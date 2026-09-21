Alpha και Mega ήταν εναλλάξ στην κορυφαία θέση του Σαββατοκύριακου (19-20/9)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Με ίδια πάνω κάτω επίδοση ο Alpha το Σάββατο και το Mega την Κυριακή απέσπασαν αντιστοίχως τη μερίδα του λέοντος από την πίτα τηλεθεασης. Κάτι- αντιστρόφως- ανάλογο συνέβη στη δεύτερη θέση του Σαββάτου και της Κυριακής.
Και τις δύο ημέρες πάντως τρίτο σε δυναμικότητα κανάλι ήταν ο ΣΚΑΪ με τέταρτο το STAR που ανέβασε «στροφές» στη διάρκεια του διήμερου. Αντιθέτως καθίζηση σημαντική καταγράφηκε από τη Nielsen στο OPEN.
Από τα κρατικά κανάλια η ΕΡΤ1 κατάφερε και πέρασε στην περιοχή άνω του 4% και τις δύο ημέρες.
Διαβάστε επίσης
Alpha: Το παρασκήνιο για τον προγραμματισμό του «Ριφιφί»
Σία Κοσιώνη: «Δεν έφυγα με πικρία από τον ΣΚΑΪ – Είχα πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή την επαγγελματική αλλαγή» (Video)
Η Σίσσυ Χρηστίδου είπε την πρώτη καλημέρα στην πρωινή καθημερινή ζώνη – «Κάποια πράγματα άλλαξαν» (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.