Η νέα μοναξιά των 60+: Η σιωπηλή επιδημία που μεγαλώνει στην Ελλάδα – Τα άδεια χωριά, οι «Blue Zones», η… Ικαρία και οι κοινότητες ζωής

Takeaways by to pontiki AI Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια αυξανόμενη κοινωνική κρίση λόγω της μοναξιάς των ηλικιωμένων, η οποία συχνά υποτιμάται και αντιμετωπίζεται ως ιδιωτική οικογενειακή υπόθεση.

Με το ένα τέταρτο του πληθυσμού να είναι άνω των 65 ετών, η αποδυνάμωση των οικογενειακών δικτύων λόγω της μετανάστευσης των νέων και των σύγχρονων ρυθμών ζωής καθιστά τους ηλικιωμένους ιδιαίτερα ευάλωτους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναγνωρίζει τη χρόνια μοναξιά ως σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, καθώς συνδέεται με κατάθλιψη, άνοια και πρόωρη θνησιμότητα.

Παρά την ανάγκη για σύγχρονες υποδομές, η πολιτεία εξακολουθεί να βασίζεται σε ξεπερασμένα μοντέλα φροντίδας, παραμελώντας τη σημασία της κοινωνικής συμμετοχής για την ποιότητα ζωής των μεγαλύτερων σε ηλικία πολιτών.

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Δεν είναι μόνο οι χαμηλές συντάξεις, ούτε μόνο η ακρίβεια. Δεν είναι μόνο τα άδεια χωριά ή τα παιδιά που έφυγαν στο εξωτερικό. Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πολύ πιο αθόρυβη κρίση, που δεν αποτυπώνεται στους οικονομικούς δείκτες ούτε στις πολιτικές αντιπαραθέσεις: τη μοναξιά των ανθρώπων που περνούν το κατώφλι της τρίτης ηλικίας.

Πρόκειται για μια κοινωνική πραγματικότητα που αφορά ήδη εκατομμύρια πολίτες και, καθώς η χώρα γερνά με ταχύτατους ρυθμούς, θα αποκτά ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις. Κι όμως, εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται σχεδόν αποκλειστικά ως ιδιωτική οικογενειακή υπόθεση και όχι ως μια μεγάλη πρόκληση δημόσιας πολιτικής.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις πιο γερασμένες χώρες της Ευρώπης. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σχεδόν ένας στους τέσσερις κατοίκους είναι άνω των 65 ετών, δηλαδή περίπου 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ όσοι έχουν ξεπεράσει τα 70 χρόνια υπολογίζονται σε περίπου 1,8 εκατομμύρια. Οι δημογραφικές προβολές δείχνουν ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες, καθώς οι γεννήσεις μειώνονται και το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται.

Το παράδοξο είναι ότι ενώ όλοι συζητούν για το δημογραφικό πρόβλημα, ελάχιστοι συζητούν για το πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι σήμερα.

Η οικονομική κρίση και το κύμα μετανάστευσης της προηγούμενης δεκαετίας άφησαν ένα αποτύπωμα που μόλις τώρα αρχίζει να γίνεται ορατό. Χιλιάδες γονείς και παππούδες βλέπουν τα παιδιά τους λίγες φορές τον χρόνο. Άλλοι έχουν εγγόνια που μεγαλώνουν στο Λονδίνο, στο Βερολίνο ή στο Άμστερνταμ.

Η εικόνα είναι γνωστή: Βιντεοκλήσεις αντί επισκέψεων, γιορτές μέσω οθόνης, γενέθλια από απόσταση, οικογένειες διασκορπισμένες σε διαφορετικές χώρες. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο συναισθηματικό. Είναι και κοινωνικό. Γιατί όταν το στενό οικογενειακό δίκτυο αποδυναμώνεται, ο ηλικιωμένος μένει περισσότερο εκτεθειμένος σε κάθε είδους δυσκολία.

Η Ελλάδα γερνάει, αλλά οι δομές της όχι

Για δεκαετίες, η ελληνική κοινωνία βασίστηκε σε ένα μοντέλο σχεδόν αυτονόητο: οι γονείς μεγάλωναν τα παιδιά, αργότερα βοηθούσαν με τα εγγόνια και, όταν περνούσαν στην τρίτη ηλικία, τα παιδιά αναλάμβαναν τη φροντίδα τους. Ήταν ένα μοντέλο που λειτουργούσε επειδή οι οικογένειες ζούσαν στην ίδια γειτονιά, συχνά στο ίδιο σπίτι ή στην ίδια πολυκατοικία.

Αυτός ο κόσμος, όμως, έχει αλλάξει. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η αναζήτηση νέων ευκαιριών και εμπειριών, μα και η οικονομική κρίση οδήγησε εκατοντάδες χιλιάδες νέους στο εξωτερικό. Άλλοι μετακινήθηκαν στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι σύγχρονες οικογένειες έχουν διαφορετική λειτουργία σε σχέση με τις παλαιότερες (και μάλλον ευτυχώς), οι εργασιακοί ρυθμοί είναι εξαντλητικοί και οι αποστάσεις μέσα στην ίδια την Ελλάδα μεγαλώνουν.

Το αποτέλεσμα δεν είναι ότι οι οικογένειες αγαπούν λιγότερο τους ηλικιωμένους τους. Είναι ότι δεν μπορούν πλέον να αποτελούν τη μοναδική κοινωνική υποδομή της τρίτης ηλικίας. Κι όμως, η ελληνική πολιτεία εξακολουθεί να λειτουργεί σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα.

Η μοναξιά δεν είναι προσωπική υπόθεση

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αντιμετωπίζει πλέον τη μοναξιά και την κοινωνική απομόνωση ως έναν σημαντικό παράγοντα κινδύνου για τη δημόσια υγεία. Μελέτες δείχνουν ότι η χρόνια μοναξιά συνδέεται με αυξημένες πιθανότητες κατάθλιψης, άνοιας, καρδιαγγειακών νοσημάτων, μειωμένης γνωστικής λειτουργίας και πρόωρης θνησιμότητας.

Πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι επιπτώσεις της παρατεταμένης μοναξιάς είναι συγκρίσιμες με άλλους σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για την υγεία. Με άλλα λόγια, η μοναξιά δεν είναι απλώς ένα δυσάρεστο συναίσθημα. Μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά τη διάρκεια και την ποιότητα της ζωής, μπορεί να εξελιχθεί σε παράγοντα επιβάρυνσης της υγείας.

Κι όμως, στην Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται σχεδόν σαν προσωπική αποτυχία ή σαν πρόβλημα που “πρέπει να λύσουν τα παιδιά”.

Αυτός ο τρόπος σκέψης είναι πλέον ξεπερασμένος. Η τρίτη ηλικία του 2026 δεν μοιάζει με εκείνη του 1980. Οι άνθρωποι των 65 ή των 70 ετών είναι πολύ πιο δραστήριοι, ταξιδεύουν, χρησιμοποιούν τεχνολογία, συμμετέχουν σε συλλόγους, συνεχίζουν να εργάζονται ή να προσφέρουν εθελοντικά. Δεν χρειάζονται μόνο φροντίδα – χρειάζονται ευκαιρίες να συνεχίσουν να ζουν ενεργά.

Η οικονομική κρίση έκανε τη μοναξιά ακριβότερη

Η μοναξιά δεν γεννήθηκε με τα μνημόνια. Επιδεινώθηκε όμως εξαιτίας τους. Δεκαπέντε χρόνια οικονομικής πίεσης περιόρισαν δραστικά το διαθέσιμο εισόδημα μεγάλου μέρους των συνταξιούχων. Σήμερα, ακόμη και μια διήμερη εκδρομή, μια θεατρική παράσταση, ένα οργανωμένο ταξίδι ή η συμμετοχή σε ένα δημιουργικό εργαστήριο αποτελούν για πολλούς μια οικονομική πολυτέλεια.

Η κοινωνική ζωή κοστίζει. Και όταν το διαθέσιμο εισόδημα εξαντλείται στις βασικές ανάγκες, οι πρώτες δαπάνες που περικόπτονται είναι συνήθως εκείνες που συνδέονται με την κοινωνικότητα: οι έξοδοι, οι μετακινήσεις, οι διακοπές, οι δραστηριότητες.

Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Όσο περιορίζονται οι επαφές, τόσο αυξάνεται η απομόνωση. Και όσο μεγαλώνει η απομόνωση, τόσο επιδεινώνονται η ψυχική και η σωματική υγεία.

Τα άδεια χωριά και οι «σιωπηλές» πόλεις

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο σκληρή στην ελληνική περιφέρεια. Χιλιάδες χωριά έχουν μετατραπεί σε κοινότητες ηλικιωμένων. Τα σχολεία έκλεισαν, οι δημόσιες υπηρεσίες απομακρύνθηκαν, τα δρομολόγια μειώθηκαν, τα μικρά καταστήματα εξαφανίστηκαν. Σε αρκετές περιοχές, ιδιαίτερα τον χειμώνα, ένας ηλικιωμένος μπορεί να περάσει ημέρες χωρίς να ανταλλάξει περισσότερες από λίγες κουβέντες με άλλον άνθρωπο.

Η μοναξιά δεν αφορά μόνο εκείνον που ζει μόνος. Αφορά και εκείνον που βρίσκεται μέσα σε μια γειτονιά χωρίς ζωή, σε μια πλατεία χωρίς ανθρώπους, σε ένα χωριό που σιγά σιγά σβήνει.

Ακόμη και στις μεγάλες πόλεις, η εικόνα δεν είναι απαραίτητα καλύτερη. Η ανωνυμία των πολυκατοικιών έχει αντικαταστήσει τις παλιές γειτονιές, όπου όλοι γνώριζαν όλους. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί ηλικιωμένοι μένουν επί χρόνια δίπλα σε γείτονες των οποίων ούτε το όνομα δεν γνωρίζουν.

Το μάθημα από την Ικαρία και τις «Blue Zones»

Η συζήτηση για τη μακροζωία επικεντρώνεται συνήθως στη διατροφή. Είναι όμως μόνο η μισή αλήθεια. Η Ικαρία, η Οκινάουα στην Ιαπωνία, η Σαρδηνία στην Ιταλία, η Νικόγια στην Κόστα Ρίκα και η Λόμα Λίντα στην Καλιφόρνια έγιναν γνωστές ως οι περίφημες «Blue Zones», οι περιοχές όπου οι άνθρωποι ζουν περισσότερο από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο.

Το κοινό τους χαρακτηριστικό δεν είναι μόνο το ελαιόλαδο, τα όσπρια ή το καθημερινό περπάτημα. Είναι οι ανθρώπινες σχέσεις.

Οι ηλικιωμένοι συνεχίζουν να έχουν ενεργό ρόλο στην κοινότητα. Συμμετέχουν σε παρέες, συλλόγους, γιορτές, εθελοντικές δράσεις. Στην Οκινάουα λειτουργούν ακόμη τα moai, μικρές ομάδες φίλων που συναντιούνται επί δεκαετίες και στηρίζουν ο ένας τον άλλον σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Το ντοκιμαντέρ του Netflix Live to 100: Secrets of the Blue Zones ανέδειξε ακριβώς αυτή τη διάσταση: η μακροζωία δεν είναι μόνο βιολογική υπόθεση. Είναι και κοινωνική.

Ίσως, τελικά, οι άνθρωποι δεν ζουν περισσότερο μόνο επειδή τρώνε καλύτερα. Ζουν περισσότερο επειδή δεν αισθάνονται μόνοι.

Η Ελλάδα και τα «χωριά ζωής»

Εδώ βρίσκεται ίσως και το μεγαλύτερο έλλειμμα της χώρας. Η Ελλάδα εξακολουθεί να επενδύει κυρίως σε γηροκομεία ή σε προγράμματα κατ’ οίκον βοήθειας. Πρόκειται για απαραίτητες υπηρεσίες, αλλά δεν αρκούν.

Σε πολλές χώρες αναπτύσσονται πλέον ολόκληρες κοινότητες ενεργού γήρανσης: μικρές γειτονιές ή «χωριά ζωής», όπου οι άνθρωποι άνω των 65 ή 70 ετών διατηρούν την αυτονομία τους, αλλά έχουν γύρω τους πολιτιστικές δραστηριότητες, χώρους άθλησης, κοινόχρηστους κήπους, εστιατόρια, βιβλιοθήκες, ιατρικές υπηρεσίες και, κυρίως, καθημερινές ευκαιρίες να συναντούν άλλους ανθρώπους.

Δεν είναι γηροκομεία, αλλά κοινότητες. Η λογική τους είναι απλή: η κοινωνική επαφή δεν είναι πολυτέλεια. Είναι βασική προϋπόθεση καλής υγείας. Και ίσως αυτή να είναι η μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα των επόμενων δεκαετιών. Όχι μόνο να αυξήσει τις γεννήσεις ή να περιορίσει τη φυγή των νέων, αλλά να επανασχεδιάσει την ίδια την έννοια της τρίτης ηλικίας.

Γιατί η νέα μοναξιά των 60+ δεν είναι αποτέλεσμα αδιαφορίας των οικογενειών. Είναι το σύμπτωμα μιας κοινωνίας που γέρασε χωρίς να αλλάξει τις δομές της. Και όσο η χώρα συνεχίζει να αντιμετωπίζει την τρίτη ηλικία με εργαλεία μιας άλλης εποχής, τόσο αυτή η σιωπηλή επιδημία θα εξαπλώνεται.

Η πραγματική πρόοδος δεν θα μετρηθεί μόνο από το πόσα χρόνια θα ζούμε, αλλά από το πώς θα ζούμε αυτά τα χρόνια.

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