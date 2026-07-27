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27.07.2026 19:34

Τη μάχη τηλεθέασης του σαββατοκύριακου (25,26/7) κέρδισε το Mega

27.07.2026 19:34
Tileorasi

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Καταφανής η απομάκρυνση των τηλεθεατών από τα κανάλια εθνικής εμβέλειας μέσα στο γουίκεντ, καθώς τα «others» της Nielsen απέσπασαν συνολικά 31,8% και 30,7% μερίδιο αντιστοίχως το Σάββατο και την Κυριακή.

Ωστόσο μεταξύ των σταθμών πανελλαδικής κάλυψης και στις δύο ημέρες το Mega συγκέντρωσε τις περισσότερες προτιμήσεις,  αν και κάπως οριακά.

Το Σάββατο εκτός του Mega, Alpha και ΣΚΑΪ είχαν το 11 στο κύριο μέρος του μεριδίου τους.

Την Κυριακή και οι τρεις εμφανίστηκαν στις μετρήσεις της Nielsen με απώλειες, με το Mega να έχει την ελάχιστη δυνατή. Alpha και ΣΚΑΪ τζαρτζαρίστηκαν και το κανάλι του Φαλήρου ήταν εκείνο που πέρασε στην δεύτερη θέση προτίμησης των τηλεθεατών.

Θεαματική άνοδο κατάφερε το Star από τη μία ημέρα στην άλλη, ενώ ΑΝΤ1 και Open είδαν τα μεγέθη των μεριδίων τους να υποχωρούν, χωρίς όμως συνέπειες στην κατάταξή τους.

Λόγω τελικού παγκοσμίου πρωταθλήματος πόλο η ΕΡΤ2ΣΠΟΡ άφησε την περιοχή με τις υπό το μηδέν τηλεθεαματικότητες και απέσπασε την Κυριακή μερίδιο 3,3%. Επίδοση η οποία -για τα δεδομένα του σταθμού- είναι, αν μη τι άλλο, αξιοπρόσεκτη.

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