«Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα» των Θέμη Πάνου και Βίλιας Χατζοπούλου στην Πειραιώς 260

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Στο πλαίσιο της δέσμης δράσεων του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με τίτλο «Φθινόπωρο – ΑΠΟΗΧΟΙ» που εστιάζει στην επανάληψη/παρουσίαση κάποιων εκ των παραγωγών του που έχουν μια μη εξαντληθείσα δυναμική, η Πειραιώς 260 υποδέχεται ξανά την παράσταση «Η μάνα μου με πέταξε στη θάλασσα» των Θέμη Πάνου και Βίλιας Χατζοπούλου.

Στον πρώτο της διορισμό, μια δασκάλα αφήνει την ηπειρωτική Ελλάδα και ταξιδεύει σε ένα μικρό νησί των Κυκλάδων για να διδάξει σε ένα μονοθέσιο δημοτικό σχολείο. Αυτή η μετακίνηση πάνω στον χάρτη πυροδοτεί έναν εσωτερικό μονόλογο, ο οποίος γεννιέται είτε από μια επιτακτική ανάγκη είτε από μια βαθιά, άγνωστη μέχρι τότε, επιθυμία. Είναι, πάντως, ο μόνος τρόπος που διαθέτει για να γεφυρώσει την απόσταση ανάμεσα σε όσα έμειναν πίσω και σε όσα αρχίζουν.

Η αφήγηση κινείται σε δύο δρόμους. Ο πρώτος είναι η εσωτερική γεωγραφία της ηρωίδας, μια ενδοχώρα που απαρτίζεται από σκέψεις, μνήμες, πρόσωπα και σχέσεις που δεν σβήνουν – σαν μια πληγή που επιμένει και δεν κλείνει.

Ο δεύτερος είναι το εξωτερικό τοπίο – το εκτυφλωτικό φως των Κυκλάδων της δεκαετίας του ’50, η θάλασσα, η απομόνωση, η ανοιχτή γραμμή του ορίζοντα.

Και ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, το νησί. Όμως, υπάρχει και ένα άλλο νησί, μια δρασκελιά απέναντι, μια μικρή κουκίδα στον χάρτη που σύντομα θα τη φέρει αντιμέτωπη με μια απόφαση που θα τη μεταμορφώσει, ωθώντας την να γίνει αυτό που είναι.

Τον ρόλο της δασκάλας ερμηνεύει ο Θέμης Πάνου. Ισορροπώντας ανάμεσα στα δύο νησιά της ιστορίας και τεντώνοντας το σώμα σαν γέφυρα, προσπαθεί να ενώσει τις δύο στεριές που τις χωρίζει η θάλασσα για χάρη των προσώπων που πάσχουν -μια τίμια μάχη και αγωνία που γίνεται το μέτρο των ανθρώπων.

Σκηνικά και φωτισμοί ακολουθούν την ηρωίδα τόσο στον εσωτερικό της μετεωρισμό όσο και στο ανοιχτό τοπίο: στη στεριά, στη θάλασσα και στην απέναντι στεριά. Οι ήχοι παραμένουν φυσικοί και λιτοί –η ανθρώπινη φωνή, ο λόγος και το τραγούδι, τα βήματα, το σώμα που βυθίζεται στο νερό– συνθέτοντας έναν κόσμο όπου το μέσα και το έξω συναντιούνται.

Οι μαθητές της δασκάλας αγνοούν τι υπάρχει πέρα από τη θάλασσά τους. Όμως, μαζί τους αγνοεί και εκείνη. Και δίπλα τους, μέσα από τη δυσκολία, την έλλειψη και την ανάγκη, θα μάθει. Η διδασκαλία γίνεται μια ανταλλαγή μέσα από την οποία, τελικά, θα αναγνωρίσει ότι η κρίση και η εσωτερική δοκιμασία είναι μια νησίδα ωρίμανσης.

17 και 18 Οκτωβρίου 2026 στις 21:00

19 Οκτωβρίου 2026 στις 19:00

Πειραιώς 260, Χώρος Η

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία Θέμης Πάνου, Βίλια Χατζοπούλου

Κείμενο Βίλια Χατζοπούλου

Σκηνικά – Κοστούμια Δήμητρα Λιάκουρα

Φωτισμοί Στέβη Κουτσοθανάση

Σχεδιασμός ήχου Αλεξάνδρα Κατερινοπούλου

Σχεδιασμός βιντεοπροβολών – Φωτογράφιση Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Βοηθός σκηνοθετών Μαρία Σταυροπούλου

Βοηθός σκηνογράφου Γιάννης Τσούχλος

Βοηθός φωτιστή Λουκία Ανάγνου

Κατασκευή σκηνικών Θοδωρής Καρύδης

Κατασκευή κοστουμιού Βάσω Τσίκου

Οργάνωση παραγωγής Ars Ex Machina / Νάγια Μητσάκου

Ερμηνεύει ο Θέμης Πάνου

Τραγούδι Σμαράγδα Κάκκινου

Παραγωγή: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

Η παράσταση ήταν μια παραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 και μέρος του SYSTEMA – For the Greek Performing Arts, της σύμπραξης του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, του Εθνικού Θεάτρου και του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας για την προβολή της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας στο εξωτερικό.

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