Σε αυξημένη επιφυλακή οι αρχές για εκδήλωση πυρκαγιών – Πολύ υψηλός κίνδυνος σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο, οι περιοχές που είναι στο «πορτοκαλί»

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Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται σήμερα, Σάββατο 8 Αυγούστου, οι αρχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς οι καιρικές συνθήκες διατηρούν σε πολύ υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στην κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται η Κρήτη, καθώς και περιοχές του Βορείου Αιγαίου.

Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης, αλλά και για τις Περιφερειακές Ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι στις παραπάνω περιοχές έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, ώστε να υπάρξει άμεση κινητοποίηση σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς.

Την ίδια ώρα, η Πολιτική Προστασία απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη χρήση μηχανημάτων ή εργαλείων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, αλλά και στην καύση ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού. Αντίστοιχος κίνδυνος υπάρχει από υπαίθριες ψησταριές, το κάπνισμα μελισσών και την απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται, παράλληλα, ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που πολίτης αντιληφθεί φωτιά, θα πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την Πυροσβεστική στον αριθμό 199 και να δώσει όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες για το σημείο όπου έχει εκδηλωθεί.

Οι πολίτες στις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία 4 καλούνται να παραμείνουν σε αυξημένη επαγρύπνηση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

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