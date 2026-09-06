Νέες απειλές Νετανιάχου σε Ιράν: Αν κάνει λάθος και επιτεθεί θα «δεχθεί ένα πλήγμα που δεν μπορεί καν να φανταστεί»

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Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιτέθηκε ξανά κατά του Ιράν και ανέφερε ότι το Ισραήλ «είναι αποφασισμένο να ολοκληρώσει την αποστολή ανατροπής του ιρανικού καθεστώτος».

«Το τέλος του πλησιάζει», είπε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στα εβραϊκά που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

«Εάν το Ιράν κάνει λάθος υπολογισμό και επιτεθεί στο Ισραήλ, θα δεχθεί ένα πλήγμα που δεν μπορεί καν να φανταστεί», είπε ακόμη ο Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι το καθεστώς «είναι αδύναμο, παλεύει για την επιβίωσή του, κλονίζεται».

Οι δηλώσεις γίνονται εν μέσω ανησυχιών ότι το Ιράν θα μπορούσε να επιτεθεί στο Ισραήλ κατά την περίοδο των εβραϊκών εορτών, η οποία αρχίζει την επόμενη εβδομάδα με το Ρος Ασανά.

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