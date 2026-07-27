Σύρος: Καρέ καρέ η εισβολή της 41χρονης στο σπίτι του ζευγαριού και η καταδίωξη στα σκαλοπάτια

Takeaways by to pontiki AI Κάμερα ασφαλείας στην Άνω Σύρο κατέγραψε την άφιξη και τις κινήσεις 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ έξω από κατοικία ζευγαριού στις 23 Ιουλίου.

Το οπτικό υλικό αποτυπώνει την έναρξη καταδίωξης της γυναίκας από τον άνδρα, πριν εκείνη εντοπιστεί θανάσιμα τραυματισμένη σε κοντινή απόσταση.

Ο ιατροδικαστής προσδιόρισε ως αιτία θανάτου τις κακώσεις στον θώρακα από νύσσον και τέμνον όργανο, οι οποίες προκάλεσαν ρήξη στον πνεύμονα.

Οι Αρχές ερευνούν το υλικό της κάμερας, τις καταθέσεις και το περιεχόμενο των κινητών τηλεφώνων για να διαλευκάνουν τα γεγονότα.

Το συλληφθέν ζευγάρι ισχυρίζεται ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας από τη διασώστρια.

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Καρέ καρέ τα λεπτά πριν τη φονική συμπλοκή στην Άνω Σύρο, που κατέληξε στον θανάσιμο τραυματισμό της διασώστριας του ΕΚΑΒ, αποτυπώνει βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα από την κατοικία του ζευγαριού που συνελήφθη για την υπόθεση.

Στο βίντεο ντοκουμέντο, που αποκαλύπτει το protothema.gr., καταγράφεται η άφιξη της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, οι κινήσεις της πριν περάσει την πόρτα του σπιτιού, αλλά και όσα ακολούθησαν όταν έγινε αντιληπτή από τον άνδρα..

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγραφή αρχίζει στις 16:40 της 23ης Ιουλίου. Η 41χρονη γυναίκα εμφανίζεται έξω από την κατοικία, προτού περάσει την είσοδο του σπιτιού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία, οι κινήσεις της αποτυπώνονται καθαρά από την κάμερα ασφαλείας, η οποία καταγράφει και τη συνέχεια των γεγονότων.

#news #greektiktok #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος – protothema.gr @protothema.gr ❗Τα κρίσιμα λεπτά πριν από το φονικό στην Άνω Σύρο αποτυπώνονται καρέ-καρέ στο βίντεο ντοκουμέντο που αποκαλύπτει το protothema.gr με την άφιξη της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, τις κινήσεις της πριν περάσει την πόρτα του σπιτιού, αλλά και όσα ακολούθησαν δευτερόλεπτα αργότερα μέχρι τον θάνατό της. ◾Σύμφωνα με πληροφορίες από στοιχεία της δικογραφίας, η καταγραφή αρχίζει στις 16:40 της 23ης Ιουλίου. Η 41χρονη γυναίκα εμφανίζεται έξω από την κατοικία, προτού περάσει την είσοδο του σπιτιού. #protothema





Το υλικό φέρεται να αποτυπώνει τις κινήσεις μετά την είσοδο της 41χρονης στο σπίτι, καθώς και την καταδίωξη στα σκαλοπάτια, στοιχείο που οι Αρχές αξιολογούν στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Η κάμερα αποτυπώνει όσα συμβαίνουν μπροστά στην είσοδο και την έναρξη της καταδίωξης, όχι όμως ολόκληρη την εξέλιξη που ακολουθεί στα στενά της Άνω Σύρου. Η 41χρονη εντοπίζεται στη συνέχεια περίπου 70 μέτρα μακριά από την κατοικία, έχοντας υποστεί θανάσιμο τραυματισμό.



Το βιντεοληπτικό υλικό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για την ανασύνθεση όσων συνέβησαν εκείνο το απόγευμα. Καταγράφει με συγκεκριμένη χρονική σειρά τις κινήσεις των τριών προσώπων πριν από το φονικό, αλλά αφήνει εκτός κάδρου το πλέον κρίσιμο κομμάτι: όσα συνέβησαν μετά την καταδίωξη και μέχρι τον θανάσιμο τραυματισμό της 41χρονης.

Από μία μαχαιριά στον θώρακα ο θάνατος της διασώστριας, της τρύπησε τον πνεύμονα – Τι αναφέρει το πόρισμα του ιατροδικαστή

Ως αιτία θανάτου ο ιατροδικαστής αναφέρει τις κακώσεις στον θώρακα «από νύσσον και τέμνον όργανο», που είχαν ως αποτέλεσμα να τρυπήσει ο πνεύμονας της 41χρονης.

Από την εξέταση προέκυψε πως η 41χρονη δέχτηκε ένα χτύπημα το οποίο στάθηκε μοιραίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική έκθεση προσδιορίζει ως αιτία θανάτου τις «κακώσεις θώρακος από νύσσον και τέμνον όργανο».

Το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τη συνολική αξιολόγηση της υπόθεσης και ενδέχεται να επηρεάσει την περαιτέρω ποινική της διερεύνηση.

Τα κινητά στο επίκεντρο

Την ίδια ώρα, οι Αρχές «ξεσκονίζουν» κάθε πιθανό στοιχείο για να ξεκαθαριστεί για ποιον λόγο πήγε η 41χρονη στο σπίτι του ζευγαριού, αλλά και τι ακριβώς συνέβη εκεί και οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό της.

Το βιντεοληπτικό υλικό και οι καταθέσεις των μαρτύρων θα αποτελέσουν σημαντικό σύμμαχο στη διαδικασία της εξιχνίασης της υπόθεσης ενώ αναμένεται και το άνοιγμα των κινητών όλων των εμπλεκομένων, μήπως και προκύψει κάποιο στοιχείο.

Το ζευγάρι επιμένει πως η 41χρονη μπήκε στο σπίτι του με σκοπό την ληστεία και ότι ο κατηγορούμενος την τραυμάτισε αμυνόμενος. Από την άλλη μεριά, η δικηγόρος της οικογένειας της 41χρονης αναφέρει, πως η διασώστρια είχε φτάσει στο νησί για να γιορτάσει τα γενέθλια της κόρης της, και απορρίπτει το σενάριο της κλοπής λέγοντας πως είναι αδύνατον να πήγαινε να κλέψει με τα ρούχα της δουλειάς της, και ζητάει και εκείνη να εξεταστούν όλες οι τηλεφωνικές επικοινωνίες.

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