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06.09.2026 23:10

Μαϊάμι: Αεροσκάφος της Amazon συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες – Τουλάχιστον 5 νεκροί (Video)

06.09.2026 23:10
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Ένα αεροσκάφος που ανήκει στην Amazon βγήκε εκτός του διαδρόμου προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι την Κυριακή (6/9), με αποτέλεσμα να συντριβεί παρασέρνοντας πολλά οχήματα.

«Μονάδες έφτασαν στο σημείο και εντόπισαν ένα αεροπλάνο που είχε τυλιχθεί στις φλόγες μετά από τη συντριβή του», ανέφερε ανάρτηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Μαϊάμι-Ντέιντ.

Περισσότεροι από 60 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν.

«Η πτήση 7598 της 21ης ​​Air πέρασε τον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης μετά την προσγείωσή της στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι γύρω στις 2 μ.μ. τοπική ώρα», ανέφερε η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) σε ανακοίνωσή της στο CNN.

«Το μεταγωγικό αεροσκάφος Boeing 767-300 αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Luis Muñoz Marín στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας, εκδόθηκε απαγόρευση προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι λόγω βλάβης αεροσκάφους.

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