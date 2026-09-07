Σοκ στη Φινλανδία: Στο εδώλιο άνδρας για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών ηλικίας 9 έως 15 ετών μέσω social media

Takeaways by to pontiki AI Ένας 28χρονος άνδρας δικάζεται στη Φινλανδία κατηγορούμενος για τη σεξουαλική κακοποίηση 361 ανήλικων αγοριών μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ 2019 και 2022.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ζητούσε από τα παιδιά μέσω Snapchat την αποστολή φωτογραφιών και βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου, ενώ ο ίδιος έχει παραδεχθεί εν μέρει τις πράξεις του.

Η αστυνομία εντόπισε χιλιάδες αρχεία σεξουαλικού χαρακτήρα στη συσκευή του υπόπτου κατά τη διάρκεια ερευνών για άλλη ποινική υπόθεση το 2022.

Η δίκη διεξάγεται στο δικαστήριο της περιοχής Πιρκανμάα και αναμένεται να διαρκέσει περίπου 45 ημέρες, συνεχίζοντας τη διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών.

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Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη στη Φινλανδία ένας 28χρονος άνδρας που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών ηλικίας από 9 έως 15 ετών μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ των οποίων και το Snapchat. (Σ.τ.Σ.: Ο όρος περιλαμβάνει την αποπλάνηση και εκμετάλλευση ανηλίκου.)

Οι βασικές κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν διακεκριμένες πράξεις σεξουαλικής βίας εις βάρος ανηλίκων, πράξεις σεξουαλικής βίας εις βάρος ανηλίκων και διακεκριμένες περιπτώσεις διάδοσης εικόνων σεξουαλικού χαρακτήρα που απεικονίζουν ανηλίκους, όπως δήλωσε ο εισαγγελέας στο AFP πριν από την έναρξη της δίκης.

Δημόσια η πρώτη ημέρα της δίκης

Η πρώτη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας περιλαμβάνει δημόσια παρουσίαση της υπόθεσης και πραγματοποιείται στο δικαστήριο της περιοχής Πιρκανμάα, στο Τάμπερε, βορειοδυτικά του Ελσίνκι.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο, Τρίτη, κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της ιδιαίτερα ευαίσθητης φύσης της υπόθεσης.

Ο άνδρας κατηγορείται για διάπραξη σειράς σεξουαλικών αδικημάτων κατά το διάστημα από το 2019 έως το 2022.

Αγόρια από όλη τη Φινλανδία τα θύματα

Σύμφωνα με τον φινλανδικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Yle, τα θύματα ήταν αγόρια που ζούσαν σε διαφορετικές περιοχές σε ολόκληρη τη Φινλανδία.

Τον Δεκέμβριο του 2025, η φινλανδική αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι διερευνούσε έναν 27χρονο άνδρα, ο οποίος ήταν ύποπτος για 364 σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών.

Τον Ιούνιο, η εισαγγελία αποφάσισε να μην απαγγείλει κατηγορίες για τρεις από αυτές τις υποθέσεις.

Χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο στο κινητό του

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν χιλιάδες βίντεο και φωτογραφίες αγνώστων παιδιών εντοπίστηκαν στο κινητό τηλέφωνο του άνδρα το 2022.

Η αστυνομία είχε κατασχέσει τη συσκευή στο πλαίσιο άλλης ποινικής υπόθεσης, όπως ανακοίνωσαν οι φινλανδικές Αρχές τον περασμένο Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας φέρεται να επικοινωνούσε με τα παιδιά μέσω Snapchat και να τους ζητούσε:

να τραβήξουν φωτογραφίες ή βίντεο με τον εαυτό τους,

να εμφανίζονται γυμνά ή ελάχιστα ντυμένα,

να του αποστέλλουν το συγκεκριμένο υλικό,

να επιδίδονται σε σεξουαλικές πράξεις.

Είχε παραδεχθεί εν μέρει τα αδικήματα

Ο άνδρας παραδέχθηκε εν μέρει τα αδικήματα κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας.

Η δίκη αναμένεται να είναι ιδιαίτερα μακρά. Έχουν προγραμματιστεί περίπου 45 ημέρες ακροαματικής διαδικασίας και, σύμφωνα με το δικαστήριο, η εξέταση της υπόθεσης αναμένεται να συνεχιστεί «τουλάχιστον μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους».

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