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21.09.2026 15:10

Τραμπ εναντίον Τύπου: CNN, Politico και MS NOW προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη (photos/videos)

21.09.2026 15:10
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credit: AP

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Σε νέα δικαστική σύγκρουση με μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης οδηγείται η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. CNN, Politico και MS NOW ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν στη Δικαιοσύνη, μετά την απαγόρευση εισόδου των δημοσιογράφων τους στον Λευκό Οίκο.

Όπως μεταδίδει το BBC, οι δημοσιογράφοι των τριών μέσων επιχείρησαν το Σάββατο να εισέλθουν στο κτίριο, αλλά δεν τους επετράπη η πρόσβαση, ενώ αφαιρέθηκαν και οι διαπιστεύσεις τους.

Ακάιλα Γκάρντνερ (Akayla Gardner – MS NOW), Μπέτσι Κλάιν (Betsy Klein – CNN) και Σεγιέν Χάσλετ (Cheyenne Haslett – Politico)

Η απαγόρευση και η κοινή απάντηση

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει την απόφαση την Παρασκευή, κατηγορώντας τα συγκεκριμένα μέσα ότι δημοσιεύουν «ψέματα» και κατασκευασμένες ειδήσεις σχετικά με την κυβέρνησή του. Δεν αναφέρθηκε, ωστόσο, σε κάποιο συγκεκριμένο δημοσίευμα που να προκάλεσε τον αποκλεισμό, υποστηρίζοντας αργότερα ότι η απόφαση οφείλεται στη συνολική στάση τους κατά τα τελευταία χρόνια.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, CNN, Politico και MS NOW υποστήριξαν ότι η ανάκληση των διαπιστεύσεων έγινε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς να ακολουθηθεί κάποια θεσμική διαδικασία.

Τα τρία μέσα σημείωσαν ότι η προσφυγή τους αποσκοπεί στην προάσπιση των δικαιωμάτων που κατοχυρώνει η Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, καθώς και της αρχής ότι η εκάστοτε κυβέρνηση δεν μπορεί να καθορίζει τι επιτρέπεται να ερευνά ή να δημοσιεύει ο Τύπος.

Προειδοποίησαν, παράλληλα, ότι εάν η συγκεκριμένη πρακτική δεν αμφισβητηθεί, μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο για την ανεξαρτησία της δημοσιογραφίας και το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση.

Μια σύγκρουση με ευρύτερες συνέπειες

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να αποκλειστούν και άλλα μέσα από τον Λευκό Οίκο. Όταν ρωτήθηκε σχετικά, αναφέρθηκε επικριτικά στους New York Times και τη Washington Post, επαναλαμβάνοντας τον χαρακτηρισμό «fake news».

Η σχέση του Αμερικανού προέδρου με σημαντικό μέρος του Τύπου παραμένει ιδιαίτερα συγκρουσιακή. Η κυβέρνησή του έχει κινηθεί νομικά εναντίον σειράς δημοσιογραφικών οργανισμών, μεταξύ των οποίων οι New York Times, η Wall Street Journal και το BBC.

Ορισμένες από αυτές τις υποθέσεις έχουν καταλήξει σε οικονομικούς συμβιβασμούς πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ άλλες παραμένουν σε εξέλιξη. Ο Λευκός Οίκος δεν είχε απαντήσει άμεσα στο αίτημα του BBC για σχόλιο σχετικά με την προσφυγή των τριών μέσων.

Η αγωγή αποτελεί μια ιστορική επίδειξη αλληλεγγύης μεταξύ των αποκλεισμένων μέσων ενημέρωσης, καθώς αυτά και άλλα ΜΜΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν άνευ προηγουμένου πίεση από την κυβέρνηση Τραμπ.

Στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν υποστηρίξει ότι ο πρόεδρος έχει το δικαίωμα να απαγορεύει την πρόσβαση δημοσιογράφων σε συγκεκριμένους χώρους, αλλά νομικοί εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν ότι η νομολογία υποστηρίζει συντριπτικά τα Μέσα Ενημέρωσης.

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