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ΕΛΛΑΔΑ

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08.08.2026 06:10

Αυγουστιάτικος ρυθμός: Άφθονος ήλιος στις παραλίες, μελτέμια στο Αιγαίο και σύννεφα στα ορεινά

08.08.2026 06:10
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Φωτογραφία αρχείου

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Το καλοκαίρι συνεχίζει να προσφέρει έναν ήρεμο και ευχάριστο ρυθμό, διαμορφώνοντας το ιδανικό φόντο τόσο για όσους απολαμβάνουν ήδη τις διακοπές τους, όσο και για όσους προετοιμάζονται στην πόλη. 

Ο Αύγουστος διατηρεί την καιρική του ισορροπία, με τον ήλιο να κυριαρχεί, τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε γενικά ανεκτά επίπεδα και τα μελτέμια να κρατούν τις ισορροπίες.

Το καιρικό σκηνικό για το Σάββατο

Ηλιοφάνεια και γενικά αίθριος καιρός αναμένεται σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στα ηπειρωτικά, δίνοντας πιθανές μπόρες και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Πελοποννήσου.

Τα μελτέμια θα πνέουν αδιάκοπα σε διαχειρίσιμες εντάσεις. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στα δυτικά και το Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι μέτριοι, χωρίς να δημιουργούν προβλήματα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας το μεσημέρι τους 36 με 38°C στα ηπειρωτικά και τοπικά τους 39°C στην Κεντρική Μακεδονία. Στις Κυκλάδες το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 32°C, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 36°C, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές οι συνθήκες θα διατηρηθούν αισθητά πιο δροσερές.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται αίθριος και ηλιόλουστος καιρός. Το μελτέμι θα επηρεάσει τα ανατολικά του νομού φτάνοντας τα 4 με 5 μποφόρ, ενώ στον Σαρωνικό οι άνεμοι θα είναι ασθενέστεροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36°C, με χαμηλότερες τιμές στα ανατολικά παραθαλάσσια.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος, με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, ενώ ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 23 έως 36°C.

Η προοπτική της Κυριακής

Την Κυριακή τα μελτέμια θα ενισχυθούν, υποχρεώνοντας τη θερμοκρασία σε πτώση στα ανατολικά, ενώ στα δυτικά ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή άνοδο. Παράλληλα, τις απογευματινές ώρες δεν θα λείψουν οι πρόσκαιρες μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 08.08.2026 16:10
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