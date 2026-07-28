Σύρος: Το βίντεο ντοκουμέντο με τη διασώστρια, η ανακοίνωση της οικογένειάς της και η μαρτυρία «κλειδί»

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Πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση του θανάτου της διασώστριας στη Σύρο, η οποία έπεσε νεκρή λίγο μετά την «εισβολή» της στο σπίτι ζευγαριού, καθώς ο άντρας την καταδίωξε και της προκάλεσε μοιραίο χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο στον θώρακα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο της έρευνας έχει μπει μία διάρρηξη που είχε γίνει στο σπίτι του ζευγαριού περίπου 10 ημέρες πριν το περιστατικό με την 41χρονη.

Τότε ο άνδρας είχε καταγγείλει πως άγνωστος ή άγνωστοι είχαν μπει στο σπίτι, το είχαν κάνει άνω κάτω και είχαν φύγει χωρίς να καταφέρουν να αποσπάσουν χρήματα καθώς τα είχε φυλαγμένα σε χρηματοκιβώτιο.

Όταν έγινε η εν λόγω διάρρηξη το ζευγάρι δεν είχε τοποθετήσει κάμερες στο σπίτι. Ως εκ τούτου οι αστυνομικοί δεν είχαν εικόνα για το ποιος ή ποιοι ήταν οι δράστες.

Οι αστυνομικοί συνέλεξαν αποτυπώματα και DNA από τον χώρο και τα έστειλαν για ανάλυση. Αυτό που εξετάζεται τώρα είναι αν κάποιο από τα αποτυπώματα ανήκει στη 41χρονη – αν δηλαδή είχε εμπλακεί στην καταγγελλόμενη διάρρηξη.

Όσον αφορά στα όσα διαδραματίστηκαν την περασμένη Πέμπτη (23/7) αν και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, οι αστυνομικοί φαίνεται να προσανατολίζονται να πρόκειται όντως για απόπειρα ληστείας καθώς μέχρι στιγμής, δεν έχουν εντοπίσει κανένα στοιχείο που να υποστηρίζει ότι το κίνητρο ήταν διαφορετικό.

Παρόλα αυτά περιμένουν και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου καθώς θέλουν να διαπιστώσουν αν, πριν το περιστατικό, είχαν υπάρξει επαφές ή μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών.

Το βίντεο ντοκουμέντο

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό της γυναίκας, ο θάνατος της 41χρονης προήλθε από μία μαχαιριά που δέχθηκε στον θώρακα, η οποία ήταν και μοιραία καθώς της τρύπησε τον πνεύμονα.

Την ίδια ώρα σε συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας έχει καταγραφεί η «εισβολή» της διασώστριας του ΕΚΑΒ που μεταμφιεσμένη και κρατώντας μαχαίρι φτάνει στο σπίτι του ζευγαριού.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται η 41χρονη με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της να μπαίνει μέσα στο σπίτι και μετά από λίγα δευτερόλεπτα να βγαίνει με τον 42χρονο άντρα να την κυνηγά και να της πετάει μία καρέκλα.

Ωστόσο η κάμερα έχει καταγράψει όσα συνέβησαν μπροστά στην είσοδο και την έναρξη της καταδίωξης, όχι όμως και την κατάληξή της…

Η αποκαλυπτική μαρτυρία

Παράλληλα, μια αποκαλυπτική μαρτυρία περιγράφει όσα ακολούθησαν της «εισβολής».

Το πρώτο άτομο το οποίο έσπευσε να βοηθήσει το ζευγάρι ανέφερε ότι η 41χρονη ήταν πλήρως μεταμφιεσμένη και πως είχε τέτοια μανία, που όλοι τους νόμιζαν ότι είχαν να κάνουν με άνδρα και όχι γυναίκα.

“Βγήκα έξω και είδα τη σύζυγο του 42χρονου. Μου είπε να “πάω προς τα κάτω να βοηθήσω τον 42χρονο γρήγορα, γιατί κάποιος μπήκε στο σπίτι μάλλον για να κλέψει, πρόσεχε έχει μαχαίρι””, δήλωσε ο μάρτυρας στο Mega.

“Είδα τον 42χρονο να βρίσκεται πάνω από ένα άτομο, προσπαθώντας να το ακινητοποιήσει. Ο 42χρονος είχε το άτομο αυτό σε κεφαλοκλείδωμα και κρατούσε το χέρι σε απόσταση, γιατί το άτομο αυτό είχε ένα πολύ μεγάλο μαχαίρι. Παρατήρησα ότι το άτομο βρισκόταν σε πολύ μεγάλη υπερδιέγερση και δεν λύγιζε με τίποτα”, είπε χαρακτηριστικά.

“Μετά από λίγο ήρθαν και δύο Ελβετοί οι οποίοι καθ’ όλη τη διάρκεια προσπαθούσαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στο άτομο που βρισκόταν κάτω, κάνοντας ΚΑΡΠΑ. Ο 41χρονος της έβγαλε την κουκούλα και το μαντήλι για να αναπνέει καλύτερα και διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για γυναίκα και ξαφνιαστήκαμε”, κατέληξε ο μάρτυρας.

Δεν ήταν σε άμυνα όταν τη μαχαίρωσε, λέει η οικογένεια της διασώστριας

Η δικηγόρος της οικογένειας της διασώστριας με αφορμή το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υποστηρίζει ότι ότι ο 42χρονος που τη μαχαίρωσε δεν ήταν σε άμυνα όταν την τραυμάτισε θανάσιμα.

«Η οικογένεια του θύματος, μετά την αξιολόγηση του οπτικοακουστικού υλικού που βρίσκεται στη δικογραφία και διέρρευσε προ ολίγων ωρών στον Τύπο, διαπιστώνει ότι, ανεξάρτητα από το λόγο που η θανούσα μετέβη στην κατοικία των φερομένων δραστών, ο χρόνος που παρέμεινε εντός αυτής ήταν απειροελάχιστος (μόνο ακριβώς επτά (7) δευτερόλεπτα).

Κατά την κοινή λογική, μέσα σε αυτά τα επτά (7) δευτερόλεπτα, κάποιος που αιφνιδιάζεται δεν προλαβαίνει να κάνει όλες τις υποτιθέμενες αμυντικές κινήσεις που φέρεται να έκανε ο φερόμενος δράστης.

Στο ίδιο βίντεο, φαίνεται ξεκάθαρα η θανούσα να βγαίνει από την κατοικία των κατηγορουμένων ταχύτατα και πολύ ευέλικτα, να σκύβει άνετα και να αρπάζει το σακίδιο της με το δεξί της χέρι (από την πλευρά δηλαδή που επήλθε το θανατηφόρο χτύπημα), με ιδιαίτερα ευκίνητες και γρήγορες κινήσεις, να κατεβαίνει τα σκαλάκια της αυλής δύο – δύο, κάνοντας σπριντ, χωρίς να δείχνει το παραμικρό ίχνος ενόχλησης, πόνου ή τραυματισμού

Απορίας άξιο είναι πώς καταφέρνει αυτές τις κινήσεις, εάν το χτύπημα επήλθε εντός της οικίας.

Μέχρι λοιπόν του σημείου που απομακρύνεται από την κατοικία των κατηγορουμένων, καταδιωκόμενη από το φερόμενο δράστη, δε δείχνει σε κανένα σημείο και με κανένα τρόπο να είναι τραυματισμένη.

Αντίθετα, στο οπτικοακουστικό υλικό διαπιστώνεται ότι εκείνος, αντί να φοβηθεί την υποτιθέμενη εισβολέα, με θάρρος και αυτοπεποίθηση τρέχει ξωπίσω της, της εκσφενδονίζει καρέκλα με ορμή, την οποία πιθανότατα η θανούσα καταφέρνει να αποφύγει, καθώς αυτή έγινε κομμάτια πέφτοντας σε τοίχο (ενώ σε περίπτωση που την πετύχαινε, το σώμα της θα είχε αποτρέψει το διαμελισμό της) και συνεχίζει να την καταδιώκει, κινούμενος ταχύτατα, κρατώντας καθαρά στο χέρι του μαχαίρι (πράσινου χρώματος).

Είναι λοιπόν πολύ πιθανότερο, καταδιώκοντάς την με αυτό το μαχαίρι και ενώ δεν βρίσκεται πια σε άμυνα, αλλά της επιτίθεται εκείνος, να της καταφέρνει το μοιραίο χτύπημα με αυτό εκτός της κατοικίας, πενήντα με εβδομήντα μέτρα από αυτήν.

Ένα τέτοιο χτύπημα σε καμία περίπτωση δεν είναι αμυντικό, αλλά άκρως επιθετικό, που κατέληξε, όπως αποδείχτηκε, δυστυχώς θανατηφόρο. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση ο θάνατός της οφείλεται «σε κακώσεις θώρακα από νήσον και τέμνον όργανο». Η έκθεση εκτιμά ότι η μαχαιριά ήταν το θανατηφόρο χτύπημα που της στέρησε τη ζωή, καθώς προκάλεσε διάτρηση στον πνεύμονα.

Η οικογένεια της θανούσης αναζητά δικαίωση για την άδικη απώλεια της μονάκριβης κόρης τους και έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι αυτή θα αποδοθεί»

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