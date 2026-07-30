Συναγερμός στο Μετρό: Ατομο μπήκε στις σήραγγες, διεκόπη η κυκλοφορία των συρμών

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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το πρωί της Πέμπτης (30/7), έπειτα από αναφορά για είσοδο ατόμου στις σήραγγες της κόκκινης γραμμής του Μετρό.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία των συρμών προκειμένου να εξελιχθεί με ασφάλεια η επιχείρηση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το άτομο βρέθηκε στις γραμμές, ούτε για την κατάσταση της υγείας του.

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