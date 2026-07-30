Φωτιά στο Ρέθυμνο: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Αγίου Βασιλείου – Συνεχίζεται η μάχη με τον πύρινο εφιάλτη και τις αναζωπυρώσεις (videos)

Takeaways by to pontiki AI Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κήρυξε τον Δήμο Αγίου Βασιλείου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τρεις μήνες λόγω της φονικής πυρκαγιάς.

Πάνω από διακόσιοι πυροσβέστες με σαράντα οχήματα επιχειρούν υπό δύσκολες συνθήκες για την κατάσβεση των αναζωπυρώσεων στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Ο Δήμος Αμαρίου κήρυξε τριήμερο πένθος για τον θάνατο δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των επίγειων δυνάμεων, καθώς η πυρκαγιά παραμένει μέχρι στιγμής μη οριοθετημένη παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πυροσβεστών.

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Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τη φονική πυρκαγιά κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου.

Η κήρυξη ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης της πυρκαγιάς και για χρονικό διάστημα τριών μηνών, έως και τις 29 Οκτωβρίου 2026.

Η απόφαση αποσκοπεί στην άμεση κινητοποίηση και επιτάχυνση των απαιτούμενων διαδικασιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς, καθώς και στην υποστήριξη των πληγεισών περιοχών μέσω των προβλεπόμενων μέτρων πολιτικής προστασίας και κρατικής αρωγής.

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση αντιμετώπισης των αναζωπυρώσεων στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής Ρεθύμνου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πάνω από 220 πυροσβέστες με περισσότερα από 40 οχήματα, ενώ η κατάσταση εξελίσσεται διαρκώς.

Το πύρινο μέτωπο, που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση, έχει διανύσει μεγάλη απόσταση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους κυρίως στη δυτική πλευρά.

Παρά το γεγονός ότι σε αρκετά σημεία δεν υπάρχουν πλέον εμφανείς φλόγες, η πυρκαγιά ακόμη δεν έχει οριοθετηθεί, καθώς οι συνεχείς αναζωπυρώσεις, σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους, δημιουργούν διαρκώς νέα επιχειρησιακά δεδομένα.

Οι πολύ ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν την ασφαλή επιχειρησιακή δράση των εναέριων μέσων, με αποτέλεσμα το βάρος της προσπάθειας να σηκώνουν οι επίγειες δυνάμεις, οι οποίες παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη με στόχο τον περιορισμό των αναζωπυρώσεων και την αποτροπή επέκτασης της πυρκαγιάς.

Αρτοποιός: «Δεν σταματάμε τη μάχη»

Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια των δύο πυροσβεστών εξέφρασε νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης (30/7) ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός μιλώντας στην ΕΡΤ, ,τονίζοντας ότι «έδωσαν την υπέρτατη μάχη για την προστασία των πολιτών».

Όπως ανέφερε, παρά τη βαθιά θλίψη, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν αδιάκοπα το έργο τους.

«Δεν σταματάμε. Παρά τη θλίψη μας, συνεχίζουμε τη μάχη», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες ήταν ακραίες, με ιδιαίτερα ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. «Υπέρτατο καθήκον μας είναι η προστασία των πολιτών, των τουριστών και των επισκεπτών», πρόσθεσε.

Για το μέτωπο στη Σητεία ανέφερε ότι η πυρκαγιά απασχολεί τις δυνάμεις σε δύο σημεία, δυτικά και ανατολικά της Αγίας Τριάδας, ωστόσο η εικόνα είναι καλύτερη και παρουσιάζει βελτίωση.

Τριήμερο πένθος στον Δήμο Αμαρίου για τους δύο πυροσβέστες

Τριήμερο πένθος, από σήμερα 30 Ιουλίου έως και την 1η Αυγούστου, κήρυξε ο Δήμος Αμαρίου με απόφαση του δημάρχου Παντελή Μουρτζανού, ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες, Εμμανουήλ Στρατιδάκη και Παντελεήμονα Διαμαντάκη, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς.

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι η τοπική κοινωνία αποδίδει τον οφειλόμενο σεβασμό στους δύο πυροσβέστες, οι οποίοι επέδειξαν ύψιστο αίσθημα αυτοθυσίας και καθήκοντος για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο του τριήμερου πένθους, οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα, κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου Αμαρίου.

Παράλληλα, αναστέλλονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή τελούν υπό την αιγίδα του δήμου κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, ενώ ο δήμος θα εκπροσωπηθεί επισήμως στις εξόδιες ακολουθίες των δύο πυροσβεστών.

Τέλος και η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε την απόφασή της να αναβληθεί κάθε πολιτιστική δραστηριότητα για σήμερα (30/7) σε ένδειξη πένθους για τον χαμό των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο.

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