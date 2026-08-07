«Πόσα θέλεις για το κορίτσι;»: Τουρίστας στην Κρήτη ζήτησε να πληρώσει για να ασελγήσει σε ανήλικη

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Σε σοβαρή καταγγελία προχώρησαν ιδιοκτήτες γραφείου εκδρομών στην Αγία Πελαγία Κρήτης για ηλικιωμένο τουρίστα που αναζητούσε κορίτσι για να το κακοποιήσει.

Σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες του γραφείου εκδρομών ο ηλικιωμένος προσέγγισε την κοπέλα που βρισκόταν στο ταμείο και τη ρώτησε πόσο κοστίζει το κοριτσάκι που καθόταν στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης.

Ο ηλικιωμένος τουρίστας είναι γαλλόφωνος και μένει σε γειτονικό ξενοδοχείο. Για το περιστατικό έχουν ειδοποιηθεί οι αρχές.

Στο βίντεο που κοινοποίησαν φαίνεται ο άνδρας να μπαίνει στην επιχείρηση, φορώντας μαγιό. Από τις χειρονομίες του γίνεται αντιληπτό ότι ρωτάει πόσο κάνει και δείχνει το κοριτσάκι που κάθεται αμέριμνο πίσω.

Η ανάρτηση της επιχείρησης

Αυτό είναι το νέο μας γραφείο. Και αυτό είναι το στιγμιότυπο που ένας άντρας από ένα κοντινό ξενοδοχείο έρχεται (αυτός είναι πολύ ευγενικός, όπως μπορείτε να δείτε) και ρωτάει πόσο πρέπει να πληρώσει για να “αγοράσει” το μικρό κορίτσι που κάθεται έξω και να του κάνει πράγματα. Προφανώς και καλέσαμε την αστυνομία και ειδοποιήσαμε το ξενοδοχείο, αλλά δεν ξέρουμε αν κάτι άλλο συνέβη σχετικά με την υπόθεση. Είναι απολύτως αηδιαστικό και δεν θα το ανεχτούμε, ούτε στην επιχείρηση μας, ούτε πουθενά. Αν κάποιος μπορεί να αναγνωρίσει αυτό το άτομο, παρακαλώ, ενημερώστε μας.

Δυστυχώς, δεν είναι μια ευχάριστη ανάρτηση, αλλά αυτά τα πράγματα πρέπει να τακτοποιηθούν.

Καταλαβαίνω πως όλοι έχετε θυμώσει αλά φανταστείτε ότι υπήρχε μια νεαρή κοπέλα που διαχειρίζεται το γραφείο με ένα παιδί που κάθεται έξω. Επειδή ήταν το απόγευμα, δεν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι τριγύρω. Καταλαβαίνουμε τις ιδέες σας για το πρέπει να κάνουμε με αυτόν τον άνδρα. Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου είπε ότι θα το τακτοποιήσει.Την ανάρτηση την κάναμε για να δείξουμε ότι αυτό μπορεί να συμβεί οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή και για να προστατεύετε τα παιδιά σας.

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