνημα για βόμβα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στην οδό Ακαδημίας – Στο σημείο τα ΤΕΕΜ

pyrosvestes_rethymno_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Οι τελευταίες στιγμές των δύο πυροσβεστών – Τους τύφλωσε ο καπνός μόλις γύρισε ο άνεμος

VANEIGEMRAOUL
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πέθανε ο Βέλγος φιλόσοφος και συγγραφέας Ραούλ Βάνεγκεμ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
arniakos
MEDIA

ACTION 24: Ο Τάσος Αρνιακός από τέλος Αυγούστου αρχίζει τις προγνώσεις καιρού στον σταθμό

tsimtsili-new
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ξεκίνησα έναν δεύτερο κύκλο ψυχανάλυσης μετά από 20 χρόνια - Ήθελα καθοδήγηση και βοήθεια»

Action24
MEDIA

Action 24: Η εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο» ξαναρχίζει στις 5 Σεπτεμβρίου- Καμπουράκης- Δρούτσα νέο δίδυμο

iran epitheseis
ΚΟΣΜΟΣ

Δεν είναι οι πύραυλοι στο Ιράν, είναι η Κίνα - Πώς αλλάζει αθόρυβα η ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή

vretanida_valitsa
ΕΛΛΑΔΑ

Πτώμα στην Κυψέλη: Θρίλερ με το κινητό της Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή στη βαλίτσα - «Έστελναν μηνύματα για να δίνεται η εντύπωση ότι ήταν ζωντανή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.07.2026 12:30
epoxikoi_pyrosvestes
ΕΛΛΑΔΑ

Σκληρή απάντηση των εποχικών πυροσβεστών στην κυβέρνηση: Υποκριτικές οι ανακοινώσεις σας

finquest_3007
BUSINESS

FinQuest 2026: Για μία ακόμη χρονιά η Alpha Bank καλεί το ευρωπαϊκό startup οικοσύστημα να συνδιαμορφώσει το μέλλον του ελληνικού banking

teem_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφώνημα για βόμβα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στην οδό Ακαδημίας – Στο σημείο τα ΤΕΕΜ

1 / 3