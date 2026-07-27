Μασίφ τηλεθέαση τα δύο επεισόδια από το «Σόι σου» την Παρασκευή (24/7)

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Η τριάδα επεισοδίων στο prime time του Alpha κυριάρχησε στις προτιμήσεις των τηλεθεατών την Παρασκευή, έχει όμως ενδιαφέρον η στάση τους ιδίως απέναντι στο «Σόι σου».

Τέταρτη επιλογή της ημέρας ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, το οποίο ήταν και το καλύτερο σε δημοφιλία πρόγραμμα σε επίπεδο σταθμού με δεύτερο το επεισόδιο της σειράς «Ευτυχισμένοι μαζί».

Κατά τα λοιπά, ο ΣΚΑΪ είχε διπλή εκπροσώπηση, με την ταινία «Γάμος αλά ελληνικά 3» και το κεντρικό δελτίο του, και το Star με τον «Τροχό της τύχης».

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