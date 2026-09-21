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21.09.2026 21:20

Alpha και Mega ήταν εναλλάξ στην κορυφαία θέση του Σαββατοκύριακου (19-20/9)

21.09.2026 21:20
tileorasi

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Με ίδια πάνω κάτω επίδοση ο Alpha το Σάββατο και το Mega την Κυριακή απέσπασαν αντιστοίχως τη μερίδα του λέοντος από την πίτα τηλεθεασης. Κάτι- αντιστρόφως- ανάλογο  συνέβη στη δεύτερη θέση του Σαββάτου και της Κυριακής.

Και τις δύο ημέρες πάντως τρίτο σε δυναμικότητα κανάλι ήταν ο ΣΚΑΪ με τέταρτο το STAR που ανέβασε «στροφές» στη διάρκεια του διήμερου. Αντιθέτως καθίζηση σημαντική καταγράφηκε από τη Nielsen στο OPEN

Από τα κρατικά κανάλια η ΕΡΤ1 κατάφερε και πέρασε στην περιοχή άνω του 4% και τις δύο ημέρες.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 21.09.2026 21:52
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Η κλασική «Τζένη- Τζένη» του Σαββάτου και τα «Δυο μαύρα πουκάμισα» της Κυριακής ήταν τα δημοφιλέστερα του διήμερου (19-20/9)

tileorasi
MEDIA

Alpha και Mega ήταν εναλλάξ στην κορυφαία θέση του Σαββατοκύριακου (19-20/9)

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