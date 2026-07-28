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28.07.2026 06:48

Αγρίνιο: Φωτιά σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιών στην εθνική οδό Αγρινίου-Αντιρρίου (video)

28.07.2026 06:48
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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης (28/7) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιών στην εθνική οδό Αγρινίου – Αντιρρίου, στην περιοχή του Παναιτωλίου, πλησίον της Ερμίτσας.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα 25 πυροσβέστες με 9 πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι επιχειρούν στο σημείο προκειμένου να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Η επιχείρηση επεξεργασίας ελιών έχει υποστεί πολύ μεγάλες υλικές ζημιές από τη φωτιά.

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