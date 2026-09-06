Το Ιράν θα κηρύξει «ζώνη απαγόρευσης» κοντά στα Στενά του Ορμούζ τις επόμενες ημέρες

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Το Ιράν ετοιμάζεται να κηρύξει «ζώνη απαγόρευσης» κοντά στα Στενά του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό που έχει αποκλείσει η Τεχεράνη από τότε που άρχισε ο πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε σήμερα ο γραμματέας του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφάλειας Μοχσέν Ρεζάι.
«Μέσα στις επόμενες ημέρες, θα κηρυχθεί μια ζώνη απαγόρευσης έξω από τα Στενά του Ορμούζ. Θα ξεκινά από τη γραμμή του αποκλεισμού του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και θα περιλαμβάνει τομείς του Κόλπου», δήλωσε ο Μοχσέν Ρεζάι στην κρατική τηλεόραση. «Οποιοδήποτε πλοίο εισέρχεται σε αυτή τη νέα ζώνη θα τίθεται σε λίστα κυρώσεων πρόσθεσε
Παράλληλα, ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι χάρτες διέλευσης των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ που συμφωνήθηκαν με το Ομάν θα υπογραφούν τις ερχόμενες ημέρες, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.
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