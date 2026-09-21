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21.09.2026 17:00

Alpha: Το παρασκήνιο για τον προγραμματισμό του «Ριφιφί»

21.09.2026 17:00
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Από σήμερα (21/9) στις 22.00 και για τα επόμενα δύο βράδια ο Alpha έχει προγραμματίσει και θα ρίξει στη «μάχη» τηλεθέασης του prime time την συγκλονιστική σειρά «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια, στο σενάριο-κέντημα των Βασίλη Ρίσβα-Δήμητρας Σακαλή.

Αίσθηση προκάλεσε ο προγραμματισμός της στην τηλεοπτική πιάτσα αρχικώς διότι πρόκειται για σειρά μικρής φόρμας καθώς ολοκληρώνεται σε μόλις έξι καθηλωτικά επεισόδια. Επίσης ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο -των μόλις έξι επεισοδίων- δεν αντέχει η μετάδοση τους διαδοχικά στην έναρξη της σεζόν, όταν οι σταθμοί «καίγονται» να «χτίσουν» συνήθεια τηλεθέασης σε καθημερινή βάση και σε βάθος χρόνου.

Για παράδειγμα, το Mega μετέδωσε την επίσης συγκλονιστική πρόταση μυθοπλασίας «17 κλωστές» του Τσαφούλια τη σεζόν 2024/2025 αλλά σε εβδομαδιαία βάση (κάθε Κυριακή), από τα μέσα του πρώτου μισού της τηλεοπτικής σεζόν.

Στην περίπτωση του Alpha όμως προέκυψαν δεδομένα που δημιούργησαν πρόκληση, στο… παρά πέντε της έναρξης της νέας σεζόν, η οποία επηρέασε τον προγραμματισμό του και έπρεπε με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί.

Ο σταθμός της Κάτω Κηφισιάς εξ αρχής πόνταρε στην σειρά «Για σένα». Από καιρό είχε χαρακτηριστεί ως η νέα μεγάλη δραματική σειρά του Alpha. Η οποία περιγραφόταν το προηγούμενο διάστημα ως η διάδοχος του «Άγιου έρωτα». Διότι κι αυτή αφηγείται μια ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, πάθους και έντονων συγκρούσεων. Στην καρδιά της ιστορίας βρίσκεται ο Φίλιππος και η Μελίνα. Δύο άνθρωποι από διαφορετικούς κόσμους, που συναντιούνται τη στιγμή που η ζωή και των δύο αλλάζει οριστικά. Μέσα από μια κοινή αναζήτηση, θα ανακαλύψουν πως ο πιο δυνατός έρωτας δεν γεννιέται από την ιδανική στιγμή. Αλλά από την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και την επιλογή να σταθεί ο ένας δίπλα στον άλλον όταν όλα γύρω τους καταρρέουν.

Η σειρά προγραμματιζόταν για μετάδοση σχεδόν σε καθημερινή βάση με τους Κίμωνα Κουρή, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Νίκο Πουρσανίδη, Νικόλα Παπαγιάννη, Ελευθερία Πάλλα, Τάσο Γιαννόπουλο, Μαρία Παρασύρη, Ειρήνη Τσέλλου, Νίκο Μήλια, Έλενα Μαρσίδου, Αλέξανδρο Καλπακίδη, Χρήστο Κοντογεώργη, Ιώβη Φραγκάτου, Άννα Μάγκου και τη Μαρία Τζομπανάκη  στον ρόλο της Έλενας.

Αίφνης, όμως, η Ελευθερία Πάλλα αποχώρησε από τη σειρά, επικαλούμενη προσωπικούς λόγους. Σοκ στην παραγωγή και τον σταθμό. Και επειδή είχε κομβικής σημασίας για την πλοκή ρόλο. Που σήμαινε ότι έπρεπε να γυριστούν σκηνές από την αρχή πλέον με την Ευγενία Δημητροπούλου η οποία  ανέλαβε μόλις στις αρχές Σεπτεμβρίου τον ρόλο της Λήδας Ηλιάδη-Δανέζη, που είχε η Πάλλα.

Από ό,τι φαίνεται εκ των πραγμάτων δεν προλάβαιναν «ούτε με σφαίρες» να γυριστούν και να μονταριστούν οι νέες σκηνές με την Δημητροπούλου στα ήδη έτοιμα (για μετάδοση) επεισόδια.

Ο σταθμός χρειαζόταν «χτες» ένα ισχυρό ισοδύναμο περιεχόμενο μυθοπλασίας.

Τρεις ημέρες έπειτα από  την αλλαγή ηθοποιού στη σειρά «Για σένα» ο σταθμός προσδιόρισε τις  ημερομηνίες και την ώρα προβολής για το «Ριφιφί».

Την Πέμπτη (24/9) έτσι κι αλλιώς ο Alpha θα μεταδώσει τον ποδοσφαιρικό αγώνα των εθνικών ομάδων ΣερβίαςΕλλάδας στο Α’ Γκρουπ Δυναμικότητας του UEFA Nations League και την Παρασκευή (25/9) το ματς ΙταλίαςΒελγίου στο πλαίσιο της ίδιας διοργάνωσης.

Τα επόμενα τρία επεισόδια της σειράς το «Ριφιφί» εξ όσων έχουν γίνει γνωστά θα μεταδοθούν την ίδια ώρα στις αντίστοιχες ημέρες της επόμενης εβδομάδας.

Και κάπως έτσι το «Ριφιφί» θα αντιμετωπίσει στις 22.00 τις σειρές «Δύο μαύρα πουκάμισα» (Mega), τις «Μπλε ώρες» (ΣΚΑΪ), το «Ντέρτι» (ΑΝΤ1) και τους «Peaky Blinders» (ΕΡΤ1).

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