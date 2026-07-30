Τεράστιο και με μεγάλη ταχύτητα το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο, καθηλωμένα τα εναέρια λόγω ισχυρών ανέμων – Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σητεία (videos/photos)

Takeaways by to pontiki AI Οι θυελλώδεις άνεμοι εντάσεως έως 10 μποφόρ εμποδίζουν την επιχείρηση των εναέριων μέσων πυρόσβεσης στο Ρέθυμνο, όπου η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση με μεγάλη ταχύτητα.

Στο πεδίο επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί προληπτικές εκκενώσεις περίπου 8.000 κατοίκων και τουριστών.

Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου επιβεβαίωσε την ύπαρξη υλικών ζημιών, τονίζοντας ότι η προτεραιότητα παραμένει ο περιορισμός της πύρινης λαίλαπας και η ασφάλεια των πολιτών.

Στη Σητεία η κατάσταση της πυρκαγιάς παρουσιάζεται βελτιωμένη, καθώς έχει οριοθετηθεί σε δύσβατη βουνοκορφή χωρίς να απειλούνται κατοικημένες περιοχές από το συγκεκριμένο μέτωπο.

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Iδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Ρέθυμνο, όπου οι θυελλώδεις άνεμοι με ριπές που φτάνουν ακόμη και τα 10 μποφόρ, δεν επιτρέπουν στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν.

Παρά το γεγονός ότι δόθηκαν δύο φορές εντολές για απογείωση ελικοπτέρου Erickson, αυτό δεν κατέστη δυνατό, ενώ το ίδιο ισχύσι και στο μέτωπο της Σητείας.

Η φωτιά κινείται με μεγάλη ταχύτητα, καίγοντας κυρίως χαμηλή βλάστηση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή από την Αγία Παρασκευή προς τα Λακούμια και δυτικότερα, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν αναπτυχθεί στην Αγία Γαλήνη, προς την κατεύθυνση του μετώπου.

Το πρωί ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 19ης και 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 53 οχήματα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην #πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση Αγίου Βασιλείου Κρήτης και επιχειρούν 224 #πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 19ης και 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 53 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2026

Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας, περιφέρειας και ΟΤΑ του Ρεθύμνου, ενώ μεγάλο έργο έχουν προσφέρει εθελοντές πολίτες και κάτοικοι των πληγεισών περιοχών της ευρύτερης περιοχής και χωριών του Αγίου Βασιλείου.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής, οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλύματά τους καθώς οι φλόγες κινούνται προς άλλη κατεύθυνση, με προτεραιότητα τα περίπου 100 άτομα που φιλοξενούνταν στο Κλειστό Γυμναστήριο Φαιστού, όπου ο Δήμος Φαιστού, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης, παρείχε την απαραίτητη υποστήριξη.

Το ίδιο και όσοι είχαν μεταφερθεί προσωρινά σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από άλλες περιοχές και δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν παραμένουν στα ξενοδοχεία όπου έχουν μεταφερθεί.

Ταυτόχρονα, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσε η πυρκαγιά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς έχουν υποστεί ζημιές στύλοι και τμήματα του δικτύου. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου.

Δύσκολη μάχη τη νύχτα

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη να συγκρατήσουν τις φλόγες που έχουν κάψει γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο.

Τα τελευταία μηνύματα από το 112 της Πολιτικής Προστασίας ήχησαν στις 23:46, όταν εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Λίγκρες με κατεύθυνση προς τις κοινότητες Αγαλιανός και Κεραμές.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 23:35, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής με κατεύθυνση προς Αγαλιανό και Κεραμές.

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σητεία – Δεν απειλούνται σπίτια

Στη Σητεία η εικόνα της μεγάλης φωτιάς είναι καλύτερη, έχει οροθετηθεί σε βουνοκορφή, «δύσκολα προσεγγίσιμη», σύμφωνα με το συντονιστικό Κέντρο, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές και πιστεύεται πως με τη βοήθεια των εναέριων μέσων, θα κατορθωθεί η κατάσβεσή της.

Στο σημείο, στην ευρύτερη περιοχή Αθερινόλακου, δρουν 8 οχήματα μία ομάδα ΕΜΟΔΕ, 25 πυροσβέστες, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου ιδιωτών και της περιφέρειας.

«Μαύρη μέρα για το Ρέθυμνο»

Για μια «μαύρη μέρα» για το Ρέθυμνο, μετά τον θάνατο των δύο πυροσβεστών και τη μεγάλη πυρκαγιά που εξακολουθεί να μαίνεται, έκανε λόγο η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, μιλώντας στην ΕΡΤ και περιγράφοντας τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Μαρία Λιονή επισήμανε ότι έχουν καταγραφεί ζημιές, διευκρινίζοντας ωστόσο πως προς το παρόν δεν είναι δυνατή η αποτίμησή τους, καθώς προτεραιότητα εξακολουθεί να αποτελεί η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μεγάλη επιχείρηση προληπτικών εκκενώσεων, τονίζοντας ότι πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σε πολλά χωριά. Όπως είπε, εκκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη, ενώ συνολικά περίπου 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που κρίθηκε ότι κινδυνεύουν.

Σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη, περίπου 700 άτομα φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φαιστού, καθώς υπήρχε έγκαιρη προετοιμασία, ενώ πολλοί ακόμη κατευθύνθηκαν σε συγγενικά και φιλικά σπίτια. Παράλληλα, σημείωσε ότι η μετακίνηση των τουριστών οργανώθηκε άμεσα, με τους επισκέπτες να φιλοξενούνται σε ξενοδοχειακές μονάδες.

Τέλος, η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου ευχαρίστησε το Λιμενικό Σώμα για τη συνδρομή του στην επιχείρηση, καθώς και όλους τους φορείς που συμμετείχαν στη διαχείριση της έκτακτης κατάστασης.

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