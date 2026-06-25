Τίτλοι τέλους για το LNG στον Βόλο – Μεγάλη νίκη για Περιφέρεια Θεσσαλίας και κατοίκους

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον πλωτό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσα στον Παγασητικό, απορρίφθηκε.

Το ΥΠΕΝ έκρινε ότι το έργο ήταν αδύνατο να λάβει περιβαλλοντική αδειοδότηση λόγω των μεγάλων περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων που συνεπάγεται το έργο για την περιοχή.

Η απόφαση που βάζει τέλος στον πλωτό σταθμό LNG στην καρδιά του Παγασητικού αποτελεί μεγάλη νίκη για τους κατοίκους της περιοχής και την Περιφέρεια Θεσσαλίας που με ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είχε αντιταχθεί στην κατασκευή του έργου.

Το έργο «Εγκατάσταση & Λειτουργία Πλωτού Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (FSRU) «ΑΡΓΩ», παρουσιαζόταν ως άκρως σημαντικό καθώς (και αυτό) θα ήταν για την Ελλάδα μια νέα πύλη εισαγωγής φυσικού αερίου γενικότερα για τα Βαλκάνια και τη ΝΑ Ευρώπη.

Έξι χρόνια μετά και ενώ η Περιφέρεια Θεσσαλίας, επιστημονικοί φορείς του Βόλου και οι κάτοικοι διατύπωναν με κάθε τρόπο την αντίθεσή τους, το έργο απορρίφθηκε από το ΥΠΕΝ διότι «με βάση τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις, προκύπτει ότι οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου είναι εξαιρετικά σημαντικές ακόμη και μετά την πρόβλεψη ειδικών όρων και περιορισμών, καθώς και μετά την αντιστάθμισή τους».

Έτσι το ΥΠΕΝ αποφάσισε ότι τα μείζονα περιβαλλοντικά ζητήματα που εγείρονται «καθιστούν αδύνατη την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου».

Βαρύνουσα σημασία στην απόφαση έπαιξε και το γεγονός ότι ο φορέας του έργου, η εταιρεία Mediterranean Gas, δεν υπέβαλε «συνολικό απαντητικό υπόμνημα, που να επιλύει τα εν λόγω ζητήματα».

Το ιστορικό

Η Mediterranean Gas συστάθηκε τον Σεπτέμβριο 2020. Το αρχικό σχέδιο συνδεόταν με το λιμάνι του Βόλου και την ιδέα να γίνει ο Βόλος κόμβος LNG/φυσικού αερίου. Η μετοχική σύνθεση άλλαξε αρκετές φορές στη συνέχεια, με τελικό πέρασμα του 100% στην GoldenPort Marine Cyprus Limited τον Μάιο 2024.

Το έργο ξεκίνησε ως φιλόδοξη υποδομή LNG, πήρε άδεια ΑΣΦΑ (Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου) από τη ΡΑΕ/ΡΑΑΕΥ, πέρασε market test, αλλά υποχρεώθηκε να αλλάξει χωροθέτηση καθώς η εγκατάσταση στο λιμάνι του Βόλου προσέκρουσε σε αντιρρήσεις του ΤΑΙΠΕΔ, επειδή το λιμάνι βρισκόταν σε διαδικασία αξιοποίησης και η υποδομή δεν περιλαμβανόταν στο master plan.

Τελικά το πολλά υποσχόμενο έργο μπλόκαρε στην περιβαλλοντική έγκριση. Η απόρριψη δεν ήταν τυπική αλλά στηρίχθηκε σε συσσωρευμένες αρνητικές γνωμοδοτήσεις και στο επιχείρημα ότι ο κλειστός Παγασητικός και η συγκεκριμένη χωροθέτηση δεν μπορούσαν να σηκώσουν το έργο με αποδεκτούς όρους για το περιβάλλον.

Η συνεργασία με την ExxonMobil

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι η Mediterranean Gas είχε ήδη από το 2021 υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας (MoU) με την ExxonMobil LNG για την ανάπτυξη προμήθειας LNG στην Ελλάδα, με την αμερικανική εταιρεία να εμφανίζεται δημόσια και στην επίσημη παρουσίαση του έργου το 2022. Το μνημόνιο δεν ήταν τελική εμπορική σύμβαση αγοράς LNG, αλλά πλαίσιο συνεργασίας για να εξεταστεί η προμήθεια αμερικανικού/διεθνούς LNG της ExxonMobil στο ARGO FSRU του Βόλου, με στόχο την τροφοδοσία της ελληνικής αγοράς και δυνητικά των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης.

Η Απόφαση από τη Διαύγεια

Διαβάστε επίσης:

ΕΛΕΤΑΕΝ: «Μαύρο» στο ΥΠΕΝ για την απαγόρευση αιολικών στο 61% της έκτασης της χώρας – Αυξάνει το κόστος ενέργειας

Στα «βράχια» ενεργειακές κοινότητες και αυτοπαραγωγή

Κυριακή Μάλαμα: Απεργάζεται η κυβέρνηση σενάρια για πυρηνική χωροθέτηση σε Θράκη και Νότια Εύβοια;











