Δύο φωτιές στην Ηλεία: Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με 12 εναέρια – 112 για ετοιμότητα των κατοίκων στην Σκιλλούντα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δύο φωτιές ξέσπασαν το απόγευμα της Κυριακής σε αγροτοδασικές εκτάσεις, η μία στην περιοχή Σκιλλούντα Ηλείας και η δεύτερη στην Πηνεία. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τα περιστατικα, περίπου μετά από τις 16:00.

Συναγερμός του 112 σήμανε στους κατοίκους της Σκιλλούντας ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα για οδηγίες των Αρχών.

Για την κατάσβεση στην Σκιλλούντα κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 6 αεροσκάφη.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ανδρίτσαινας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στη μάχη με τις φλόγες στην Πηνεία έχουν ριχτεί 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ήλιδας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Καθόλη τη διάρκεια των περιστατικών το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για την διερεύνηση των αιτίων των πυρκαγιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Διαβάστε επίσης:

Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Κλειδί Βοιωτίας μετά από ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Νεκρός ο 27χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε καβγά στα Γιαννιτσά

Σύγκρουση αυτοκινήτου με πατίνι στα Γλυκά Νερά: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 16χρονος – Μεταφέρεται στη ΜΕΘ με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

