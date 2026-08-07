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07.08.2026 16:48

Απίστευτο περιστατικό στα Χανιά: Έκλεψαν το δίκυκλο γιατρού του νοσοκομείου και αναστέλλονται τα τακτικά ραντεβού

07.08.2026 16:48
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Σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του αγγειοχειρουργικού ιατρείου του Νοσοκομείου Χανίων προκαλεί η κλοπή του δικύκλου που χρησιμοποιούσε για τις μετακινήσεις του αγγειοχειρουργός της Αγγειοχειρουργικής Μονάδας.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 6/8. Ενώ ο γιατρός βρισκόταν σε εφημερία, άγνωστοι έκλεψαν το δίκυκλο, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την είσοδο του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ίδιος, η απώλεια του μοναδικού μέσου μετακίνησής του τον οδηγεί στην αναστολή των τακτικών ραντεβού του αγγειοχειρουργικού ιατρείου από τη Δευτέρα. Όπως ανέφερε, θα εξυπηρετούνται μόνο οι αλλαγές τραυμάτων ασθενών. Για την απόφασή του έχει ενημερωθεί η διοίκηση του νοσοκομείου, ενώ έχει κάνει και καταγγελία της κλοπής στην αστυνομία.

Τι αναφέρει ο γιατρός για την κλοπή

Όπως δήλωσε ο αγγειοχειρουργός, το ίδιο βράδυ κατεγράφη ακόμη μία κλοπή στην ευρύτερη περιοχή του νοσοκομείου, κοντά στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ. Οι δράστες, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αφαίρεσαν μόνο το δίκυκλο, αλλά και το κράνος, καθώς και τα κλειδιά του σπιτιού του, τα οποία βρίσκονταν μέσα στο όχημα.

Ο αγγειοχειρουργός ανέφερε ακόμη ότι η σύζυγός του εργάζεται επίσης στο Νοσοκομείο Χανίων ως παιδίατρος στη Μονάδα Νεογνών. Το ζευγάρι έχει δύο μικρά παιδιά και, όπως επισημαίνει ο ίδιος, η κλοπή έχει επηρεάσει τόσο την οικογενειακή, όσο και την επαγγελματική τους καθημερινότητα.

Έπειτα από 2,5 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Αγγειοχειρουργική Μονάδα, ο γιατρός δηλώνει ότι αναγκάζεται να προχωρήσει σε αυτή την απόφαση. Όπως σημειώνει, κάθε Δευτέρα εξετάζει 24 ασθενείς στο αγγειοχειρουργικό ιατρείο, ενώ προβλέπονται 12 προγραμματισμένα ραντεβού.

«Δεν μπορώ να βάζω χρήματα από την τσέπη μου για να πηγαίνω στην εργασία μου, ούτε να αναγκαστώ να δανειστώ για να αγοράσω νέο δίκυκλο μόνο και μόνο για να μπορώ να υπηρετώ στο Νοσοκομείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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