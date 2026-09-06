Απάτη με νεκρή ηλικιωμένη στον Μαραθώνα: Η κατάθεση της εγγονής που «ξεσκέπασε» το μυστικό της 68χρονης μητέρας (Video)

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Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της ηλικιωμένης στο Μαραθώνα, που βρέθηκε στο υπόγειο του σπιτιού της με την κόρη της να παραδέχεται ότι απέκρυψε το θάνατό της για να λαμβάνει την σύνταξή της.

Χθες τόσο στην 68χρονη, όσο και στο γιο της ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της εξαφάνισης νεκρού και οδηγήθηκαν από κοινού στο αυτόφωρο για να δικαστούν. Ζήτησαν αναβολή ώστε να ολοκληρωθεί η εξέταση από τον ειδικό ανθρωπολόγο για τα αίτια του θανάτου της ηλικιωμένης.

Την ώρα που όλοι αναρωτιούνται, πώς είναι δυνατόν η εγγονή να αναζήτησε τη γιαγιά της μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια απουσίας της, έρχονται στο φως πληροφορίες από την κατάθεση της εγγονής, η οποία ήταν και αυτή που ξετύλιξε το κουβάρι και αποκάλυψε το καλά κρυμμένο μυστικό της οικογένειας.

«Έψαχνα ληξιαρχική πράξη θανάτου της γιαγιάς μου και δεν υπήρχε!»

Η εγγονή φέρεται να κατέθεσε πως δεν είχε μέχρι πρότινος υποπτευθεί κάτι, έως ότου χρειάστηκε εξ’ αιτίας μιας επικείμενης αγοραπωλησίας να βρει τη ληξιαρχική πράξη θανάτου της γιαγιάς της.

«Το 2015, με πήρε τηλέφωνο η μητέρα μου και με ενημέρωσε ότι βρήκε νέο σύντροφο που κατοικεί στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, με αποτέλεσμα να πάρει τον αδερφό μου να φύγουν και να μείνουν όλοι μαζί στο σπίτι του, ενώ η γιαγιά θα έμπαινε σε κάποιο γηροκομείο στην περιοχή της Πεντέλης.

Η τηλεφωνική επικοινωνία με τη μητέρα μου ήταν αραιή και σε αυτήν δεν λέγαμε πράγματα πέραν του αν είναι καλά και για θέματα λειτουργικότητας του σπιτιού στον Μαραθώνα.

Τα Χριστούγεννα του έτους 2017 με ενημέρωσε τηλεφωνικά η μητέρα μου ότι η γιαγιά απεβίωσε από καρκίνο του εντέρου και έκτοτε χάθηκε. Δεν είχαμε επικοινωνία για αρκετό διάστημα και αναρωτήθηκα πού θα γίνει η ταφή ή η κηδεία, καθ’ ότι δεν τα πήγαινα καλά με τέτοιου είδους διαδικασίες. Τον τελευταίο καιρό ξεκίνησαν διαδικασίες πώλησης του σπιτιού.

Βρέθηκε αγοραστής και σε καθημερινή βάση επικοινωνούσα με τον πατριό μου και τον αδερφό μου για τη διευθέτηση διαφόρων ζητημάτων. Την Τρίτη 18-8 2026 έκανα αίτηση για χορήγηση ληξιαρχικής πράξης θανάτου στο ληξιαρχείο Πεντέλης σε γηροκομείο της περιοχής, όπου μου είπε η μητέρα μου ότι απεβίωσε η γιαγιά.

Από το ληξιαρχείο της Πεντέλης, έλαβα αρνητική απάντηση δηλαδή ότι δεν βρέθηκε ληξιαρχική πράξη θανάτου της γιαγιάς μου. Από εκείνη τη στιγμή γεννήθηκαν μέσα μου ερωτήματα του τι είχε συμβεί με τη γιαγιά, πού θάφτηκε και πότε.

Σε ερωτήσεις που είχα κάνει τα προηγούμενα χρόνια στην οικογένειά μου και συγκεκριμένα στη μητέρα μου, η ίδια απέφευγε να απαντήσει. Τον φετινό χειμώνα και ενώ έφερα σε επαφή τον αδερφό μου και τον πατριό μου, έλαβα τηλέφωνο από τον ίδιο, όπου μου εκμυστηρεύτηκε ότι ο αδερφός μου με τη μητέρα μου λαμβάνουν τις σύνταξη της γιαγιάς και την έχουν θάψει στην αυλή της οικίας στον Μαραθώνα. Εγώ δεν έδωσα σημασία γιατί μου ακούγονταν όλα παράλογα, πλην όμως το τελευταίο γεγονός της μη ανεύρεσης ληξιαρχικής πράξης θανάτου με έβαλε σε σκέψεις. Δεν γνωρίζω πώς βιοπορίζονταν τόσα χρόνια, η μητέρα μου δεν παίρνει δική της σύνταξη, ούτε ο αδερφός μου παίρνει κάποια επίδομα. Τόσα χρόνια πίστευα πως τους συντηρούσε ο σύντροφός της.»

Αρνείται ότι γνώριζε την αλήθεια ο εγγονός

Από την πλευρά του ο εγγονός της ηλικιωμένης και ετεροθαλής αδελφός της καταγγέλλουσας, ανέφερε στις αρχές ότι έπαιρνε μεν την κάρτα και έβγαζε τα χρήματα από την τράπεζα, αλλά δεν γνώριζε πως ήταν χρήματα που προέρχονταν από την σύνταξη της γιαγιάς, τα οποία παρανόμως καταβάλλονταν μετά το θάνατό της.

«Δεν ήξερα ότι η μητέρα μου είχε τη γιαγιά στο υπόγειο. Όταν πέθανε τη ρώτησα πού είναι και μου είπε ότι τα έφτιαξε όλα και δεν χρειάζεται να ασχοληθώ παραπάνω. Με κατηγορεί άδικα ότι τη βοήθησα. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι μου ζήτησε κάτι μεγάλες σακούλες κήπου. Μου έδινε την κάρτα και μου ζητούσε να βγάζω εγώ λεφτά. Η γιαγιά πιστεύω ότι πέθανε από φυσικά αίτια, ήταν άρρωστη».

Οι δύο κατηγορούμενοι θα παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι και την Δευτέρα, οπότε και αναμένεται να οδηγηθούν ξανά στα δικαστήρια.

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