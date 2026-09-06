Ελ Καμπί: Η επέμβαση, η στήριξη Μαρινάκη και το μήνυμα «θα γυρίσω δυνατότερος»

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Με επιτυχία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, μετά τον τραυματισμό που υπέστη, με τον επιθετικό του Ολυμπιακού να περνά πλέον στο στάδιο της αποκατάστασης. Στο πλευρό του βρέθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος έστειλε δημόσια μήνυμα στήριξης στον Μαροκινό ποδοσφαιριστή.

Την επέμβαση πραγματοποίησε ο γιατρός του Ολυμπιακού, Χρήστος Θέος, με το αποτέλεσμα να κρίνεται επιτυχημένο.

Ο ισχυρός άνδρας των «ερυθρόλευκων», Βαγγέλης Μαρινάκης, βρέθηκε κοντά στον ποδοσφαιριστή και προχώρησε σε ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Αγιούμπ, περαστικά και σιδερένιος! Είσαι δυνατός, είσαι νικητής και είμαι βέβαιος ότι θα ξεπεράσεις και αυτή τη δοκιμασία. Η εγχείρηση πήγε πολύ καλά και τώρα προέχει η αποκατάστασή σου, ώστε να επιστρέψεις ακόμη πιο δυνατός», ανέφερε αρχικά.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης υπογράμμισε ακόμη ότι σύσσωμη η οικογένεια του Ολυμπιακού θα σταθεί στο πλευρό του παίκτη σε κάθε στάδιο της αποθεραπείας του, φροντίζοντας να έχει ό,τι χρειάζεται.

Παράλληλα, του έστειλε και ένα ιδιαίτερα προσωπικό μήνυμα για τη σχέση του με τον σύλλογο: «Θέλουμε να ξέρεις ότι είσαι και θα παραμείνεις μέλος της οικογένειάς μας για όσο εσύ το θέλεις. Για πάντα. Να είσαι δυνατός και αισιόδοξος. Όλα θα πάνε πολύ καλά και σύντομα θα είσαι κοντά μας πιο δυνατός και πάντα νικητής».

Το μήνυμα του Ελ Καμπί μετά το χειρουργείο

Ο Ελ Καμπί έχει ήδη στρέψει το βλέμμα του στην επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού, αν και προτεραιότητα αποτελεί πλέον η αποθεραπεία του.

Με ανάρτησή του σε Instagram Story, ο διεθνής Μαροκινός επιθετικός αναφέρθηκε στον τραυματισμό του, στην επέμβαση και στη στήριξη που έχει δεχθεί από την ομάδα και τον κόσμο.

«Γεια σας. Όπως ξέρετε όλοι, χθες τραυματίστηκα στη διάρκεια του αγώνα. Ευχαριστώ τον Θεό που έκανα την επέμβασή μου σήμερα και ήταν επιτυχημένη. Την έκανε ο γιατρός του Ολυμπιακού», έγραψε.

Στη συνέχεια ευχαρίστησε τον πρόεδρο, τον προπονητή, τους συμπαίκτες του και το επιτελείο του συλλόγου για τη συμπαράστασή τους, τονίζοντας ότι η στήριξή τους σημαίνει πολλά για τον ίδιο.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στους φίλους του Ολυμπιακού, ευχαριστώντας τους για τα μηνύματα και τις προσευχές τους.

«Νιώθω την αγάπη σας από απόσταση και είμαι πραγματικά ευγνώμων και νιώθω ευλογημένος. Θεού θέλοντος, θα γυρίσω πίσω δυνατότερος», κατέληξε ο Ελ Καμπί.