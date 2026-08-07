Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ σε Βίλια και Πόρτο Γερμενό: Η κυβέρνηση να καλύψει τους πληγέντες στο 100% χωρίς καθυστερήσεις – Εθνική πολιτική για τη δασοπυρόσβεση

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Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με επικεφαλής τον Γραμματέα Οργανωτικού Γιάννη Μπουλέκο, επισκέφθηκε τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής, στα Βίλια και το Πόρτο Γερμενό.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, το κλιμάκιο συναντήθηκε με τον δήμαρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας, Αρμόδιο Δρίκο, και συνομίλησε με πυροσβέστες, τους οποίους συνεχάρη για την πολύτιμη και ηρωική προσπάθειά τους στα πύρινα μέτωπα.

Παράλληλα, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνομίλησαν με κατοίκους των πληγεισών περιοχών, άκουσαν τα προβλήματα και τις ανάγκες τους και υπογράμμισαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα βρίσκεται στο πλευρό τους, διεκδικώντας την άμεση και ουσιαστική στήριξή τους.

Μετά την επίσκεψη, ο Γιάννης Μπουλέκος δήλωσε:

«Η δασοπυρόσβεση απαιτεί εθνική πολιτική – Καταστροφικά τα αποτελέσματα της Νέας Δημοκρατίας»

«Σήμερα επισκεφθήκαμε τον δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας, και ειδικότερα το Πόρτο Γερμένο, και θα μεταβούμε και στον δήμο Μεγάρων.

Βλέπουμε μπροστά μας τα καταστροφικά αποτελέσματα όχι μόνο της ίδιας της πυρκαγιάς, αλλά και των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης.

Επί πολλά χρόνια φωνάζουμε ότι η φωτιά δεν σβήνει το καλοκαίρι και 45 μέρες πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, όπου τότε η κυβέρνηση έδωσε χρηματοδότηση στους δήμους όλης της Ελλάδας για να εξασφαλίσουν την αντιπυρική περίοδο.

Μόνο για τον Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας, που είναι ίσως ο μεγαλύτερος σε έκταση δήμος της Αττικής, δόθηκαν 400.000 ευρώ για περίπου 400 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα στην περιοχή.

Ενώ εμείς έχουμε πει ότι χρειάζεται ενίσχυση της πυρόσβεσης, χρειάζεται ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών, χρειάζεται ενίσχυση όλων των υπηρεσιών οι οποίες θα προλαμβάνουν τη φωτιά, οι καταστροφικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας, για να εξυπηρετήσει ακόμα και εκεί συγκεκριμένα συμφέροντα, έχουν το αποτέλεσμα που βλέπετε γύρω σας: καμένες περιουσίες, καμένα σπίτια, καμένα δάση και ερημοποίηση ακόμα και περιοχών εντός της Αττικής.

Καλούμε την κυβέρνηση άμεσα να εξασφαλίσει 100% όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιές. Άμεσα, χωρίς καθυστέρηση, γιατί γνωρίζουμε ότι δεν έχουν αποδοθεί τα χρήματα στους πληγέντες από τις φωτιές ακόμα και του 2021 και του 2024.

Καλούμε την κυβέρνηση άμεσα να ανοίξει έναν εθνικό διάλογο για τον τρόπο που θα αντιμετωπίζουμε την δασοπυρόσβεση και τα περιαστικά δάση.

Καλούμε, τέλος, την κυβέρνηση να εφαρμόσει το πόρισμα Γκολντάμερ το οποίο είχε φέρει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και προσπάθησε να το εφαρμόσει, και να το φέρει προς διαβούλευση στη Βουλή για να αποτελέσει και νόμο του ελληνικού κράτους.

Η δασοπυρόσβεση δεν είναι κάτι απλό, είναι εθνικό μήνυμα και θέλει και εθνική πολιτική».

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