Μαϊάμι: Αεροσκάφος της Amazon συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες – Τουλάχιστον 5 νεκροί (Video)

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Ένα αεροσκάφος που ανήκει στην Amazon βγήκε εκτός του διαδρόμου προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι την Κυριακή (6/9), με αποτέλεσμα να συντριβεί παρασέρνοντας πολλά οχήματα.

«Μονάδες έφτασαν στο σημείο και εντόπισαν ένα αεροπλάνο που είχε τυλιχθεί στις φλόγες μετά από τη συντριβή του», ανέφερε ανάρτηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Μαϊάμι-Ντέιντ.

#MDFR INCIDENT UPDATE #1: SEPT. 6 – 3:25 P.M.



Over 60 Miami-Dade Fire Rescue units are on scene of an incident involving a plane that overran a runway and struck multiple vehicles near Miami International Airport. Units arrived to find an airplane that had caught on fire as a… pic.twitter.com/T0JTFZTb3F — Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) September 6, 2026

Περισσότεροι από 60 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν.

NEW: An Amazon Prime Air Boeing 767 cargo jet overran the runway at Miami International Airport and caught fire.



Heavy black smoke visible from across the city.



The FAA issued a ground stop. pic.twitter.com/RNL2db0GRI — Clash Report (@clashreport) September 6, 2026

«Η πτήση 7598 της 21ης ​​Air πέρασε τον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης μετά την προσγείωσή της στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι γύρω στις 2 μ.μ. τοπική ώρα», ανέφερε η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) σε ανακοίνωσή της στο CNN.

«Το μεταγωγικό αεροσκάφος Boeing 767-300 αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Luis Muñoz Marín στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας, εκδόθηκε απαγόρευση προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι λόγω βλάβης αεροσκάφους.

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