Reuters: Λαβωμένος ο Μερτς, δεν εγκαταλείπει την καγκελαρία – Πέντε συμπεράσματα από τις τοπικές εκλογές στη Γερμανία

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Οι εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή σε δύο γερμανικά κρατίδια επέφεραν βαριές απώλειες για το κυρίαρχο κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών (CDU), με τον ηγέτη τους, Φρίντριχ Μερτς, να δέχεται πιέσεις να αναχαιτίσει την άνοδο του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD).

Τα πέντε βασικά συμπεράσματα από τις περιφερειακές εκλογές στο βορειοανατολικό κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας και στο Βερολίνο παρουσιάζει το Reuters.

Ο Μερτς είναι αποδυναμωμένος, αλλά όχι (ακόμη) εκτός παιχνιδιού

Τα αποτελέσματα αποτελούν σημαντικό πλήγμα για τον Μερτς και το κόμμα του (CDU), καθώς πολλοί ψηφοφόροι στράφηκαν προς το AfD, αμφιβάλλοντας όλο και περισσότερο για την ικανότητα του 70χρονου πολιτικού να αναζωογονήσει τη γερμανική οικονομία και να μειώσει το κόστος ζωής.

Αντιμετωπίζοντας τα χαμηλότερα ποσοστά αποδοχής που έχουν καταγραφεί ποτέ για ηγέτη του κόμματος, ο Μερτς —ο οποίος χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «καταστροφή»— πιέζεται να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που υποσχέθηκε, την ώρα που πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν την παραίτησή του, μόλις 17 μήνες αφότου ανέλαβε τη θέση.

Αν και ο Μερτς δήλωσε ότι θα παραμείνει στη θέση του και θα συνεχίσει το μεταρρυθμιστικό του πρόγραμμα, οι απώλειες της Κυριακής εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τη θέση του εντός του CDU, το οποίο στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία κατέγραψε το χειρότερο αποτέλεσμα σε εκλογές κρατιδίου από το 1949.

Η αποδυναμωμένη θέση του Μερτς —ως ηγέτη του κόμματος στη μεγαλύτερη και ισχυρότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης— θα μπορούσε να κλονίσει την ενότητα του μπλοκ, σε μια περίοδο που τα ακροδεξιά κόμματα κερδίζουν έδαφος, οι σχέσεις με τις ΗΠΑ έχουν ψυχρανθεί σημαντικά και οι οικονομικές πιέσεις εντείνονται.

Το AfD εδραιώνει την πρώτη θέση

Το AfD σημείωσε σημαντική άνοδο και στα δύο κρατίδια και αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, υπερδιπλασιάζοντας το ποσοστό του σε σχέση με το 2021.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες που το AfD συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων σε εκλογές γερμανικού κρατιδίου —μετά τη νίκη του στη Σαξονία-Άνχαλτ νωρίτερα αυτόν τον μήνα— ενισχύοντας τη δυναμική του ενόψει των ομοσπονδιακών εκλογών του 2029.

Το AfD, το οποίο προηγείται ήδη στις δημοσκοπήσεις σε εθνικό επίπεδο με ποσοστό 29%, κερδίζει υποστήριξη χάρη στις δεσμεύσεις του για αυστηρά μέτρα απέλασης αλλοδαπών που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στη Γερμανία, καθώς και για την επιστροφή στη φθηνή ρωσική ενέργεια και την προώθηση πιο συντηρητικών αξιών, με επίκεντρο το παραδοσιακό μοντέλο οικογένειας. Ωστόσο, άλλα μεγάλα κόμματα αποφεύγουν τη συνεργασία με το AfD, ακολουθώντας μια στρατηγική «τείχους προστασίας» (firewall), γεγονός που καθιστά απίθανο το ενδεχόμενο να κυβερνήσει το κόμμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία ή στο Βερολίνο, όπου κατέλαβε την τρίτη θέση.

Πιο δύσκολη η συγκρότηση κυβερνήσεων συνεργασίας

Καθώς το AfD κερδίζει έδαφος και οι ψήφοι των πολιτών διαμοιράζονται σε περισσότερα κόμματα, η επίτευξη σταθερών πλειοψηφιών καθίσταται δυσκολότερη. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα δείχνουν ότι μια μελλοντική κυβέρνηση στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία θα απαιτούσε τη συνεργασία τριών κομμάτων για να λειτουργήσει.

Αυτός ο κατακερματισμός θα απαιτήσει μεγαλύτερη διάθεση για συμβιβασμούς σε μια χώρα που παραδοσιακά κυβερνάται από σχήματα δύο κομμάτων. Ο τριμερής συνασπισμός «φανάρι» (traffic light) του 2021 —η πρώτη τέτοια συνεργασία σε ομοσπονδιακό επίπεδο— κατέρρευσε μετά από λιγότερο από τρία χρόνια.

Η στρατηγική του «τείχους προστασίας» έχει εμποδίσει μέχρι στιγμής την άνοδο του AfD στην εξουσία, αλλά η διευρυνόμενη απήχηση του κόμματος στους ψηφοφόρους εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν η στρατηγική αυτή παραμένει βιώσιμη.

Οι εξελίξεις αυτές αναγκάζουν τα αντίπαλα κόμματα να εξετάσουν εναλλακτικά σενάρια συνεργασίας. Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, το πιθανότερο σενάριο φαίνεται να είναι η προσθήκη των Πρασίνων στον υφιστάμενο συνασπισμό του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) —που κατέλαβε τη δεύτερη θέση— και του κόμματος «Η Αριστερά» (Die Linke).

Στο Βερολίνο, το νικητήριο κόμμα «Η Αριστερά» θα μπορούσε να σχηματίσει πλειοψηφία με το SPD και τους Πράσινους.

Η οικονομική ανησυχία αποτυπώνεται στην κάλπη

Η αδύναμη οικονομία της Γερμανίας αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα στις εκλογικές αναμετρήσεις, καθώς ψηφοφόροι από όλο το πολιτικό φάσμα εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για το υψηλό κόστος ζωής και την οικονομική αβεβαιότητα.

Η προεκλογική εκστρατεία και στα δύο κρατίδια διεξήχθη εν μέσω της ραγδαίας αύξησης των τιμών των καυσίμων —λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή— και των δεκάδων χιλιάδων επιπλέον περικοπών θέσεων εργασίας στη γερμανική βιομηχανία. Η πολυετής οικονομική στασιμότητα έχει ωθήσει ορισμένους ψηφοφόρους να αναζητήσουν λύσεις εκτός του πολιτικού κέντρου.

Στο Βερολίνο, το κόμμα «Η Αριστερά» βρήκε ανταπόκριση εστιάζοντας στο πρόβλημα της έλλειψης κατοικιών, δεσμευόμενο να κατασκευάσει νέες κατοικίες με προσιτό ενοίκιο, να μειώσει αναγκαστικά τα ενοίκια σε ακίνητα που υπερβαίνουν κατά 20% ή περισσότερο τον τοπικό μέσο όρο και να περιορίσει τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις για τουριστικούς σκοπούς.

Το AfD κέρδισε υποστήριξη με την πρόταση για την επαναλειτουργία του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream από τη Ρωσία, ο οποίος καταλήγει στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία. Το κόμμα υποστηρίζει ότι η επαναλειτουργία του αγωγού με ρωσικό φυσικό αέριο θα μείωνε το ενεργειακό κόστος.

Οι ψηφοφόροι απομακρύνονται από το πολιτικό κέντρο

Σημαντικά κέρδη κατέγραψε και το κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς «Die Linke», καθώς απογοητευμένοι ψηφοφόροι απομακρύνθηκαν από τα κόμματα του κατεστημένου.

Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, το «Die Linke» προσέλκυσε 28.000 ψηφοφόρους από το συντηρητικό CDU του Μερτς και 45.000 από το κεντροαριστερό SPD, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας infratest dimap για λογαριασμό του τηλεοπτικού δικτύου ARD.

Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν την αυξανόμενη απήχηση του κόμματος στη βάση της εργατικής τάξης που παραδοσιακά στήριζε το SPD.

Η πρωθυπουργός του κρατιδίου του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, Manuela Schwesig (SPD), δήλωσε ότι η αντίθεση στην παροχή βοήθειας προς την Ουκρανία και η υποστήριξη προς τον –εκτός λειτουργίας πλέον– αγωγό Nord Stream που συνδέει τη Γερμανία με τη Ρωσία, αποτέλεσαν δύο από τους λόγους για τους οποίους ψηφοφόροι στην περιοχή της πρώην Ανατολικής Γερμανίας στράφηκαν προς το κόμμα AfD, το οποίο θεωρείται φιλικά προσκείμενο στη Ρωσία.

Στο Βερολίνο, το SPD έχασε περίπου 36.000 ψηφοφόρους υπέρ του κόμματος «Η Αριστερά» (Die Linke), σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία. Οι Πράσινοι, οι οποίοι συχνά διαδραματίζουν ρυθμιστικό ρόλο στη γερμανική πολιτική σκηνή, έχασαν 51.000 ψηφοφόρους προς το ίδιο κόμμα.

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