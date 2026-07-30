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30.07.2026 12:41

ΑΝΤ1: Άκης Παυλόπουλος – Βασίλης Χιώτης το νέο ντουέτο στο «Καλημέρα Ελλάδα» – Η επίσημη ανακοίνωση

30.07.2026 12:41
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Και επισήμως ο ΑΝΤ1 γνωστοποίησε ότι από τον Σεπτέμβριο την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» θα παρουσιάζουν οι Άκης Παυλόπουλος και Βασίλης Χιώτης.

Αναφέρει ο ΑΝΤ1 για τους δύο δημοσιογράφους και την εμβληματική εκπομπή του:

«Ο ΑΝΤ1, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της δημοσιογραφικής του ομάδας, υποδέχεται δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες και καταξιωμένες φωνές της ελληνικής ενημέρωσης, τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο, οι οποίοι εντάσσονται στο δυναμικό του και αναλαμβάνουν την παρουσίαση της ιστορικής ενημερωτικής εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο Βασίλης Χιώτης έχει διαγράψει μια μακρά και ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στη δημοσιογραφία, έχοντας συνδέσει το όνομά του με το έγκυρο πολιτικό ρεπορτάζ. Με μεγάλη εμπειρία σε θέσεις υψηλής ευθύνης σε εφημερίδες, καθώς και σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, αποτελεί έναν από τους πλέον καταξιωμένους δημοσιογράφους της χώρας. Η βαθιά γνώση του πολιτικού γίγνεσθαι και η αναλυτική του ματιά τον έχουν καθιερώσει ως σημείο αναφοράς στην πολιτική ενημέρωση.

Ο Άκης Παυλόπουλος συγκαταλέγεται στους πλέον έμπειρους δημοσιογράφους της γενιάς του, με σταθερή παρουσία στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Έχει καλύψει όλες τις μεγάλες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, διακρινόμενος για την αμεσότητα, την εγκυρότητα και τη συνέπεια. Η δημοσιογραφική του ματιά και η ικανότητά του να φωτίζει όλες τις πλευρές της επικαιρότητας αποτελούν διαχρονικά στοιχεία της επαγγελματικής του πορείας.

Με πολυετή εμπειρία, δημοσιογραφική αξιοπιστία και βαθιά γνώση της επικαιρότητας, ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος ενώνουν τις δυνάμεις τους στον ΑΝΤ1, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα» και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τη μακροβιότερη καθημερινή ενημερωτική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης».

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Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 30 Ιουλίου

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