Σύρος: «Συγγνώμη» ψέλλισε η διασώστρια πριν ξεψυχήσει, λέει μάρτυρας – «Ήταν σε υπερδιέγερση», τοξικολογικές ζήτησε η ανακρίτρια (video)

Takeaways by to pontiki AI Η ανακρίτρια παρήγγειλε τοξικολογικές εξετάσεις για την 41χρονη διασώστρια, καθώς αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το θύμα βρισκόταν σε κατάσταση υπερδιέγερσης πριν καταλήξει.

Οι Αρχές διερευνούν αν το θανάσιμο τραύμα με μαχαίρι προκλήθηκε εντός ή εκτός της οικίας όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι δέχθηκε επίθεση μέσα στο σπίτι του και προσπάθησε να ακινητοποιήσει το άτομο χωρίς να αναγνωρίσει την ταυτότητά του.

Λόγω διαφωνίας μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέως για την προφυλάκιση του κατηγορουμένου, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση.

Η οικογένεια του θύματος αιτείται τη διερεύνηση τυχόν προγενέστερης επικοινωνίας ή εμπλοκής τρίτων προσώπων στην υπόθεση.

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Νέες μαρτυρίες για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο έρχονται στο φως ενώ η ανακρίτρια ζήτησε να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να αποσαφηνιστεί αν είχε κάνει χρήση ουσιών. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες η διασώστρια φαινόταν να είναι σε υπερδιέγερση.

Την ίδια ώρα οι Αρχές προσπαθούν να καταλήξουν αν το χτύπημα με το μαχαίρι έγινε εντός ή εκτός σπιτιού στη Σύρο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στον ΑΝΤ1 λίγα δευτερόλεπτα πριν αφήσει την τελευταία της πνοή, η γυναίκα ψέλλισε τη λέξη «συγγνώμη».

Τρεις αυτόπτες μάρτυρες, ένας Έλληνας και δυο Ελβετοί, που βρέθηκαν στο σημείο που άφησε πέθανε η άτυχη διασώστρια του ΕΚΑΒ, μιλούν για ένα άτομο σε υπερδιέγερση. Αυτές οι μαρτυρίες οδήγησαν την ανακρίτρια να ζητήσει τοξικολογικές εξετάσεις για το θύμα.

Σύμφωνα με τον έναν αυτόπτη μάρτυρα, μετά την αποκάλυψη του προσώπου της, η διασώστρια πάλεψε να ψελλίσει συγνώμη στον άνδρα που γνώριζε από παιδί στο νησί.

«Είδα τον 41χρονο να βρίσκεται πάνω από ένα άτομο, προσπαθώντας να το ακινητοποιήσει, γιατί το άτομο αυτό είχε ένα πολύ μεγάλο μαχαίρι. Παρατήρησα ότι το άτομο βρισκόταν σε πολύ μεγάλη υπερδιέγερση και δεν λύγιζε με τίποτα», δήλωσε ο Έλληνας στον ΑΝΤ1.

«Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού έβγαλε την κουκούλα και το μαντήλι για να αναπνέει καλύτερα, όπου διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για γυναίκα. Ξαφνιαστήκαμε. Η γυναίκα σ’ όλο αυτό το συμβάν δεν είπε τίποτα απολύτως, παρά μόνο έδειχνε ότι βρισκόταν σε διέγερση, σαν να έχει κάνει χρήση. Μόνο στο τέλος, πριν χάσει τελείως τις αισθήσεις της, είπε “συγ…”, και μετά δεν αντιδρούσε καθόλου», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Ελβετός δήλωσε: «Βγήκα στην πόρτα και είδα μία γυναίκα ξαπλωμένη στα σκαλιά και πάνω της βρισκόταν ένας άνδρας, ο οποίος την ακινητοποιούσε. Είπα στον άνδρα, να προσέχει την κοπέλα, διότι θεώρησα πιθανό να είναι χρήστης».

Ο κατηγορούμενος σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 υποστηρίζει μέσω των συνηγόρων του ότι δεν την αναγνώρισε.

«Δέχθηκα επίθεση με μαχαίρι μέσα στο σπίτι μου από πρόσωπο με καλυμμένα χαρακτηριστικά, εγκλωβισμένος μέσα σε ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα, χωρίς να έχω οποιαδήποτε δυνατότητα να φύγω ή να υπερασπιστώ με άλλον τρόπο τον εαυτό μου και τη σύζυγό μου. Καταδίωξα το άγνωστο -τότε σε μένα- πρόσωπο, εκτός σπιτιού, ώστε να το ακινητοποιήσω, να του αποσπάσω το μαχαίρι, να καταλάβω ποιος είναι και να καλέσω αμέσως τις αστυνομικές αρχές και το ΕΚΑΒ όπως και έκανα».

Η διαφωνία μεταξύ της ανακρίτριας και της εισαγγελέως ως προς το αν ο 41χρονος θα έπρεπε να προφυλακιστεί οδήγησε σε ανατροπή της διαδικασίας. Μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου επί της διαφωνίας των δύο δικαστικών λειτουργών, ο κατηγορούμενος παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό ενώ η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη με όρους.

Τη μαχαίρωσε μέσα ή έξω από το σπίτι;

Την ίδια ώρα, οι Αρχές επικεντρώνουν την έρευνά τους σε ένα κρίσιμο ζήτημα, το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει και τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης: το ακριβές σημείο όπου η άτυχη διασώστρια δέχθηκε το θανάσιμο χτύπημα.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι αυτό συνέβη μέσα στο σπίτι, ενώ οι έρευνες εξετάζουν και το ενδεχόμενο να τραυματίστηκε εκτός της οικίας, στο σημείο όπου τελικά κατέρρευσε.

Παράλληλα, η οικογένεια του θύματος ζητά να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν τη διασώστρια να βρεθεί στο συγκεκριμένο σημείο.

Ειδικότερα, ζητεί να εξεταστεί εάν προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία πριν από το περιστατικό ή εάν η γυναίκα ενήργησε κατ’ εντολή τρίτων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε εμπλοκή ή επικοινωνία και άλλων προσώπων στην υπόθεση.

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