Στα «βράχια» ενεργειακές κοινότητες και αυτοπαραγωγή

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Η συμμετοχή πολιτών, τοπικών κοινωνιών και μικρών επιχειρήσεων στην παραγωγή ενέργειας για αυτοκατανάλωση επί της ουσίας έχει μπλοκαριστεί και ενώ η τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα παραμένει από τις ακριβότερες στην Ευρώπη.
Τα στοιχεία που παρουσίασε το Green Tank είναι άκρως αποκαλυπτικά για την επί της ουσίας αποτυχία του κρίσιμου θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων και της αυτοπαραγωγής. Αποτυχία που έχει συγκεκριμένες αιτίες και υπευθύνους.
Η ανασκόπηση του Green Tank καταδεικνύει ότι ο θεσμός πνέει τα λοίσθια. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 2,562 MW (Μεγαβάτ) έργων ενεργειακών κοινοτήτων που έχουν συνδεθεί με το ηλεκτρικό δίκτυο, μόλις το 4.4% αφορά έργα αυτοπαραγωγής, ενώ μόνο 61 νέες αιτήσεις έργων ενεργειακών κοινοτήτων κατατέθηκαν τα τελευταία 2.5 χρόνια.
Όπως επισημαίνει το Green Tank, τα νεότερα στοιχεία αποτυπώνουν μια εικόνα συνεχιζόμενης επιβράδυνσης τόσο στην ανάπτυξη νέων έργων όσο και στην υλοποίηση των υφιστάμενων αιτήσεων. Και για να μπορέσουν πολίτες, δήμοι και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμμετάσχουν ουσιαστικά στην ενεργειακή μετάβαση, «απαιτείται άμεση βελτίωση του προβληματικού πλαισίου του net billing, αύξηση του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου και στοχευμένη χρηματοδοτική στήριξη για έργα αυτοπαραγωγής και ενεργειακών κοινοτήτων», επεσήμανε ο Νίκος Μάντζαρης, επικεφαλής αναλυτής πολιτικής του Green Tank.
Η 9η ανασκόπηση του Green Tank για τις ενεργειακές κοινότητες και την αυτοπαραγωγή στην Ελλάδα αναλύει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ και του ΓΕΜΗ και καταγράφει τις κυριότερες τάσεις. Τα βασικότερα ευρήματα συνοψίζονται ως εξής:
Ενεργειακές κοινότητες
Αυτοπαραγωγή
-Επιβράδυνση της ανάπτυξης: Η συνολική ισχύς έργων αυτοπαραγωγής σε λειτουργία έφτασε τα 1,155.5 MW, αυξημένη κατά μόλις 82.9 MW σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025.
-Λιγότερες νέες αιτήσεις: Το 2025 κατατέθηκαν 5,776 νέες αιτήσεις έργων αυτοπαραγωγής, ενώ το πρώτο τετράμηνο του 2026 προστέθηκαν μόνο 1,033.
-Αργή η μετάβαση στο net billing: Παρότι το 92.3% της ισχύος των νέων αιτήσεων μετά τη θέσπιση των νέων μηχανισμών αφορά έργα ταυτοχρονισμένου και εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού, η ισχύς των έργων που έχουν ήδη συνδεθεί με αυτούς τους μηχανισμούς παραμένει χαμηλή, μόλις 118.1 MW (10.2% της συνολικής). Από αυτά, μόνο 21.8 MW αφορούν αιτήσεις που κατατέθηκαν μετά την εφαρμοστική υπουργική απόφαση (ΚΥΑ (2/10/2024)).
-Έργα έτοιμα για χρηματοδότηση στις περιοχές μετάβασης: Στις περιοχές που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 υπάρχουν 15.6 MW εκκρεμών έργων με σύμβαση σύνδεσης και επιπλέον 42.9 MW λιγότερο «ώριμων» έργων εικονικού ενεργειακού και εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού.
-Ο διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος εξαντλείται: Το άθροισμα της ισχύος των ηλεκτρισμένων και των εκκρεμών έργων αυτοπαραγωγής αγγίζει τα 1,887 MW, πλησιάζοντας τα 2 GW ηλεκτρικού χώρου για έργα αυτοπαραγωγής, που προβλέπεται από τον ν.5037/2023.
Τα στοιχεία του Green Tank για τις ενεργειακές κοινότητες και την αυτοπαραγωγή – αυτοκατανάλωση που πάνε στα «βράχια» δόθηκαν στη δημοσιότητα λίγες ημέρες μετά την επίθεση που εξαπέλυσε ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ για το ίδιο θέμα.
Ο ΣΕΦ επισημαίνει ότι εδώ και ένα χρόνο η νέα ισχύς των έργων αυτοκατανάλωσης μειώθηκε κατά 30% (στα 265 MW το 2025 από 373 MW το 2024) με συνέπεια την απώλεια περίπου 2.000 θέσεων εργασίας στην κατηγορία αυτή.
Παράλληλα, κατηγόρησε το ΥΠΕΝ ότι έχουν περάσει 22 μήνες από τότε που υπογράφηκε η υπουργική απόφαση για την αυτοκατανάλωση, την οποία υποσχέθηκε να τροποποιήσει άμεσα, καθώς η αρχική απόφαση αποδείχτηκε στην πράξη ελλιπής και μη λειτουργική, και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα.
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