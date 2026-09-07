AfD: «Σαφής εντολή να αναλάβουμε την εξουσία» – Ξεκινούν συνομιλίες για κυβέρνηση στη Σαξονία-Άνχαλτ

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Ως «ιστορική επιτυχία» η οποία θα έχει «επιπτώσεις» και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, περιέγραψε η συμπρόεδρος της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) Αλίς Βάιντελ τη νίκη του κόμματός της στις χθεσινές εκλογές στη Σαξονία-‘Ανχαλτ.

Για «σαφή εντολή» να κυβερνήσει έκανε λόγο ο νικητής των εκλογών, Ούλριχ Ζίγκμουντ από την πλευρά του και ζήτησε τη διεξαγωγή διερευνητικών συνομιλιών για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού.

«Ο Φρίντριχ Μερτς έχασε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Οι ψηφοφόροι θέλουν πολιτική αλλαγή», δήλωσε η κ. Βάιντελ στην καθιερωμένη αποτίμηση του χθεσινού εκλογικού αποτελέσματος και υποστήριξε ότι η ήττα του κυβερνώντος κόμματος θα έχει επιπτώσεις και σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

«Το CDU δεν θα ξανακερδίσει άλλες εκλογές. Η AfD θα αναδειχθεί ως η ισχυρότερη δύναμη. Ο καγκελάριος ήταν ο καλύτερος εργαζόμενος στην προεκλογική εκστρατεία της AfD», είπε χαρακτηριστικά, ενώ ο δεύτερος πρόεδρος του κόμματος Τίνο Χρουπάλα προέβλεψε ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα σύντομα θα εξαφανιστεί από τα ανατολικά κρατίδια. Αναφερόμενος στην επόμενη μέρα στο Μαγδεμβούργο, ο κ. Χρουπάλα επισήμανε ακόμη ότι η AfD έχει απλώσει το χέρι της προς όλα τα κόμματα.

Συζητήσεις με CDU και BSW

Ο υποψήφιος της AfD στη Σαξονία-‘Ανχαλτ Ούλριχ Ζίγκμουντ δήλωσε έτοιμος να ξεκινήσει συνομιλίες με τα άλλα κόμματα, υπογράμμισε ωστόσο ότι η AfD θα συνομιλήσει φυσικά, προκειμένου να διαπιστώσει «εάν υπάρχουν κοινοβουλευτικές ομάδες ή μέλη του κοινοβουλίου στη Σαξονία-‘Ανχαλτ με τα οποία θα μπορούσε να διευκολυνθεί η πολιτική αλλαγή». Ανέφερε μάλιστα ότι συζητά ήδη με βουλευτές του CDU και της Συμμαχίας Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW).

«Το αποτέλεσμα των εκλογών είναι φυσικά μια σαφής εντολή να κυβερνήσει η AfD. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρη. Αλλά δεν θα συμβιβαστούμε. Θέλω να μπορώ να κοιτάζομαι στον καθρέφτη το βράδυ και να παραμένω πιστός στον εαυτό μου», πρόσθεσε. Για τον ίδιο, όπως είπε, είναι σημαντικό να δημιουργηθούν οι συνθήκες προκειμένου η AfD να έρθει στην εξουσία και η Αλίς Βάιντελ να γίνει καγκελάριος και για αυτό σκοπεύει να είναι ενεργός και στην επόμενη προεκλογική εκστρατεία σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν θα πρέπει να ανησυχούν οι πολίτες της Σαξονίας-‘Ανχαλτ με μεταναστευτικό υπόβαθρο, ο κ. Ζίγκμουντ τόνισε ότι το πρόγραμμά του βασίζεται στο κράτος δικαίου και υποστήριξε ότι «είναι τα άλλα κόμματα που αποκλείουν και στιγματίζουν τους ανθρώπους, όχι η AfD», ενώ έκανε λόγο για εκστρατεία δυσφήμισης των ΜΜΕ και των Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων.

«Οι πολίτες δεν αισθάνονται πλέον ασφαλείς στη Γερμανία επειδή άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο περιπλανώνται στα πάρκα. Οι γυναίκες δεν αισθάνονται πλέον ασφαλείς τη νύχτα. Τα παιδιά των χριστιανών δεν αισθάνονται πλέον ασφαλή στα σχολεία», παρενέβη η κυρία Βάιντελ και συνέχισε: «Όλοι όσοι τηρούν τον νόμο και την τάξη και πληρώνουν φόρους είναι ευπρόσδεκτοι. Το κόμμα δεν ασχολείται με αλλοδαπούς ή μη. Όποιος συμβάλλει θετικά είναι ευπρόσδεκτος εδώ».

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