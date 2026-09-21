Σία Κοσιώνη: «Δεν έφυγα με πικρία από τον ΣΚΑΪ – Είχα πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή την επαγγελματική αλλαγή» (Video)

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Ποδαρικό στην πρεμιέρα του «Πρωινού» έκανε, το πρωί της Δευτέρας (21/9), η Σία Κοσιώνη, η οποία βρέθηκε απέναντι από τον Γιώργο Λιάγκα, μιλώντας τόσο για την επαγγελματική της πορεία όσο και την προσωπική της ζωή.

Μεταξύ άλλων, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε, στη σχέση της με τον Κώστα Μπακογιάννη, στον ρόλο της ως μητέρα, αλλά και στη μετακίνησή της από τον ΣΚΑΪ στον ΑΝΤ1, μετά από 20 χρόνια.

«Με τον Κώστα υπάρχει βαθιά αγάπη και σεβασμός»

«Ο Κώστας είναι ο άνθρωπός μου. Είμαστε με τον Κώστα 13 χρόνια μαζί. Υπάρχει βαθιά αγάπη και σεβασμός. Θέλω να πιστεύω πως είμαστε ακόμα ερωτευμένοι. Το φούντωμα της αρχής κατασταλάζει, αλλά υπάρχει βαθιά αγάπη, αλληλοσεβασμός, απόλυτη συναισθηματική ταύτιση. Θαυμάζω την εσωτερική δύναμή του. Είναι απίστευτη και πολλές φορές με κάνει να αναρωτιέμαι. Δεν ξέρω εκείνος τι θαυμάζει σε εμένα. Νομίζω ότι βλέπει έναν άνθρωπο ρομαντικό, που παλεύει πολύ γι’ αυτό που βλέπει σωστό και άδικο, βλέπει μια καλή μητέρα και έναν άνθρωπο που κυνηγάει πάντα το σωστό» είπε αρχικά η Σία Κοσιώνη, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει τον γιο τους, επισημαίνοντας ότι εκείνη είναι η πιο αυστηρή από τους δύο γονείς.

«Είμαι αυστηρή ως μητέρα. Ο Κώστας εξισορροπεί τα πράγματα. Είμαι πολύ κοντά στο παιδί, ξέρω κάθε δευτερόλεπτο πού είναι και τι κάνει. Προσπαθώ να βάλω μέσα στην καρδιά και στο μυαλό του πράγματα. Προσπαθώ να τον γεμίζω με όμορφα πράγματα, με εμπειρίες, για να δημιουργήσω έναν άνθρωπο ελεύθερο» τόνισε.

Η Σία Κοσιώνη μίλησε, όμως και για τη σχέση που έχει δημιουργήσει με τα παιδιά του Κώστα Μπακογιάννη, επισημαίνοντας ότι μεταξύ τους έχει αναπτυχθεί μια δυνατή σχέση αγάπης.

«Με τον Κώστα όλα ήρθαν φυσικά και όμορφα. Όταν αποφασίσαμε να είμαστε μαζί, ήξερα ότι αυτός ο άνθρωπος έχει παιδιά. Με τα παιδιά του είμαστε τρομερά αγαπημένοι. Είμαι σαν δεύτερη μαμά τους. Με τον ίδιο τρόπο θα μαλώσω και το παιδί μου και τα δικά του και το ίδιο θα αγκαλιάσω το παιδί μου αλλά και τα παιδιά του» υπογράμμισε.

Η αποχώρηση από τον ΣΚΑΪ και η νέα «σελίδα» στον ΑΝΤ1

Αναφερόμενη στην αποχώρηση της από τον ΣΚΑΪ και τη νέα επαγγελματική σελίδα της στον ΑΝΤ1, όπου βρίσκεται στο πλευρό του Νίκου Χατζηνικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, σε ρόλο σχολιάστριας, η Σία Κοσιώνη θέλησε να κάνει σαφές ότι δεν θεωρεί το νέο της βήμα, υποβάθμιση, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν έφυγε με πικρία από τον σταθμό του Φαλήρου.

«Δεν έφυγα με πικρία από τον ΣΚΑΪ. Καθόλου δεν θεωρώ ότι έχω υποβαθμιστεί που από anchorwoman είμαι σχολιάστρια. Ο Θοδωρής Κυριακού με έχει εμπιστευτεί και μου έχει δώσει μεγάλη ελευθερία. Δεν χρειάζεται να πω πολλά για τον Νίκο Χατζηνικολάου. Κάνει αυτή τη δουλειά σπουδαία όλα αυτά τα χρόνια, είναι πολύ γενναιόδωρος απέναντί μου. Νιώθω πάρα πολύ καλά, είναι μια μεγάλη αλλαγή για εμένα. Αλλά το απολαμβάνω και κάπως σπάω τα δεσμά της anchorwoman που δεν της επιτρέπεται να πει και πολλά. Ίσως ξενίζει κάποιους και λένε “α, η Σία τα χώνει στον έναν και στον άλλον”» τόνισε, ενώ ιδιαίτερα θετικά ήταν τα λόγια της και για τη Λένα Φλυτζάνη η οποία τη διαδέχτηκε στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

«Δεν έχω παρακολουθήσει πολύ τη διάδοχό μου, Λένα Φλυτζάνη. Είναι μια εξαιρετική συνάδελφος. Πιστεύω ότι θα δουλέψει πολύ και θα τα καταφέρει» σημείωσε.

«Επαγγελματικά έχω αποδείξει ότι είμαι ανεξάρτητη»

Ερωτηθείσα, τέλος, αν η σχέση με τον Κώστα Μπακογιάννη έχει επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ασκεί δημοσιογραφική κριτική στην κυβέρνηση και γενικότερα στην πολιτική επικαιρότητα, η Σία Κοσιώνη ήταν κατηγορηματική ως προς την επαγγελματική της ανεξαρτησία, κάτι που -όπως επισήμανε- έχει αποδείξει, άλλωστε, μέσα από τη μέχρι τώρα πορεία της.

«Επαγγελματικά έχω αποδείξει ότι είμαι ανεξάρτητη. Ο κόσμος που με παρακολουθεί μπορεί να το κρίνει. Έχουν δει πώς στέκομαι απέναντι στις καταστάσεις και στα πράγματα. Εγώ εκκινώ από το συμφέρον του πολίτη. Αν χρειαστεί να φιλτράρω τις σκέψεις μου, θα πω “γεια σας”» τόνισε.

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