Αγρίνιο: Φωτιά σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιών στην εθνική οδό Αγρινίου-Αντιρρίου (video)

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης (28/7) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιών στην εθνική οδό Αγρινίου – Αντιρρίου, στην περιοχή του Παναιτωλίου, πλησίον της Ερμίτσας.
Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα 25 πυροσβέστες με 9 πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι επιχειρούν στο σημείο προκειμένου να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της.
#Πυρκαγιά σε εργοστάσιο στο Παναιτώλιο Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 9 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.
Η επιχείρηση επεξεργασίας ελιών έχει υποστεί πολύ μεγάλες υλικές ζημιές από τη φωτιά.
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