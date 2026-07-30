Optima bank: Το καλύτερο εξάμηνο στην ιστορία της, με αύξηση κερδών 29% στα 104,3 εκατ. ευρώ

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Η Optima bank ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026 , καταγράφοντας τις υψηλότερες εξαμηνιαίες επιδόσεις στην ιστορία της σε όλα τα βασικά μεγέθη, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία και τη δυναμική του επιχειρηματικού της μοντέλου .

Ρεκόρ κερδοφορίας και κορυφαία αποδοτικότητα

Νέα ιστορικά υψηλή κερδοφορία κατέγραψε η Optima bank, με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε €104, 3 εκατ., έναντι των €81,1 εκατ. του α’ εξαμήνου 2025. Η υψηλή κερδοφορία συνοδεύτηκε από υψηλή αποδοτικότητα:

Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE ) διαμορφώθηκε σε 27 ,2% , αποτελώντας με διαφορά την υψηλότερη στην ελληνική αγορά και 2 η υψηλότερη στην Ευρώπη • Ο δείκτης εξόδων προς βασικά έσοδα (C:CI) υποχώρησε σε 22 ,6% , και αποτελεί την καλύτερη επίδοση τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο Ισχυρή άνοδος όλων των βασικών μεγεθών Η αναπτυξιακή δυναμική της Optima bank αποτυπώνεται σε όλα τα βασικά μεγέθη του ισολογισμού:

Για ακόμη ένα εξάμηνο η τράπεζα πέτυχε ισχυρή πιστωτική επέκταση, με τις συνολικές εκταμιεύσεις να διαμορφώνονται σε €2,0 δισ., σημειώνοντας αύξηση 19 ,3% σε ετήσια βάση

Τα υπόλοιπα δανείων ανήλθαν σε €5,8 δισ., αυξημένα κατά 37 % σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2025

Οι καταθέσεις άγγιξαν τα €7,1 δισ., αυξημένες κατά 37% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025

Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε €8,7 δισ., καταγράφοντας αύξηση 39 % Επιτυχημένη έκδοση AT1 και ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης Τον Ιούνιο η Optima bank ολοκλήρωσε την πρώτη της έκδοση Additional Tier 1, ύψους €200 εκατ., η οποία υπερκαλύφθηκε κατά 11 φορές.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υπερκάλυψη που έχει επιτευχθεί σε έκδοση € AT1 ελληνικού εκδότη και την υψηλότερη υπερκάλυψη σε έκδοση € AT1 στην Ευρώπη από την αρχή του έτους.

Η επιτυχία της έκδοσης αποτελεί ακόμη μία ισχυρή ένδειξη της εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας στη στρατηγική, τις προοπτικές και την κεφαλαιακή ισχύ της τράπεζας. Διεθνής αναγνώριση και world-class εμπειρία πελάτη Πρόσφατα, η Optima bank απέσπασε δύο σημαντικές διακρίσεις από τον διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό των Euromoney Αwards for Εxcellence 2026:

Καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα για την εμπειρία πελάτη

Καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν την πελατοκεντρική φιλοσοφία της τράπεζας, καθώς και τη διαχρονική δέσμευσή της στην υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας .

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης ικανοποίησης πελατών (Net Promoter Score – NPS) διαμορφώθηκε στο 87,55, παραμένοντας σε world-class επίπεδα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αξιολόγησης και επιβεβαιώνοντας ότι η βέλτιστη τραπεζική εμπειρία που προσφέρει στους πελάτες της η Optima bank συνεχίζει να αποτελεί βασικό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Αναθεώρηση στόχου κερδοφορίας για το 2026

Η ισχυρή επίδοση του πρώτου εξαμήνου δημιουργεί ακόμη πιο στέρεες βάσεις για τη συνέχεια της χρονιάς . Με βάση τη μέχρι σήμερα πορεία, η τράπεζα αναθεωρεί ανοδικά τον στόχο καθαρής κερδοφορίας για το 2026 , από τουλάχιστον €195 εκατ. σε άνω των €210 εκατ., επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του επιχειρηματικού της μοντέλου και την εμπιστοσύνη της στις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς.

Ο πρόεδρος της Optima bank, κ. Γεώργιος Τανισκίδης, δήλωσε: «Οι επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην πορεία της Optima bank και επιβεβαιώνουν ότι η ανάπτυξή μας παραμένει υγιής, συνεπής και ποιοτική. Έχουμε οικοδομήσει μία διαρκώς εξελισσόμενη τράπεζα, μια τράπεζα αναφοράς, η οποία έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς . Με το βλέμμα μας στο μέλλον, συνεχίζουμε να δημιουργούμε αξία για τους πελάτες, τους μετόχους και την ελληνική οικονομία».

Ο CEO της Optima bank κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης, δήλωσε: «Νιώθουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, καθώς αντικατοπτρίζουν τη συλλογική προσπάθεια των ανθρώπων μας και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν καθημερινά οι πελάτες μας. Η δυναμική ανάπτυξη όλων των μεγεθών μας, αλλά και οι προοπτικές που διαμορφώνονται για το δεύτερο εξάμηνο, μας επιτρέπουν να αναθεωρήσουμε ανοδικά τον στόχο καθαρής κερδοφορίας για το 2026 από τουλάχιστον €195 εκατ. σε άνω των €210 εκατ. Συνεχίζουμε με την ίδια φιλοδοξία και αποφασιστικότητα, επενδύοντας διαρκώς στην αναβάθμιση των υπηρεσιών μας».

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