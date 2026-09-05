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05.09.2026 17:59

Μαραθώνας: Αναβλήθηκε για τη Δευτέρα η δίκη μητέρας και γιου για την υπόθεση με τα οστά της ηλικιωμένης

05.09.2026 17:59
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Αναβλήθηκε για τη Δευτέρα από το Πλημμελειοδικείο η δίκη της 68χρονης και του γιου της που κατηγορούνται για εξαφάνιση νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού, καθώς τους αποδίδεται ότι έθαψαν την σορό της υπερήλικης μητέρας της κατηγορουμένης, τα οστά της οποίας βρέθηκαν στην αποθήκη του σπιτιού της οικογένειας, στον Μαραθώνα.

Τα ευρήματα εντοπίστηκαν το πρωί της Παρασκευής σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο της κατοικίας στην οδό Ιθάκης στον Μαραθώνα, μετά από καταγγελία της εγγονής της υπερήλικης, που φέρεται να δήλωσε ότι εδώ και μία δεκαετία δεν είχε επαφή με τη γιαγιά της.

Η 68χρονη κατηγορούμενη φέρεται να ομολόγησε ότι έθαψε τη σορό της μητέρας της για να λαμβάνει τη σύνταξή της, ενώ ο εγγονός τής υπερήλικης αρνείται κάθε συμμετοχή στην πράξη.

Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται και ήδη έχει ανατεθεί σε ειδικό ανθρωπολόγο η εξέταση των οστών ώστε να προσδιοριστεί η ηλικία και κατ’ επέκταση ο χρόνος θανάτου της υπερήλικης και να αποδοθεί χρονικά προσδιορισμένη κατηγορία για απάτη σε βάρος του Δημοσίου στους δύο συλληφθέντες. Το αδίκημα ενδέχεται να αποδοθεί στην κακουργηματική του μορφή, εφόσον το συνολικό ποσό της απάτης υπερβαίνει τις 120 χιλιάδες ευρώ.

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