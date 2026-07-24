Φρίκη στην Καλλιθέα: Ξυλοκόπησε την 5 μηνών έγκυο πρώην σύντροφό του – Νεκρό το έμβρυο

Takeaways by to pontiki AI Η αστυνομία συνέλαβε έναν 28χρονο στην Αθήνα μετά από καταγγελία της πρώην συντρόφου του για άγριο ξυλοδαρμό στην Καλλιθέα.

Η 37χρονη γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του πέντε μηνών εμβρύου της.

Οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του συλληφθέντος για ενδοοικογενειακή βία, βαριά σωματική βλάβη, διακοπή κύησης και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο κατηγορούμενος κρατείται και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών την ερχόμενη Τρίτη για τις πράξεις του.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη στην Καλλιθέα, με την αστυνομία να συλλαμβάνει έναν 28χρονο, μετά από καταγγελία της πρώην συντρόφου του ότι τη χτύπησε άγρια με αποτέλεσμα να αποβάλλει το 5 μηνών έμβρυό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 22:30 το βράδυ της περασμένης Τρίτης, σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλλιθέα, όπου διαμένει η 37χρονη.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η 37χρονη, ο 28χρονος εμφανίστηκε έξω από το σπίτι της και εκείνη του άνοιξε την πόρτα. Για περίπου δύο ώρες ο άνδρας την εξύβριζε, την απειλούσε και τη χτυπούσε ασταμάτητα με γροθιές στο πρόσωπο και σε όλο της το σώμα.

Μάλιστα, όπως αναφέρει στην καταγγελία της, ο δράστης έφτασε στο σημείο να την πετάξει στο έδαφος και να την πατήσει με το πόδι του ενώ γνώριζε ότι ήταν έγκυος.

Μετά την αποχώρηση του 28χρονου, η 37χρονη ζήτησε βοήθεια και διακομίστηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, με σοβαρά τραύματα. Οι γιατροί έκριναν αναγκαία την άμεση χειρουργική επέμβαση, καθώς διαπιστώθηκε ότι το πέντε μηνών έμβρυο που κυοφορούσε ήταν νεκρό.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Καλλιθέας, ενώ εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 28χρονου.

Συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας

Ο 28χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) στην πλατεία Ασωμάτων, στο κέντρο της Αθήνας, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, βαριά σωματική βλάβη και διακοπή κύησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ποινική δίωξη που ασκήθηκε περιλαμβάνει και το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Ο 28χρονος κρατείται και έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη (28/7).

Διαβάστε επίσης:

Μυστήριο γύρω από την ανθρωποκτονία της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο: Το σενάριο της ληστείας εξετάζουν οι αρχές

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο σκαμνί για «το δικαίωμα σιωπής» ο «Φραπές»

Πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία: Ποιες περιοχές βρίσκονται σε συναγερμό, μπαράζ 112 – Red Code και για το Σάββατο