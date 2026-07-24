Οι αβρότητες Μυτιληναίου – Μπέου και κάποια ερωτήματα

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Ακόμα προσπαθούν στην κυβέρνηση να αποκωδικοποιήσουν τα χαριεντίσματα που είχε πριν λίγο καιρό στο Βόλο ο επιχειρηματίας Βαγγέλης Μυτιληναίος με τον δήμαρχο της πόλης Αχιλλέα Μπέο.

Το όλο σκηνικό με τη θερμή υποδοχή στο δημαρχείο, οι αγκαλιές, τα φιλιά και η συζήτηση για νέες επενδύσεις και διάφορα τέτοιο προκάλεσαν εντύπωση και άφησε πολλούς παράγοντες ενεούς.

Δεν συνηθίζονται βλέπετε τέτοιες αβρότητες, ειδικά από τον επιχειρηματία. Ο Μπέος μάλιστα τον χαρακτήρισε και «προσωπικό φίλο», εκτός από «φίλο της πόλης» – γενικά η… «φιλία» έσταζε από τα μπατζάκια και των δύο!

Και επειδή ακόμα συζητούν αν οι δημόσιες διαχυτικότητες σημαίνουν ότι γίνονται και πράγματα στις… κουίντες, είναι αρκετοί αυτοί που εκτιμούν πως ίσως ετοιμάζει κάποιο ντιλ ο Μυτιληναίος με τον Μπέο, καίτοι ο δήμαρχος του Βόλου είναι κόκκινο πανί για την κυβέρνηση.

Θα είναι ενδιαφέρουσα η όποια συνέχεια σε αυτό το… ειδύλλιο.

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