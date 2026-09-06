Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-0: «Πράσινο» προβάδισμα με Ταμπόρδα και Τεττέη, με 10 παίκτες οι δύο ομάδες – Live το πρώτο ντέρμπι της Super league

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Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τον ΠΑΟΚ στο πρώτο μεγάλο ματς της φετινής χρονιάς στην Super League.

Η 11αδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάνγκουα, Καμαρά, Ταμπόρδα, Αντίνο, Λιβάι, Τεττέη.

Η 11αδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Πέλκας, Άλι, Ζίβκοβιτς, Εντιαγέ.

Live οι σημαντικότερες στιγμές στο ντέρμπι:

69′ Ανόητο χτύπημα του Ντέσερς εκτός φάσης, αποβάλλεται μέσω VAR

66′ Ο Παβλένκα γλιτώνει τον ΠΑΟΚ από 4ο γκολ σε ενέργεια του Ντέσερς

62′ Ο Παβλένκα σταματά τον Λιβάι

60′ Ευκαιρία με τον Κάνγκουα ο Παναθηναϊκός, αλλά πλάσαρε άουτ

53′ ΓΚΟΛ: Ο Τεττέη με κεφαλιά το 3-0 μετά από σέντρα του Κάνγκουα και ο Παναθηναϊκός κλειδώνει από νωρίς τη νίκη

Σε εξέλιξη το β’ ημίχρονο

Ημίχρονο 2-0 ο Παναθηναϊκός που έχασε και πέναλτι, ενώ κυριαρχεί απέναντι στον ΠΑΟΚ των 10 ποδοσφαιριστών από το 16ο λεπτό

45’+2 Ο Παβλένκα αποκρούει το πέναλτι του Ταμπόρδα!

45′ Ο Τεττέη κερδίζει πέναλτι!

39′ ΓΚΟΛ: Ο Τεττέη το 2-0! Τρομερό γκολ, πέρασε ανάμεσα από δύο αντιπάλους, ξεπέρασε και τρίτο με το εκτόπισμά του και με διαγώνιο σουτ διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων

35′ Κεφαλιά από τον νεαρό Μπαταούλα που μπήκε αλλαγή μετά την αποβολή του Ελουστόντο, πάνω από το δοκάρι

34′ Ο Εντιάι ζητάει πέναλτι, τσεκ από το VAR, κόρνερ τελικά

30′ ΓΚΟΛ: Με κεφαλιά ο Ταμπόρδα το 1-0 για τον Παναθηναϊκό! Ασίστ από τον Κυριακόπουλο

25′ Ο Τεττέη κάνει επέλαση, σπάει αριστερά στον Λιβάι, αλλά ο Παβλένκα μπλοκάρει

16′ KOKKINH στον Ελουστόντο. Με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ μετά το μαρκάρισμα του αμυντικού του στον Τεττέη

11′ Ο Παβλένκα γλιτώνει τον ΠΑΟΚ από μεγάλη ευκαιρία του Λιβάι Γκαρσία

10′ Πρώτη προϋπόθεση για επικίνδυνη φάση ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν βρήκε τελική. Πιέζει ωστόσο έξω από την περιοχή

Ξεκίνησε ο αγώνας

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