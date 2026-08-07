Χατζηδάκης: Άκυρες από 1η Οκτωβρίου οι εγκύκλιοι που δεν αναρτώνται – Υποχρεωτική η δημοσίευσή τους

Takeaways by to pontiki AI Ο νόμος 5293/2026 καθιστά υποχρεωτική την ανάρτηση όλων των εγκυκλίων στις ιστοσελίδες των δημόσιων φορέων που τις εκδίδουν, προκειμένου να διατηρήσουν την ισχύ τους.

Από την 1η Οκτωβρίου 2026, κάθε εγκύκλιος που δεν έχει αναρτηθεί επίσημα θα παύει αυτομάτως να ισχύει και δεν θα παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Οι δημόσιοι φορείς οφείλουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 να κωδικοποιήσουν το υλικό τους σε ενιαία κείμενα και να τα ταξινομήσουν σε θεματικές κατηγορίες.

Η νέα ρύθμιση στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, περιορίζοντας τη σύγχυση από παλαιότερες και διάσπαρτες εγκυκλίους.

Η υποχρέωση αφορά συνολικά τους φορείς που ασκούν δημόσια εξουσία, συμπεριλαμβανομένων υπουργείων, ΟΤΑ, ανεξάρτητων αρχών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

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Από την 1η Οκτωβρίου 2026 παύουν να ισχύουν οι εγκύκλιοι που δεν έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των δημόσιων φορέων που τις εκδίδουν.

Η υποχρεωτική δημοσίευσή τους αποτελεί μία από τις βασικές προβλέψεις του νόμου 5293/2026, με τίτλο «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη», τον οποίο εισηγήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, την οποία υπογράφει ο γενικός γραμματέας Ιωάννης Φουστανάκης, προσδιορίζεται η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι φορείς του Δημοσίου για την εφαρμογή της νέας ρύθμισης.

Έτσι, η ανάρτηση των εγκυκλίων στις ιστοσελίδες των υπηρεσιών που τις εκδίδουν αποτελεί βασική προϋπόθεση για να βρίσκονται σε ισχύ.

Χατζηδάκης: «Ό,τι δεν αναρτάται δεν ισχύει»

Ο Κωστής Χατζηδάκης χαρακτήρισε την υποχρεωτική ανάρτηση των εγκυκλίων ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της διαφάνειας και την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων από το κράτος.

Όπως είπε, για δεκαετίες σημαντικό μέρος της πρακτικής εφαρμογής της νομοθεσίας καθοριζόταν μέσα από εγκυκλίους στις οποίες οι πολίτες δεν είχαν εύκολη πρόσβαση.

Χιλιάδες εγκύκλιοι παρέμεναν διάσπαρτες στα αρχεία των υπηρεσιών, με ορισμένες να εξακολουθούν να ισχύουν και άλλες να έχουν ουσιαστικά ξεπεραστεί μετά από μεταγενέστερες αλλαγές στη νομοθεσία.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ήταν πολίτες και επιχειρήσεις να μην μπορούν να γνωρίζουν με ποιες ακριβώς οδηγίες εξετάζονται τα αιτήματά τους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ακόμη και οι ίδιοι οι υπάλληλοι δυσκολεύονταν να διαπιστώσουν ποια εγκύκλιος εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ.

Ο νέος κανόνας, όπως τόνισε, είναι σαφής: «Ό,τι δεν αναρτάται δεν ισχύει».

Παράλληλα, έχει δοθεί στη διοίκηση προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 προκειμένου να οργανώσει το σχετικό υλικό και να προχωρήσει στην κωδικοποίησή του σε ενιαία κείμενα. Από την επόμενη ημέρα, δηλαδή την 1η Οκτωβρίου, οι εγκύκλιοι που δεν έχουν αναρτηθεί θα παύουν να ισχύουν.

Τι προβλέπει ο νόμος 5293/2026

Μέχρι σήμερα, για την ισχύ μιας εγκυκλίου αρκούσε η ανάρτησή της στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Με το νέο πλαίσιο, αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό.

Κάθε εγκύκλιος θα πρέπει να δημοσιεύεται άμεσα και στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας που την εκδίδει. Εφόσον απουσιάζει μία από τις δύο προβλεπόμενες αναρτήσεις, η εγκύκλιος δεν θα ισχύει και δεν θα παράγει αποτελέσματα.

Οι υπηρεσίες καλούνται παράλληλα:

να ταξινομούν τις εγκυκλίους τους σε θεματικές κατηγορίες, ώστε να είναι ευκολότερη η αναζήτησή τους από τους πολίτες,

να επισημαίνουν με σαφήνεια ποιες εγκύκλιοι ή ποια επιμέρους σημεία τους έχουν πάψει να ισχύουν λόγω αλλαγών στη νομοθεσία.

Τον συντονισμό της διαδικασίας αναλαμβάνει η υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διοικητική υποστήριξη κάθε φορέα.

Ποιους φορείς αφορά η νέα υποχρέωση

Η ρύθμιση δεν περιορίζεται μόνο στον στενό δημόσιο τομέα, αλλά αφορά συνολικά τους φορείς που ασκούν δημόσια εξουσία, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

τα υπουργεία,

οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,

οι δήμοι και οι περιφέρειες,

τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,

οι ανεξάρτητες αρχές.

Η προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026

Για την προσαρμογή των υπηρεσιών προβλέπεται μεταβατικό διάστημα.

Οι παλαιότερες εγκύκλιοι που βρίσκονταν ήδη σε ισχύ όταν τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος θα συνεχίσουν να ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ακόμη και εάν δεν έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου φορέα.

Από την 1η Οκτωβρίου 2026, ωστόσο, κάθε εγκύκλιος που δεν έχει αναρτηθεί θα παύει αυτομάτως να ισχύει, χωρίς να απαιτείται κάποια πρόσθετη διοικητική πράξη και χωρίς να προβλέπεται εξαίρεση.

Τι ζητεί η εγκύκλιος από τις δημόσιες υπηρεσίες

Η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών απευθύνεται στα υπουργεία, στις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, στις ανεξάρτητες αρχές και στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Προβλέπεται επίσης η κοινοποίησή της στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

Εκτός από τις σχετικές προθεσμίες, περιλαμβάνονται δύο βασικές πρακτικές κατευθύνσεις.

Αυτόματη ανάρτηση μέσω «Διαύγειας»

Στους φορείς συνιστάται να συνδέσουν τις ιστοσελίδες τους με τη διεπαφή API του προγράμματος «Διαύγεια», ώστε οι αναρτήσεις να πραγματοποιούνται αυτόματα και να περιοριστεί ο κίνδυνος κάποια εγκύκλιος να παραλειφθεί.

Η σχετική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη μέσω του προγράμματος «Διαύγεια».

Νέες και ενιαίες εγκύκλιοι

Οι φορείς καλούνται επίσης, αντί να περιορίζονται στην επισήμανση των τμημάτων παλαιότερων εγκυκλίων που έχουν πάψει να ισχύουν, να προχωρούν στην έκδοση νέων και ενιαίων εγκυκλίων.

Στα νέα αυτά κείμενα θα συγκεντρώνονται όλες οι ισχύουσες οδηγίες για κάθε αντικείμενο, ενώ οι προηγούμενες εγκύκλιοι θα καταργούνται συνολικά.

Με αυτόν τον τρόπο, για κάθε θέμα θα μπορεί να υπάρχει ένα ενιαίο και επικαιροποιημένο κείμενο οδηγιών, διαθέσιμο σε όλους, αντί για σειρά διαδοχικών εγκυκλίων που τροποποιούν η μία την άλλη και δυσκολεύουν την αναζήτηση της πληροφορίας.

Δείτε την εγκύκλιο:

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